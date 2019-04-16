Как мы смотрели новую «Игру Престолов» в подземелье и раскрывали секрет «московской» могилы Джона Сноу

Онлайн-сервис «Амедиатека», владеющая правами на показ «Игры престолов» могла бы просто показать первую серию 8-го сезона вместе со всеми и не заморачиваться. Но если битва за железный трон вступает в свою финальную фазу, то можно и правда устроить настоящее шоу из премьеры.

Девушки и юноши спустились в самое настоящее подземельеФото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером понедельника стайки красиво одетых девушек и юношей творческих потянулись на Винзавод, чтобы спуститься в самое настоящее подземелье - Крипту, выстроенную «Амедиатекой» специально к премьере. При входе их встречали воины из «Ночного дозора». Несколько пролетов вниз - и вот ты уже в таинственном, залитом тусклым светом подземелье.

По воде плывет лодка - совсем как та, на которой уплыла Арья СтаркФото: Михаил ФРОЛОВ

Играет «средневековая» музыка, горят факелы стоит Железный трон, мужчины, ряженные под мейстеров-летописцев, вежливо интересуются, знаем ли мы, что зима близко? Мы знали, поэтому побежали согреваться специальными напитками «Ледяная стена», «Зимний пунш» и так далее. Пока мы бежали, с каждым шагом будто проваливались в другое измерение. Вот стоит очередь к дракону: в щелочку можно посмотреть, как исчадие плещет огнём практически тебе в лицо.

Зал ликов как в храме БезликогоФото: Михаил ФРОЛОВ

Вот помещение, где по воде плывет лодка - совсем как та, на которой уплыла Арья Старк. Вот усыпальница, где на могилах написано, когда кто умер - всего 60 «упокоенных» персонажей Игры Престолов. Вот Зал ликов как в храме Безликого (не спрашивайте, все равно придётся смотреть). Бегают ряженые, зовут тебя на представление, пахнет сыростью, от стен резонирует заунывная «живая» музыка, и вот ты уже сам готов надеть средневековые доспехи и идти сражаться с белыми ходоками или штурмовать Стену. Безумие охватывает не только тебя. В женском туалете дамы бросают очередь и бегут обратно в крипту, потому что кто-то из соседней кабинки поделился с кем-то по телефону, что «оказывается в секретном месте есть могила Джона Сноу, и она приоткрыта»! Очередь начинает обсуждать, смеяться, передавать «новичкам» секрет о «захоронении» «бастарда». Ну мы решили время не терять и тоже пошли проверять, что там с Джоном Сноу нового приключилось. На пути нам встретился очередной «монах из Вестероса»: - «Вы ищете какую-то определенную могилу? Давайте, я вас проведу. Эта могла отличается от других! Вот она, она единственная, которая приоткрыта, в которой нет тела». Что ж, выходит, во всех остальных есть? Ну мы решили так далеко не думать, и вышли из мрачной залы.

Тина Канделаки - в числе поклонников сериалаФото: Михаил ФРОЛОВ

На выходе встретили министра культуры Владимира Мединского, который вместе с ресторатором Александром Раппопортом и Александром Акоповым тестировал приложение в телефоне: скачиваешь, подносишь к специальному qr-коду на стене, и изучаешь данные смерти «лежащего» там героя Игры. Судя по всему, Владимир Ростиславович остался доволен увиденным, и даже задержался, чтобы посмотреть серию нового сезона.

Из премьеры устроили настоящее шоуФото: Михаил ФРОЛОВ

Среди звездных любителей сериала мы заметили и Тину Канделаки, которая так же осталась посмотреть «Игру». Народ смотрел сериал горячо - хлопал в важные моменты, смеялся, радовался удачным но крайне редким шуткам (а как тут вообще шутить если количество мертвых персонажей в конце сезона превышает количество живых). Серия пролетела незаметно. Надо сказать, акустика подземелья Винзавода прекрасно подошла к просмотру. Вряд ли можно будет посмотреть тут сериал в другие дни, но посетить крипту и почувствовать себя будто в сериале можно будет безо всяких проблем уже с 18-го апреля по 19 мая каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

Алена Водонаева также пришла на премьеруФото: Михаил ФРОЛОВ

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