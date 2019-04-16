2019-04-16T21:49:57+03:00
Выборы президента Украины 2019

Киев готовится голосовать за Зеленского и обсуждает, как Порошенко вывозит деньги самолетами

Столица Украины накануне второго тура выборов наэлектризована до предела. Город стремительно зеленеет в прямом и переносном смысле
Марина РЕБРОВА
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Предвыборный плакат Владимира Зеленского на улицах столицы Украины.Предвыборный плакат Владимира Зеленского на улицах столицы Украины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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ПОКЛОННИКИ ТИМОШЕНКО ЕДУТ САЖАТЬ КАРТОШКУ

21-го апреля Украина выберет себе нового президента, а пока действующий глава страны Петр Алексеевич потешает народ: то сдает публично анализы, то врывается в телестудии, то поет и танцует на стадионе и дебатирует сам с собой, не собрав и пятой части стадиона в свою поддержку.

Ехала в прошлое воскресенье домой. Продавец уличного ларька закрывала жалюзи и замки киоска, а ее окликнул сосед-продавец:

- Галя, иды вжэ швыдче. Там Петро Алексеевич тебя заждался на стадионе.

Женщина засмеялась нервным смешком в ответ:

- Так там Зеленского сегодня нет. Куда спешить-то?

И потихоньку пошла в направлении к метро. К слову, за последние пять лет в столице не построено ни одной станции метро. Но это опять Путин не построил, билбордами с изображением которого вместе с Порошенко все еще увешан весь Киев.

В Киеве испортилась погода и резко похолодало, а народ перед вторым туром выборов наэлектризовался до предела.

Все бабушки из нашего дома в спальном районе обиделись после первого тура на Юлию Тимошенко. Все они верили искренне и наивно в то, что тарифы та снизит, а вон как вышло. Зеленского они называют «нахальным гаденышем» и нисколько ему не верят. В основном, за Тимошенко голосовало сельское по происхождению население, которое не научилось до сих пор жить в городе. Сейчас они все собираются по своим селам. Пришло время сажать картошку. На выборы эта часть общества идти вообще не хочет.

- Так будут дебаты, Порошенко с Зеленским, чи ни?

- Тай, хто ж знаэ? Мабуть нэ будэ. Я б про тарифы его спытала.

В воздухе разлиты недовольство и агрессия. В мае тарифы ЖКХ поднимутся опять.

Сторонник Петра Порошенко на митинге в Киеве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сторонник Петра Порошенко на митинге в Киеве.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев последние пять лет - город, где врагов стало нажить значительно проще, чем друзей. Особенно если с кем-то заговорить на политические темы.

Впервые это стало очевидным в 2004-м году, когда вполне как казалось тогда адекватные люди нацепили на себя оранжевый целлофан и кричали: «Ю-щен-ко, так! И вот Киев 2019-го, спустя пять лет после так называемого Евромайдана-2014, потерявший свою ауру защитника, стал городом не менее опасным и враждебным.

Русофобия и раньше сидела глубоко в порах украинского общества, но до определенного момента была невыгодна совершенно. Теперь она вырвалось наружу.

У УКРАИНЫ ЕЩЕ ОДИН ШАНС. ДУМАЙ-ТЕ

Спустя пять лет украинцы в российскую агрессию верят значительно меньше, однако обида от потери Крыма и боль от войны на Донбассе все еще не проходят.

Накануне второго тура выборов город снова хочет измениться, вернуться к своей обывательской прелести, но ничего не выходит. И дело не в том, что сюда пришла нищета. Беда в том, что люди сами ни во что и никому не верят.

Спустя пять лет после «сбывшейся европейской мечты» украинцы призывают сшить то, что сами разодрали в кровь и клочья. Казалось бы вот все же есть безвиз, поголовная украинизация, армия «самая сильная в мире» и церковь — своя, признанная аж Стамбулом. Однако, сотворившего (или натворившего?) это все Петра Порошенко в качестве президента на второй срок никто видеть уже не хочет.

Решающее голосование президентских выборов на Украине состоится в воскресенье 21 апреля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решающее голосование президентских выборов на Украине состоится в воскресенье 21 апреля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тетя Софа, лет этак старше 80-ти, соседка по дому в потертой бежевой шляпке из фетра говорит подруге на весь двор:

- Мы, конечно, проголосуем за нашего мальчика (Зеленского, - прим автора).

- А этот (Порошенко, - авт.)? Он уже двумя литаками (самолетами, - ред) вывез все добро на днях. В одном - антиквариат, в другом - гроши. Полный литак грошей!

- Откуда известно? - интересуются соседи.

- Так зараз все знают.

Киев буквально полнится слухами и фейками разного толка. Выпустили из – под стражи Надежду Савченко. Никто не знает, что от той ждать.

Из парадного вышла еще одна соседка 40-ка лет с небольшим, Лариса.

Она страшно обрадовалась, увидев меня, и сразу закричала прямо в ухо:

- Я за Зеленского! Проголосовала и проголосую во втором туре! За Володьку, за 95-й квартал. Это клево! Пусть будет весело, - сказала она хриплым голосом и шатаясь, куда-то побрела с собакой- лабрадором. Толстая лабродориха, после операции, с бандажом на брюхе, перебирала медленно лапами впереди находящейся часто под градусом политически активной соседки, чтоб хозяйка не потерялась. Собака часто приводила Ларису домой.

А кто приведет Украину домой, наконец? Да и где наш дом? Кто это знает? Украина, пройдя тяжелые 5 лет, так и не смогла сделать свой правильный выбор и хочет использовать 21 апреля еще один шанс. Впрочем, униженный действующей властью простой украинский народ выживет независимо от того, кого здесь изберут президентом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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