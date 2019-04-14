2019-04-14T19:28:19+03:00
Выборы президента Украины 2019

Богдан Безпалько: Пиарщики Порошенко с поведением по дебатам явно просчитались

Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ прокомментировал несостоявшуюся в Киеве стадионную дуэль двух кандидатов в президенты и сделанные там заявления Порошенко
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Петр ПорошенкоПетр ПорошенкоФото: REUTERS
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Со сцены «Олимпийского» Петр Алексеевич не только спел «Пидманула - пидвила», обращаясь к Зеленскому, игнорировавшему словесный поединок, но и выдал несколько громких фраз.

- «Если, не дай боже, он (Зеленский — ред.) будет избран, то это будет выбор украинского народа. И я этот выбор буду уважать» — так заявил Порошенко, то есть он со страхом уже готов признать свое поражение?

- Он имеет ввиду, что украинский народ как ребенок. И может не увидеть «страшного зла», которое надвигается, обольстившись обещаниями это замаскировавшегося зла. И уж тогда ему, Порошенко придется уважать выбор этого большого «народа-ребенка». Не понимая или делая вид, что не понимает, что и его самого украинцы выбрали, словно народ-ребенок, не понимая того зла, который нес этот человек.

- «Я, действительно, очень тщательно проанализировал результаты первого тура выборов. И мои выводы касаются и кадровой политики» - сообщил президент, который уже начал увольнять руководителей в своей администрации и в силовых структурах…

- На экономическую жизнь, на жизнь страны в целом и на жизнь каждого ее гражданина эти перестановки не влияют ну совсем никак. Отставки могли бы повлиять на умонастроения людей в случае каких-то масштабных военных поражений или при провале спецслужб. Но народ судит не по разведке, а по уровню своей жизни и по необходимости эмигрировать из страны.

Порошенко спел «Ти ж мене підманула».

- «Я вижу в новой правительственной и президентской команде молодых людей, которые хорошо себя проявили в процессе децентрализации, которые доказали, что могут защищать интересы общин» — это обращение к националистам или к юго-востоку, или к тем и другим?

- Очередная предвыборная риторика. Порошенко обращается как бы сразу ко всем — и пытается убедить как бы всех. И запад страны, и юго-восток — что он более приемлемый кандидат для всей страны, чем Зеленский. Но рассуждения о децентрализации из уст Порошенко слышать как минимум странно. В 2014-м году его за такие слова тут же арестовали бы как бытового сепаратиста! При том, что на этом поле уже год назад всех успел удивить экс-президент Кравчук, который вдруг сказал о федерализации Украины. Вспомнил, тоже… А если пытаться найти смысл в этом заявлении Порошенко, можно предположить, что тут попытка прямо и грубо обратиться к молодежи. За Зеленского голосовали молодые, в основном. И действующий президент судорожно, отчаянно пытается заручиться их поддержкой. Вряд ли ему в реальности это поможет. Он пытается сделать все заявления, которые хоть что-то ему принесут за оставшиеся дни. Всем всего пообещать, в том числе новую команду, которую наберет из молодых.

- Логично, что Зеленский не пришел на эти дебаты?

- Складывается впечатление, что к дебатам особо не стремятся оба кандидата. Или же кто-то из них стремится показать, что он явно доминирует. То есть Зеленский: я сказал — в такой то день и такое то время — и точка! Все будет по-моему. Порошенко ведется на это, врывается в телеэфир, приходит на стадион. Ему нужно было проще сказать: по закону дебаты должны проходить на студии национального телерадиовещателя — не хочешь, значит, не знаешь законов, не дорос ты до того, чтобы дебатировать со мной. Его пиарщики здесь явно просчитались.

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Дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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