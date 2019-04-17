2019-04-17T01:07:20+03:00
Выборы президента Украины 2019

Жена ревновала Зеленского к Вере Брежневой и Светлане Ходченковой

"Комсомолка" узнала семейные тайны Владимира Зеленского, кандидата в президенты Украины
Анна ВЕЛИГЖАНИНАkp.ru
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Жена ревновала Зеленского к Вере Брежневой и Светлане Ходченковой. Фото: Кадр из фильмаЖена ревновала Зеленского к Вере Брежневой и Светлане Ходченковой. Фото: Кадр из фильма
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Бывший кавээнщик Владимир Зеленский сейчас у всех на слуху. А кто она, его жена, потенциальная первая леди Украины? "Комсомолка" узнала семейные тайны Владимира Зеленского.

Их сблизил «Основной инстинкт»

- За каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина, - уверен знакомый семьи Зеленских, бывший гендиректор компании Александра Маслякова «АМиК» Наум Баруля. - Вова играл в КВН. А его супруга Лена - один из авторов его команды, теперь «Студии Квартал 95». Они начинали, мягко выражаясь, далеко не богатыми людьми и достигли вместе успехов. Лена во всем помогает мужу.

- Зеленский? Да он вообще мой разведчик, я его послал туда. Он работает на меня. Мы с Коломойским платим по 30 процентов ему в бюджет, - пошутил в ответ на мои расспросы Юлий Гусман, бессменный член жюри КВН. - Они с женой Леной учились в одной школе, в параллельных классах, родного города Кривой Рог. По-моему, у Володи крепкая семья.

Супруга кандидата в президенты Елена старается держаться в тени мужа. Фото: REUTERS

Супруга кандидата в президенты Елена старается держаться в тени мужа.Фото: REUTERS

По рассказам, Зеленский с юности пользовался успехом у девочек. Несмотря на маленький рост (166 см), остроумный Володя был донжуаном, крутил романы. Признавался, что первый сексуальный опыт у него случился «рано и молниеносно».

На будущую жену - отличницу Лену Кияшко - он обратил внимание, когда обоим было по 17 лет. Приметил Лену на школьном выпускном вечере. Но подошел позже, после сеанса в кинотеатре. Заметив в руках девушки видеокассету с фильмом «Основной инстинкт», попросил посмотреть - хотя это был только предлог, чтобы получить ее телефон.

На момент знакомства с Владимиром у Лены Кияшко уже был парень. Зеленский предложил сопернику джентльменское соглашение: кого из нас выберет Лена, тот и остается.

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Интимные сцены со Светланой

Люди, знающие Зеленского, склоняются к мнению, что в его доме царит матриархат и сам он подкаблучник. В интервью Владимир признавался: «Не посоветовавшись с женой, решения не принимаю. Жена считает, что не сильно на меня влияет, но на самом деле - да. Я очень ей доверяю».

- Да, Володя разрешает жене командовать собой, - высказал свое мнение «Комсомолке» приятель Зеленского, режиссер и соавтор ряда фильмов с ним Марюс Вайсберг. - Это что касается бытовых и чисто семейных вопросов. Желание Лены на первом месте. После смены мы с группой ехали в ресторан, а он - домой. Когда мы в Киеве снимали, Лена привозила на площадку какие-то самодельные торты, пирожные, которые вся группа ела. Такой типичный вариант украинской женщины. Заботливая, приветливая.

Красотка Ходченкова играла девушку Зеленского и в двух частях фильма «Любовь в большом городе», и в ремейке «Служебного романа»... Фото: Кадр из фильма

Красотка Ходченкова играла девушку Зеленского и в двух частях фильма «Любовь в большом городе», и в ремейке «Служебного романа»... Фото: Кадр из фильма

- А как проходили съемки интимных сцен с Ходченковой?

- Мне приходилось его просить педалировать какие-то романтичные ноты. Просил поэмоциональнее. А у него постоянно было ощущение: «Блин, ну как потом Ленка это будет смотреть?» Это его сдерживало.

А Ходченковой Володя всегда помогал. Говорил, мол, Светка - она звезда, а я - окурок, заморыш по сравнению с ней. У них же разница в росте (рост актрисы - 179 см. - Ред.). Отпускал насчет себя шутки.

Подозрительный случай в гримерке

- Владимир Зеленский - мужчина харизматичный, не обделенный женским вниманием, и сам не прочь пофлиртовать, - рассказал «КП» его приятель. - В коллективе помнят одну смешную историю. Володя всегда неравнодушно относится к Елене Кравец, единственной женщине в «Квартале 95». Он за ней еще в юности приударял (они учились в одном вузе), но она выбрала другого - будущего мужа, голубоглазого и высокого Сергея Кравца.

Однажды Зеленский все же решился к Лене приблизиться. Зашел в ее гримерку, закрыл дверь. Тут же доброхоты из костюмеров или гримеров донесли жене Зеленского. Она взяла ключи и застукала без стука. Зеленский прижимал Кравец... Увидев жену, перепугался. Не меньше была напугана Кравец, которая пулей вылетела из гримерки. Говорили, что вид у жены Зеленского был такой, что, казалось, она его сейчас просто убьет! Жена еще долго выговаривала мужу на повышенных тонах. И шуму тогда было много... Он чувствовал себя виноватым. В общем, жену Зеленского боятся многие, в том числе и собственный муж. Елена знает его слабость по отношению к прекрасному полу и сильно контролирует...

Страстные поцелуи с Верой

А соблазнов у Зеленского, как говорится, с избытком. Когда артист снимался с Акиньшиной в Москве, папарацци засекли, как после съемок глубокой ночью он садится в машину Оксаны и они вместе уезжают. Потом Зеленский объяснял: «Мы просто поехали погулять». Слухи о романе опровергнул.

Позже Акиньшину в фильме «8 лучших свиданий» заменила сексапильная Вера Брежнева. И тут уж Зеленский откровенно признался журналистам, что жена его ревновала к Брежневой, с которой у него были на съемках страстные поцелуи. «Раз жена ревнует - значит любит. И прощает», - отметил шоумен.

«Да, мы целовались с Вовой по-настоящему. Но я знаю его жену, и было стремно», - признавалась Брежнева.

А Зеленский отмечал, что Вера, конечно, красавица, но ужиться с ней он бы не смог.

Брежнева признавалась, что ее поцелуи с Зеленским на съемках «8 лучших свиданий» были «страстные и настоящие». Фото: Кадр из фильма

Брежнева признавалась, что ее поцелуи с Зеленским на съемках «8 лучших свиданий» были «страстные и настоящие». Фото: Кадр из фильма

Владимир признавался: «Жена иногда обижается на меня. Например, говорит, что видела сон, в котором я гулял с другой. Я ей говорю: «Это же сон!» А она все равно ревнует... Если без нее гуляю в ресторане, то сразу испытываю чувство предательства. Понятно, надуманное, но все же».

На вопрос журналиста «вы за служебные романы или против?» Владимир ответил: «Вопрос с подвохом. Но вообще я за. Какая разница где, лишь бы получились хорошие, настоящие отношения. Что касается меня лично, то не могу выступать за служебные романы, поскольку я женат. А с женой Леной у нас служебный роман длиною в жизнь!»

Писала ли супруга сценарий к «Слуге народа»

- Жизнь его научила быть осторожным. Понимает, что он публичный человек, и ведет себя на людях правильно, - высказал свое мнение о Зеленском Алексей Кирющенко, режиссер фильма «Слуга народа», где играет кандидат в президенты Украины. - Жена с ним предельно корректна. Прежде чем войти к нему в кабинет, стучится. И если видит, что у него люди, вообще туда не заходит. Вова - лидер. Жесткий руководитель. Нет, жена Зеленского ничего не писала для него или для фильма «Слуга народа». Там весь «Квартал» - около ста авторов.

Сейчас все пишут, что «Зеленский снял», «Зеленский спродюсировал»... Люди не видят титров, не видят, что есть группа! И его жена Лена к этому проекту никакого отношения не имеет.

- В интернете есть видео, где Зеленский обматерил Лену Кравец за то, что она не могла реплику сказать...

- Что значит обматерил? Расколы на площадке - да, случались. Лена смешливая очень. Но скорее это я могу кого-то обматерить.

- А как у него отношения с партнершей Леной Кравец?

- Они как родственники. Друг друга знают со студенческой скамьи. Дружат, общаются, ездят вместе отдыхать.

О роли первой леди не думает

Елена Зеленская отмечает, что привыкла к публичности своего мужа: «Раньше меня все это здорово раздражало. Особенно когда ловила на себе оценивающие взгляды посторонних девушек. Но сейчас я уже научилась защищаться...»

Сам Зеленский не перестает публично благодарить супругу. «Спасибо жене за поддержку, меня готовила моя жена - все эти три месяца», - это он сказал недавно по поводу выборов.

На вопрос журналистов о лидерстве и о том, готовит ли Елена Зеленская себя к роли первой леди, она ответила:

- Я считаю, что должно быть так, как есть. В нашей семье есть лидер - это Владимир. Я помогаю, поддерживаю как могу, но, мне кажется, перетягивать одеяло, внимание на себя - это было бы абсолютно неправильно.

- Почему? - тут же спросил жену сам Зеленский.

- Не хочется. Когда кто-то берет ответственность на себя, это очень удобно и не надо сильно нервничать. Стараюсь об этом (роли первой леди. - Ред.) не думать. Вопросы надо решать по мере их поступления.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Присутствовал при родах

«Лена постоянно спрашивала, когда же мы поженимся. А я был уверен, что если брак, то сразу и дети, с рождением которых спешить не хотелось, - признавался Зеленский. - Сразу после свадьбы я уехал по работе, так что у нас был не медовый месяц, а медовая ночь».

Первенца Владимир обещал назвать в честь отца. И назвал родившуюся в 2004 году дочку Сашей.

«Сын родился в 2013 году. При родах дочки не присутствовал, а когда Кирилл появлялся на свет, пришел поддержать жену. Правда, наблюдать за самим процессом не собирался, - вспоминал Зеленский. - На секунду заглянул поцеловать Лену, а она уже лежала на столе. Выйти было некрасиво. Потом чуть в обморок не хлопнулся. На несколько секунд закрыл глаза и отрубился... Чувствую, доктор меня толкает, дескать, присядьте. Он мне потом рассказывал, что я в какой-то момент вдруг стал весь бело-синий. Но теперь понимаю: испытал космическое чувство единения с женой. Это глубокая вещь, другой виток в отношениях. Но посещать такие «мероприятия» мужчинам все же не советую».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Назвал карателей героями

Зеленский поблагодарил тех, кто убивает людей в Донбассе

Но не надо путать семейную жизнь с общественной. Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором сказал спасибо военным. Отдельно похвалил карательные батальоны, состоящие в основном из боевиков запрещенного в России «Правого сектора».

Для многих, кто верил в «миротворца» Зеленского, его слова стали холодным душем. Напомним, в первом туре в частях украинской армии, в том числе и находящихся в Донбассе, Зеленский получил больше голосов, чем его основной конкурент - президент и главнокомандующий Петр Порошенко. Служивые верили, что с приходом «слуги народа» война остановится.

Риторика Зеленского понятна. Он пытается отбиться от критики штаба Порошенко, который обвиняет актера в предательстве и грядущем сговоре с Москвой. Вот только в попытках доказать, что он святее Папы Римского, Зеленский может растерять поддержку тех, кому надоела война в Донбассе.

Александр ГРИШИН.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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