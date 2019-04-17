Чувственная Семенович в черном боди взбудоражила мужчин

Анна Семенович решилась на провокационную съемку. Пышногрудая певица по весне задумала расшевелить мужскую половину населения, о чем и заявила.

"Теплота в душе передается и на внешность. Всем отличного дня и недели. Как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", - подписала фото Анна Семенович.

ann_semenovich Теплота в душе передается и на внешность

Стоит отметить, что за несколько дней до этого обладательница роскошной фигуры предупреждала - вскоре мужчин ожидает то, что не оставит их равнодушными. Так и произошло.

Анна позирует в черном боди, которое прекрасно подчеркнуло ее аппетитные формы. Смелый образ артистка дополнила шелковым палантином и золотыми босоножками на шпильке.

Поклонникам, особенно мужчинам, ради которых знаменитость и опубликовала снимок, пришлось по душе увиденное: "Взбудоражило фото. Уже два часа успокоиться не могу", "В этой девушке все прекрасно. И женственность, и стиль. Многим бы поучиться", "Я так взбудоражился, не знаю, как теперь разбудоражиться", "Слишком горячо", "Прекрасная фигура!", Аннечка ты просто прелесть", "Хороша детка", "Красота сопровождает тебя во всем: и во внешности, и в чертах характера и в поступках!", "Аня, ты просто огонь. Я аж поперхнулся", "Такая! Прям ух!", "Вас раздеть хочет полстраны мужчин!".

ann_semenovich Ну как вам?

Но на этом сюрпризы от Семенович не закончились. 39-летняя артистка удивила поклонников неожиданным преображением. Певица попрощалась с образом обольстительной блондинки и покрасила волосы в более темный цвет.

Семенович не скрывала радости от изменений во внешности: "Еду в машине и смотрю на себя в зеркало, так не привычно. Но для роли в кино это было необходимо и я, не долго думая, решила поменяться. Мне, кажется, прикольно".