Почему так долго тушили собор Парижской Богоматери

Вечером 15 апреля случился пожар в одном из величайших христианских храмов - Соборе Парижской Богоматери. Огонь тушили до рассвета, кадры с обрушением 40-метрового шпиля Нотр-Дама потрясли весь мир. «Комсомолка» разбирает с экспертами: как такое могло случиться и в чем причины ЧП?

1. Чем знаменито здание?

«В закоулке одной из башен Нотр-Дама я увидел начертанное много веков назад слово «рок». Потом при реставрации это слово исчезло, как ранее исчез его автор - и как, быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам Собор».

С такой фразы, чуть было не ставшей пророческой, начинается роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» - о любви уродливого звонаря Нотр-Дама, карлика Квазимодо, и прекрасной цыганки Эсмеральды. Книга стала хитом, десятки раз ставилась в кино и на сцене, а готическая постройка на острове Сите превратилась в подлинный символ Франции. Но в момент написания романа Гюго в 1831 году Собор (строительство началось еще в середине XII века) обветшал настолько, что его хотели снести. Вот писатель и решил сделать Нотр-Даму рекламу и таким образом спасти его. И получилось!

Средневековое здание все-таки решили отреставрировать, надстроили шпиль (который во время пожара и обрушился, подробнее об этом и том, что за реликвии хранились в храме, - в рубрике «ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА»).

Огонь уничтожил шпиль собора.Фото: REUTERS

Но сложен Нотр-Дам из довольно хрупкого камня, известняка, и постоянно требует ухода. Последняя реставрация началась полтора года назад, потянула на сто миллионов евро. На ремонт скидывались в том числе и прихожане Собора.

2. Что произошло?

В минувший понедельник в 18:50 по местному времени вспыхнул пожар на верхнем ярусе (который как раз реставрировался). Что интересно, буквально за несколько минут до этого дневная смена реставраторов завершилась, и все они покинули леса. Позже этот факт подбросит дров в костер теории о намеренном поджоге…

Тем временем с острова Сите стали эвакуировать людей. Пламя моментально объяло деревянные конструкции крыши. Словно в фильме-катастрофе, обрушился красавец-шпиль.

- Это конец… Из Парижа вырвано сердце… Франция никогда больше не будет прежней, - плакали очевидцы.

Молитва парижан возле места трагедии.Фото: REUTERS

Прямо на улицах парижане становились на колени, распевая религиозный гимн «Аве, Мария» в отчаянной надежде хоть так помочь храму Божьему.

К полуночи пламя утихло (собственно, потому, что гореть стало нечему и крыша обвалилась), но отдельные очаги на высоте 30-60 метров пылали еще много часов.

3. Почему пожарные не сразу принялись спасать ситуацию?

Виктор КЛИМКИН, почетный пожарный города Москвы, зампред Всероссийского добровольного пожарного общества:

- Надо учитывать, что собор находится на острове, сразу добраться туда не так просто, да и в 7 вечера в любом мегаполисе уже начинаются пробки. У самого здания очень сложная конфигурация, огромная площадь, нужно время просто для того, чтобы вывести пожарные расчеты на позицию.

В операции участвовало до 500 пожарных. Число не всегда определяет умение, но в данном случае, по мнению экспертов, французы действовали профессионально. Вначале они вывели всех людей из собора, вынесли предметы искусства и реликвии (что тоже потребовало времени). Из-за всего этого собственно тушение началось лишь через 30-40 минут.

Пожар в главном храме Франции вспыхнул вечером 15 апреля после окончания рабочего дня.Фото: REUTERS

4. А можно было водой с вертолетов?

Ближе к ночи, в разгар трагедии, пронесся слух, будто «сгорело вообще все». Весь мир требовал сделать хоть что-то, президент США Дональд Трамп в своем твиттере призвал потушить собор, сбрасывая воду с вертолетов.

- Почему этого не было сделано - объяснили сами французские пожарные. Тонны воды могли обрушить арочные перекрытия и стены собора, повредить статуи (например, фигуры химер на фасаде), приведя к еще более страшным разрушениям, - объясняет Виктор Климкин.

5. Отчего понадобилось целых девять часов?

- У пожарных в любом случае не хватило длины лестниц, чтобы поднять брандспойты прямо к зоне пожара и залить ее струями. Поэтому они приняли единственно возможное решение: оставили собор догорать, чтобы потом потушить все, что останется. Попытки вмешаться могли привести к непредсказуемым результатам (готические храмы из-за своей «ажурной» конструкции - здания достаточно хрупкие, - говорит специалист по пожарной безопасности Евгения Кожухаренко. - Именно поэтому огонь и горел так долго: пожарные ограничились охлаждением водой других конструкций собора, чтобы пожар не перекинулся, например, на башни с колоколами: обрушение этих многотонных махин могло стать настоящей катастрофой… В итоге урон был относительно невелик, ведь в средневековье брандспойтов не было, и храмы специально проектировались так, чтобы пережить возгорание.

Теперь реставраторам предстоят годы работы по восстановлению собора.Фото: REUTERS

6. Каков ущерб?

А после всех страшных фото и криков «все пропало» случилось чудо. Пожарные вошли в храм, в алтаре которого стоял неповрежденный крест. Почти не пострадали деревянные (!) части интерьера и огромный орган. Почему? Загоревшаяся крыша располагалась на высоте 10-этажного дома, то есть между сводом и алтарем - огромная «воздушная подушка», которая не дала нагреться дереву так, чтобы оно вспыхнуло. Это и спасла интерьер от огня и жара.

Да, обрушились шпиль и крыша, но они в любом случае - новоделы XIX века, а средневековые конструкции храма (которые и представляют наибольшую историческую ценность) почти не пострадали. Уцелело большинство реликвий, Каменные и бронзовые статуи с верхнего яруса, где и начался пожар, были сняты и увезены на реставрацию всего за четыре дня до трагедии. Так что казавшийся погибшим Нотр-Дам в буквальном смысле восстал из пепла. Иначе, как чудом, это не назвать.

7. Какие версии ЧП?

Французская прокуратура сейчас прорабатывает лишь одну гипотезу: случайное возгорание (возможно, вследствие халатности), несколько рабочих-реставраторов уже допрошены.

- Пока ничто не говорит о том, что пожар мог быть преднамеренным, - заявляют власти.

Действительно, по некоторым данным, реставрацию осуществляли американские эксперты. Уровень их квалификации в некоторых французских СМИ ставится под сомнения.

Но у других экспертов на по этому поводу иное мнение. Первая версия - исламский терроризм.

- Это символическое место верования, пожалуй, самое символическое во всей Европе. На мой взгляд, имел место поджог. Уже есть сведения о том, загорелось что в двух местах сразу, - говорит писатель Эдуард Лимонов (он долгое время жил в Париже и хорошо знает французские реалии). - Это силы, скорее всего, из исламских радикалов, ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - Ред.) или что-то в этом духе. Поскольку нападение на другую религию может себе позволить только конкурирующая религия. Вот стоял Собор веками, ничего не происходило, и вдруг все к чертовой матери сгорело. Крайне не похоже на случайность.

Другая версия - месть «Желтых жилетов» президенту Франции Эммануэлю Макрону.

- Огонь вспыхнул прямо перед началом обращения Макрона к нации, после чего тот вынужден был свою речь прервать. Его выступление касалось ситуации вокруг «Желтых жилетов» (движение без лидеров, которое уже полгода устраивает массовые манифестации с требованиями кардинальных реформ и отставки руководства Пятой Республикой - прим. ред.). Накал политических страстей в стране очень сильный. При этом в последние месяцы среди «жилетов» усилилось крыло левых экстремистов (регулярно отмечаются погромами и поджогами во время этих «мирных митингов» - прим. ред.) Во Франции сейчас очень много леваков всех мастей, от троцкистов до анархистов, возможно, это спланированный удар по всему, что они ненавидят: и по религии, и по государству, и по Макрону как его формальному лидеру, - рассказала «Комсомолке» знаток французской культуры, автор романа «Мечеть Парижской Богоматери» (антиутопия об уничтожении Нотр-Дама в ходе исламизации Европы) Елена Чудинова.