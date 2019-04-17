Освобожденного Серебренникова наградили «Золотой маской» дважды

Театральный «Оскар» подвел свои итоги в 25-й раз. Из 70 театров страны и более 80 спектаклей «Золотая маска» выбирала лучшие. За самый престижный для театралов приз наравне боролись знаменитые столичные актеры и артисты региональных подмостков.

На торжественной церемонии присутствовали все сливки театрального общества, множество звезд кино. Актер МХТ им. Чехова Александр Семчев и вовсе решил своим визитом на премию отменить 50-летие. Он претендовал на «Маску» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в спектакле «Три сестры». Однако премия досталась Антону Пахомову московского «Центр драматургии и режиссуры».

Главным событием фестиваля стало решение жюри присудить выигрыш сразу в двух номинациях Кириллу Серебренникову. Режиссер, освобожденный из под домашнего ареста 9 дней назад, получил награду за балет «Нуреев» в Большом театре, признанный лучшим спектаклем. А также за постановку «Маленькие трагедии» в своем «Гоголь-центре» как лучший драматический режиссер.

ekaterina.t.77 ДАААА! Две Золотые маски, ДВЕ!

Впрочем, 49-летний постановщик выразил сомнения в беспристрастности и непринужденности такого решения.

kirillserebrennikov Золотая маска Кирилла Серебренникова

- Очень много режиссеров у нас в стране, хороших, и мне какая-то невероятная честь. Надеюсь, вы мне дали это за то, что вам действительно понравился этот спектакль, - заявил со сцены худрук и фигурант уголовного дела о хищениях.

kirillserebrennikov Круг

При вручении второй награды за работу в Большом, Кирилл Серебренников посетовал, что на церемонии нет композитора «Нуреева» и заговорил о хайпе.

- Жалко, что здесь нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль. Мы благодарны театру, единственному, в котором можно сделать такой большой спектакль - Большому театру. И нам помогал сам Руди (Рудольф Нуреев, - Ред.), который сам любил хайп, - заметил режиссер.

Постановка о знаменитом советском танцовщике-«невозвращенце» получила почти все главные номинации: лучшим хореографом стал Юрий Посохов, «Маску» за лучшую роль в балете вручили премьеру Большого Вячеславу Лопатину.

mmouscou Nureyev, Le Roi-Soleil Vladislav Lantratov

С Рудольфом Нуреевым связана еще одна победа. Лорана Илера, любимого ученика знаменитого танцовщика и худрука Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко наградили за балет «Минус 16» в номинации «Современный танец в спектакле». Француз, пользуясь возможностью, поблагодарил россиян за сочувствие и поддержку в связи с пожаром в Нотр-Даме.

Лучшей исполнительницей женской роли в балете признана прима-балерина Большого Екатерина Крысанова в «Ромео и Джульетта».

ekaterinakrysanova_official Драгоценности, Рубины. Фотография талантливого @sashagusov Jewels, Rubies!

Победу в номинации «Лучшая женская роль в драме» отдали Дарье Мороз, экс-супруге нынешнего возлюбленного Ксении Собчак. 35-летняя актриса затмила всех конкуренток своей ролью барона Николая Тузенбаха в «Трех сестрах» МХТ им. Чехова.