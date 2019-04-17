2019-04-17T20:22:56+03:00
Звезды

Освобожденного Серебренникова наградили «Золотой маской» дважды

Награду получила и Дарья Мороз, бывшая жена возлюбленного Ксении Собчак
Юлия МАЗУР
Поделиться:
Кирилл Серебренников на торжественной церемонии вручения XXV национальной театральной премии "Золотая маска" на Исторической сцене Большого театра. Фото Артем Геодакян/ТАССКирилл Серебренников на торжественной церемонии вручения XXV национальной театральной премии "Золотая маска" на Исторической сцене Большого театра. Фото Артем Геодакян/ТАСС
Изменить размер текста:

Театральный «Оскар» подвел свои итоги в 25-й раз. Из 70 театров страны и более 80 спектаклей «Золотая маска» выбирала лучшие. За самый престижный для театралов приз наравне боролись знаменитые столичные актеры и артисты региональных подмостков.

На торжественной церемонии присутствовали все сливки театрального общества, множество звезд кино. Актер МХТ им. Чехова Александр Семчев и вовсе решил своим визитом на премию отменить 50-летие. Он претендовал на «Маску» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в спектакле «Три сестры». Однако премия досталась Антону Пахомову московского «Центр драматургии и режиссуры».

Главным событием фестиваля стало решение жюри присудить выигрыш сразу в двух номинациях Кириллу Серебренникову. Режиссер, освобожденный из под домашнего ареста 9 дней назад, получил награду за балет «Нуреев» в Большом театре, признанный лучшим спектаклем. А также за постановку «Маленькие трагедии» в своем «Гоголь-центре» как лучший драматический режиссер.

ekaterina.t.77ekaterina.t.77
ДАААА! Две Золотые маски, ДВЕ!
52 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Впрочем, 49-летний постановщик выразил сомнения в беспристрастности и непринужденности такого решения.

kirillserebrennikovkirillserebrennikov
Золотая маска Кирилла Серебренникова
9421 отметок «Нравится»366 комментариевInstagram

- Очень много режиссеров у нас в стране, хороших, и мне какая-то невероятная честь. Надеюсь, вы мне дали это за то, что вам действительно понравился этот спектакль, - заявил со сцены худрук и фигурант уголовного дела о хищениях.

kirillserebrennikovkirillserebrennikov
Круг
3202 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram

При вручении второй награды за работу в Большом, Кирилл Серебренников посетовал, что на церемонии нет композитора «Нуреева» и заговорил о хайпе.

- Жалко, что здесь нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль. Мы благодарны театру, единственному, в котором можно сделать такой большой спектакль - Большому театру. И нам помогал сам Руди (Рудольф Нуреев, - Ред.), который сам любил хайп, - заметил режиссер.

rudolf_nureyevrudolf_nureyev
Young #rudolfnureyev
1425 отметок «Нравится»21 комментариевInstagram

Постановка о знаменитом советском танцовщике-«невозвращенце» получила почти все главные номинации: лучшим хореографом стал Юрий Посохов, «Маску» за лучшую роль в балете вручили премьеру Большого Вячеславу Лопатину.

mmouscoummouscou
Nureyev, Le Roi-Soleil Vladislav Lantratov
65 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

С Рудольфом Нуреевым связана еще одна победа. Лорана Илера, любимого ученика знаменитого танцовщика и худрука Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко наградили за балет «Минус 16» в номинации «Современный танец в спектакле». Француз, пользуясь возможностью, поблагодарил россиян за сочувствие и поддержку в связи с пожаром в Нотр-Даме.

laurenthilaireofficiallaurenthilaireofficial
@laurenthilaireofficial
282 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Лучшей исполнительницей женской роли в балете признана прима-балерина Большого Екатерина Крысанова в «Ромео и Джульетта».

ekaterinakrysanova_officialekaterinakrysanova_official
Драгоценности, Рубины. Фотография талантливого @sashagusov Jewels, Rubies!
2730 отметок «Нравится»36 комментариевInstagram

Победу в номинации «Лучшая женская роль в драме» отдали Дарье Мороз, экс-супруге нынешнего возлюбленного Ксении Собчак. 35-летняя актриса затмила всех конкуренток своей ролью барона Николая Тузенбаха в «Трех сестрах» МХТ им. Чехова.

d_morozd_moroz
Итак,мы начали с пресс-завтрака #содержанки by @konbog75
3375 отметок «Нравится»79 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Рэйф Файнс: Подростком я читал романы о Джеймсе Бонде и книги про русскую революцию
Знаменитый английский актер и режиссер дал эксклюзивное интервью кинообозревателю “КП” перед началом Московского кинофестиваля, где состоится премьера его фильма «Нуреев. Белый ворон», который сразу выйдет в российский прокат
Новости 24
В 2020 году саммит "большой двадцатки" пройдет в Саудовской Аравии
Авиаэксперт об инциденте с Панкратовым-Черным: "Пилот отвечает за безопасность пассажиров и не важно, кто ей угрожает - тракторист, или Народный артист"
В Интернете выставили на продажу тлеющие угли с пожара в Нотр-Даме
Медведев поддержал идею совместить КАСКО и ОСАГО
Система подбора управленческих кадров работает
Путин наградил орденами Сеславинского, Садовничего и Леонтьева
Эксперт оценил предложение США Турции о поставке новых систем ПВО
В Лондоне задержали более 300 экологических активистов
Франция изучает предложение Путина о помощи по реставрации Нотр-Дама
Госдума приняла закон о приравнивании электронного полиса ОСАГО к бумажному
Гайсин о конфликте в «Кофемании»: Кокорин вёл себя активно и набрасывался на Пака
Гидрометцентр пообещал теплое лето
Более двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за угрозы взрыва
Медведев рассчитывает, что цены на бензин больше расти не будут
Путин сменил начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Доллар впервые с 25 марта опустился ниже 64 рублей
В Новороссии оценили шансы Зеленского на урегулирование конфликта в Донбассе
Кардиолог прокомментировал исследования об опасности частого пульса