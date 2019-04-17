Неожиданные подробности госпитализации Бритни Спирс в психиатрическую больницу

Бритни Спирс могли положить в психиатрическую клинику против ее воли. По некоторым данным, певица находится в лечебнице с середины января.

Решение о принудительном лечении принял отец Бритни Спирс, заявил знакомый с ситуацией источник. "Бритни находится в психиатрической больнице с середины января. Конечно, в официальном заявлении говорилось, что она оказалась там в начале апреля. Но это не соответствует действительности. Бритни не хотела ложиться туда. Все сделали против ее воли", - цитирует инсайдера Popculture.

Во время подготовки к своему новому концертному шоу исполнительница перестала принимать медикаменты, ранее прописанные психиатром. Состояние дочери начало внушать опасения. Об этом немедленно сообщили родителю 37-летней артистки.

Джейми Спирс несколько лет является ее официальным опекуном. Отец поставил Бритни условие - если она хочет продолжать работу, то должна вновь принимать лекарства. Спирс отказалась, после чего ее поместил ее в психлечебницу.

Когда певица покинет клинику, неизвестно. Пока она находится там бессрочно.

lynnespears_rf Мама Бритни Спирс оставила загадочное послание

День назад странное сообщение оставила мать знаменитости Линн Бриджес. Она опубликовала в соцсети изображение женщины, стоящей на коленях. "Битва еще не окончена. Она только началась", - гласит подпись к фото. Родители Бритни развелись в 2002 году.

Один из фанатов прокомментировал сообщение Линн: "Я очень надеюсь, что вы поддерживаете Бритни. Я действительно надеюсь, что ваш больной бывший муж не держит вашу дочь где-то против ее воли". Линн понравился комментарий.

Как писал сайт kp.ru, в начале апреля поклонников шокировало известие о госпитализации Бритни Спирс. Сообщалось, что певицу положили в психиатрическую клинику, где она проведет около месяца. Говорилось, что ее состояние вызвано тяжелой болезнью отца. В ноябре 2018 года у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстой кишки, он чуть не умер. Родителю звезды сделали вторую операцию, но это не особо помогло. У мужчины возникли осложнения.