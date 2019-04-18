2019-04-18T15:44:35+03:00
Выборы президента Украины 2019

Аваков или Коломойский: кто возьмет на себя роль опекуна Зеленского

В сериале "Слуга народа", где снимался кандидат в президенты Украины, у его героя был "шеф". Посмотрим, кто бы мог его сыграть в реальной жизни
Роман ГОЛОВАНОВ
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Президент очень лакомый кусочек. Все хотят на него влиятьПрезидент очень лакомый кусочек. Все хотят на него влиятьФото: REUTERS
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В легендарном украинском сериале «Слуга народа» есть один важный персонаж — Юрий Иванович Чуйко. Это матерый политик, глава правительства, который берет под крыло героя Зеленского — историка Василия Голобородько. Через него «опекун» пытается решать свои делишки, а еще он становится мостиком между новоиспеченным президентом и всем чиновничеством Украины.

А кто подойдет на эту роль в реальной жизни? Об этом «Комсомолка» поразмышляла с журналистом Анатолием Шарием.

«ОДИОЗНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ НЕ БУДЕТ»

- Роль Чуйко пророчат нынешнему главе МВД Арсену Авакову. Это реально?

- Бред. Там хватает людей, которые могут ему объяснить политические хитрости и тонкости Украины. Это молодые и креативные люди. При чем тут Аваков? Он, конечно, рассчитывает сохранить власть, свою должность. Но, простите, его окружение столько навертело и наломало дров… Сомневаюсь, что Зеленский захочет иметь такого человека рядом с собой.

- Аваков пошел в открытую войну против Порошенко. Он явно переходит на сторону Зеленского.

- Я бы и не сказал, что Аваков сильно близко держался к Порошенко. Он жил обособленно. Это всякие его советники, типа автора «Миротворца» Геращенко, рвали за Порошенко пятую точку. Аваков держал дистанцию, они были не в одной упряжке. Но Порошенко боялся давить на главу МВД. У Авакова была настоящая боевая сила, против которой страшно идти.

- Говорят, что тайным покровителем Зеленского станет олигарх Игорь Коломойский.

- Тоже не верю. Роль Чуйко не достанется одиозному человеку. Думаю, что Коломойский будет влиять на политику. Вспомните, что в 2014 году Коломойского назначили главным нефтяником не без одобрения Порошенко. Пресса называла его «спасителем Донбасса». Когда Порошенко его снимал, то разгромил его в пух и прав, назвав вором. А теперь его специально демонизируют порошенковские СМИ. Но на роль опекуна и доносителя мысли Зеленского он не подойдет.

«Комсомолка» пообщалась с журналистом Анатолием Шарием Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Комсомолка» пообщалась с журналистом Анатолием ШариемФото: Личная страница героя публикации в соцсети

НУЖНЫ МОЛОДЫЕ, А НЕ СБИТЫЕ ЛЕТЧИКИ

- Вы говорили, что подойдут люди из штаба Зеленского. О ком идет речь?

- Например, Александр Данилюк (экс-министр финансов Украины, - ред.) Грамотный человек, тонко отбивает удары пропагандистов на ТВ. Есть Дмитрий Разумков (главный политтехнолог Зеленского, - ред.) Молодой и грамотный парень, без надрывного идиотизма. Он обличал порошенковский канал в накручивании рейтинга своего кандидата. И посмотрите, как круто они ведут кампанию Зеленского. У них рейтинг поддержки за 70%. Такого никогда не было, только у Кучмы, которому сделали ирокез. А Порошенко пытается это глупо и неумело копировать. С утра до ночи каналы Порошенко рассказывают, какой он хороший, и какой наркоман Зеленский. Это вызывает у людей отвращение, они наоборот хотят голосовать за новое лицо.

«ВЛАДИМИР ПОМНИТ ПЛОХОЕ»

- Зеленский будет самостоятельным президентом? Или ему, как Голобородько, придется отбиваться от своего же окружения?

- Президент очень лакомый кусочек. Все хотят на него влиять. Но мы себе даже представить не можем, что у Зеленского в голове. Когда Порошенко назвал Владимира «марионеткой», он даже и подумать не мог, что ему придется извиняться. Даже Коломойский понимает, насколько Зеленский может быть самостоятельным. Мне нравится, что Владимир очень хорошо запоминает плохое — в хорошем смысле этого слова. Всем надоело, что воры из власти не несут наказание. Теперь у дружков Порошенко есть все шансы оказаться за решеткой — прикрывать их никто не будет.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А вот некоторые политологи из Киева уверены, что роль Чуйко уже выхлопотал для себя глава МВД Арсен Аваков.

- Если Зеленский станет президентом, то политический вес Авакова существенно возрастет. Он примеряет на себя роль киношного персонажа из «Слуги народа» Юрия Ивановича Чуйко. Помните, как Чуйко помогал Голобородько рассказывал о механизме коррупционных схем и за какие ниточки потянуть, чтобы достичь определенного эффекта? Не исключаю, что Аваков станет таким Чуйко при президенте Зеленском, который пока далек от знания того, как управлять государством, - прогнозирует политолог Владимир Фесенко.

Если же на выборах побеждает действующий президент, то судьба Авакова предрешена.

- Глава МВД сделал много выпадов в сторону Порошенко. А Петр Алексеевич, как говорят, человек мстительный. При таких раскладах Аваков рискует потерять не только кресло главы МВД, но и на время уйти с большой политической арены, - анализирует политолог Алексей Якубин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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