Где смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского

Многие обратили внимание на магию чисел (дуэль Владимира Зеленского и Петра Порошенко состоится 19 апреля 2019 года в 19 часов). Посмотрим, кому она принесет удачу. Россияне это шоу тоже не пропустят.

- Я, честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище, - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков о политическом батле века на Украине.

А мы объясняем, где и как можно посмотреть и послушать схватку двух кандидатов в президенты — Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Трансляцию поединка с 19 часов по Москве. будет вести на русском языке Радио «Комсомольская правда». А на сайт kp.ru вы сможете посмотреть и видео со стадиона «Олимпийский». Также трансляцию запустят на телеканале «Россия- 24» и на сайте RT.

По закону, формат дебатов выглядит так: вступительное слово каждого кандидата - 5 минут, дискуссия - 36 минут, завершающее выступление каждого кандидата — не более 5 минут, реплики кандидатов — не более 30 секунд.

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Все билеты на дебаты Порошенко и Зеленского закончились

Все билеты на дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского закончились.

Напомним, дебаты кандидатов в президенты Украины состоятся в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля. По данным пресс-службы "Олимпийского", команды кандидатов уже договорились об аренде. Зеленский ранее рассказал, что фан-зона у сцены будет доступна для свободного доступа. Бесплатные билеты распространялись на сайте debaty2019.org.ua (подробности)