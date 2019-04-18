Песков заявил, что планирует посмотреть дебаты Порошенко и Зеленского

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-18T12:31:55+03:00

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Представитель Кремля Дмитрий Песков признался в том, что планирует посмотреть теледебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а вот будет ли российский лидер Владимир Путин наблюдать за ходом дискуссии, пока неизвестно.

"Не могу сказать. Честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверно, будет зрелище", - цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства.

Напомним, что во второй тур выборов президента Украины вышли действующий лидер Петр Порошенко и известный шоумен, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.

Сайт kp.ru писал о том, то за несколько дней до проведения очередного голосования в пятницу, 19 апреля, на киевском стадионе "Олимпийский" состоятся дебаты политиков. Перед их организацией оба кандидата даже сдали анализы на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU