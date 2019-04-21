Дочь довела Алсу до слез песней Началовой и разозлила зрителей

Дочь Алсу вышла в финал популярного телевизионного шоу "Голос. Дети". Микелла Абрамова обошла конкурентов, исполнив песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Меж тем выступление разозлило зрителей. Они обвинили ребенка в попытке разжалобить судей и прославиться за счет смерти артистки.

Организаторы шоу "Голос. Дети" ввели дополнительный этап, в рамках которого у выбывших участников проекта появился шанс не только выступить в финале, но и возможность победить. Три юных артиста из команды каждого из звездных наставников поборолись за это право. Счастливым шансом воспользовалась и десятилетняя Микелла Абрамова. Дочь Алсу заявила, что сделает все возможное и приложит все усилия для того, чтобы оказаться в числе лучших.

alsou_a Микелла Абрамова

Микелла Абрамова сама предложила почтить память покойной Юлии Началовой, исполнив хит певицы "Герой не моего романа", сообщила наставница девочки Светлана Лобода. Дочь Алсу вышла на сцену в летящем платье с накидкой. Участница прекрасно исполнила композицию, за что заработала 43% голосов зрителей.

"Эта музыка жила в наших сердцах. Потрясающее прочтение композиции. Спасибо тебе", - сказала Лобода после выступления. "Микелла - это фирменная девочка, которая может петь абсолютно все. Она любит джаз, рок-н-ролл, читает рэп", - добавила наставница ребенка. Похвалил дочь Алсу и Валерий Меладзе, который сказал, что она исполнила песню "трогательно и прекрасно".

Алсу в этот момент находилась в зрительном зале. Певица, узнав о победе дочки, не удержалась и заплакала. Зрители тоже были растроганы выступлением Микеллы. Ведь теперь у Микеллы Абрамовой появился шанс стать победительницей шоу "Голос.Дети". Финал сезона покажут 26 апреля.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал девочку. Пользователей разгневало то, что юная артистка исполняла именно композицию "Герой не моего романа". "Нечестно, очень нечестно, сыграли на трагедии в семье Началовых. Это паршивый, низкий, запрещенный ход, даже костюм розовый подобрали, как у Юлии", "Грешно использовать песню Юли, тело которой еще не остыло", "Как можно маленькой девочке петь такую серьезную песню", "Неудачный выбор, Микелла не справилась", - написали комментаторы под видео.

alsou_a А мы уже едем готовиться к сегодняшнему прямому эфиру

Нападки продолжились и в блоге Алсу. Певицу пристыдили за слишком явное продвижение дочери в шоу-бизнес. "Ваша дочь итак будет петь на эстраде, а простым детям не дали шанса", "Совершенно нечестно петь песню, специально надавив на чувства людей, именно в такой тяжелый момент после смерти Юлии. Сразу понятно - надавить и разжалобить", - негодует публика.