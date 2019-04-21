Шоу на Украине будет продолжаться!

Подавляющее большинство украинских общественных активистов и некоторые представители российского «демократического» лагеря уверены, что все вокруг, особенно в РФ, Белоруссии и Казахстане безумно им завидуют. Дескать, вот у них свобода так свобода, и нам всем тут такой никогда не дождаться. Они упоенно гадят друг другу в комментариях, ненавидят друг друга истово, до глубины души, а многие готовы даже убить оппонента, представься им возможность сделать это безнаказанно. Но как только речь заходит о некогда братских с Украиной странах, тут все они выступают единым фронтом – мол, ситуация на Украине вызывает такое повышенное внимание постольку, поскольку все ей завидуют.

Спешу разочаровать авторов подобных тезисов. Если первоначально действительно были опасения по поводу Украины – вы же не будете равнодушно смотреть, как неадекватный сосед бегает вдоль общего забора, изрыгая проклятия, поскольку надо знать, что там у него в руке: топор, нож или даже ружье, и в ваших интересах понять, полезет ли он к вам непрошенным гостем через забор или ограничится третированием только своей семьи – и получение прививки от повторения украинского сценария (не зря же протестные настроения в России резко упали после дикого и жестокого украинского майдана), то вот уже пара-тройка лет все это сменилось просто наблюдением за шоу. Цирк уродов и дебилов развернулся в полной красе. Никто не спорит, клоунада получилась кровавая, с десятками тысяч жертв на Донбассе, но это единственное, что вызывает сочувствие, сожаление и ярость. Что же касается украинского политикума, то превалирующее отношение к действиям в этом загоне – набрать попкорна и смотреть на очередные серии «Мира животных». Это шоу ничуть не похоже ни на хоккей, ни на футбол, это украинская экранизация то ли «Камеди клаб», то ли «Тупой и еще тупее». Презрев законы, логику и эволюционное развитие человечества, участники этого шоу упорно идут от плохого к худшему, сметая на своем пути остатки здравого смысла.

Чему завидовать, господа-товарищи? Что из 39 человек, ставших кандидатами на главный пост страны, нет ни одного, кто бы представил программу развития, достойную, чтобы за нее проголосовали? Что весь выбор был от противного, по формуле, «кто угодно, только не нынешний»? И даже в этом варианте победил не реальный кандидат, а виртуальный персонаж, придуманный герой? Это как если бы голосовали за киноартиста Тихонова, думая, что он и есть настоящий Штирлиц. Который и честный, и порядочный, и самый умный, раз обвел вокруг пальца и Мюллера, и Гиммлера, и Бормана, и самих Шелленберга с Вольфом. То есть Броневого, Прокоповича, Визбора, а до кучи и Табакова с Лановым. И только Айсман, то есть Куравлев, что-то там подозревал. Нет слов! Такая же прелесть! Вот этому уровню мышления предлагается завидовать?

И ведь никуда не деться от того, что любые киногерои из сериала про Голобородько-Зеленского дадут сто очков форы реальной нынешней украинской элите, особенно, из команды так называемого президента Порошенко.

Чему завидовать? Тому, что вице-спикер Рады Ирина Геращенко на дебатах на стадионе с высокого старта рванула на сцене в суперкороткий спринтерский забег, чтобы демонстративно и театрально со всего размаха упасть на колени? Это должно было восприниматься в качестве некоего возвышенного акта чуть ли не самопожертвования? Оставьте, это было просто смешно. Особенно, когда она встала не на колени, а на четвереньки, а потом ее поднимали и уводили вглубь сцены. Или что Порошенко в этом акте, преклонив колени перед флагом, повернулся плотно обтянутой толстой задницей к публике? Или подтяжкам члена команды другого кандидата, на которых крупно так выделялся матерный слоган на неизвестном иностранном языке? Это свобода и демократия?

А репризы паяцев во время «Дня тишины», вот это, наверное, достижение? Сначала на жену Зеленского появляется якобы компромат. Ничего не стоящий, высосанный из пальца. Пресс-служба Порошенко распространяет информацию, что их шеф имел телефонный разговор с Госсекретарем США Помпео, в ходе которого пожаловался на Зеленского за употребление слова «повстанцы» по отношению к ополченцам Донбасса. Петю тыкают носом, что он сам ранее говорил про них, описывая именно этим термином, и пресс-служба усиленно подтирают этот термин, заменяя его другим. А к вечеру выясняется, что это не Порошенко имел разговор с Помпео, а Помпео имел. И не факт, что только разговор. А еще, что Помпео звонил еще и Зеленскому. Потом занимающий (пока еще) пост президента Порошенко в Виннице в день тишины обращается к согражданам и выражает уверенность в своей победе. Затем откуда-то появляется мутная личность Андрей Хилько, которого представляют то адвокатом из штаба Порошенко, то «подментованным аблакатом», подающий иск о снятии Зеленского с выборов. Уже в Австралии началось голосование во втором туре, а в Киеве суд все решает – снимать или не снимать. Штаб Порошенко от Хилько открещивается, мол, це не мы, и гражданин не наш. Оно и понятно, ведь только полный дебил будет таким способом бороться с конкурентом, мобилизуя в реальности сторонников соперника. Но им мало кто верит, поскольку всю предшествующую кампанию команда Порошенко именно такие, абсолютно дебильные шаги и предпринимала: одни ролики про Зеленского и КАМаЗ с коксом чего стоят. И все это время телеканал «1+1» Коломойского весь день показывает передачи и фильмы либо с участием кандидата Зеленского, либо те, к которым он имеет отношение. Ну нет у этого телеканала иного контента для такого дня.

Отборный бред, ставший на Украине реальностью. В течение всего одних суток. Вот этому завидовать? Спасибо, я лучше поскучаю у себя, а на эти уникальные номера посмотрю со стороны. Шоу должно продолжаться, и оно будет продолжаться, потому что только от смены команды клоунов программа не меняется.

Не зря придумали новый анекдот:

- Здравствуйте, можно у вас «Игру престолов» посмотреть? Говорят, новые серии вышли. – А вы откуда? – Мы из Украины приехали. – Проходите, только вам скучно будет.

P.S. Если вдруг, паче чаяния, обидел настоящих клоунов, прошу извинения у этих на самом деле умных, талантливых артистов, универсальных мастеров, владеющих навыками выступления в любом жанре циркового искусства.

P.P.S. И ни капельки их не жалко. Жаль Донбасс. А этих? Бачили очи, шо куповалы, как говорится. По полной должны наесться своими славословиями Бандере, русофобией. Чтобы тошнило и рвало при одной мысли о том, чего они добились за эти годы после «Революции гидности». Чтобы за Одессу, за сожженный «Беркут» на Майдане, за убитых женщин и детей Донбасса, за своими же снайперами убитую «Небесную сотню» сами заставили ответить виновных. Потому что без этого никакое выздоровление невозможно в принципе.