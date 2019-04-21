Вдова Евстигнеева - перед смертью: Мне кажется, на меня навели порчу

Ушла из жизни вдова Евгения Евстигнеева. Ирине Цывиной было всего 55 лет. Она умерла в своей квартире в ночь на 18 апреля. Обнаружил женщину сын. Причина смерти - остановка сердца из-за острой сердечной недостаточности и скачка давления.

Ирине Цывиной было 29 лет, когда она овдовела, похоронив супруга Евгения Евстигнеева (см. «Справку «КП»). После она так и не нашла личного счастья, хоть и пыталась.

- Я не выношу одиночества, - рассказывала актриса «Комсомолке». - Не могу быть одна. Одиночество меня угнетает и страшит. Боюсь - станет плохо, а никого рядом...

«Ее довели суды»

По словам знакомых, Ирина говорила о том, что ее сглазили или навели порчу.

- Я с ней последний раз 8 апреля разговаривала по телефону, очень долго: и о детях, и о мужиках, обо всем, - рассказала «КП» приятельница Цывиной актриса Ольга Спиркина. - Она говорила: «Оль, меня явно кто-то сглазил. Хоть к бабке беги. Сначала умерла мама, потом муж, потом брат. А теперь и мне не по себе...»

Сказала, что недавно была в храме, причащалась. Но тревога ее не отпускала. Состояние было депрессивное. Когда мы до этого встречались, я видела, что с ней не все в порядке. Думаю, она была под какими-то таблетками. Я спрашивала: «Ир, ты что-то принимаешь?» - «Мне успокоительные прописали».

Что именно - не знаю. Но она точно принимала антидепрессанты.

После смерти последнего мужа, Благонравова, полтора года назад она впала в страшную депрессию. Стала сильно пить. Да еще сын Благонравова устроил ей нервотрепку - решил оттяпать имущество. Причем он претендовал не только на то, что его отец нажил в браке с Ирой, но и на то, что досталось ей от Евстигнеева. Суды долго продолжались, с год. В итоге дом, оставшийся от Евстигнеева, остался за ней, но нервную систему ей расшатали. Бессонница Иру мучила. Она жаловалась: «Я вообще не сплю».

Евгений Александрович был старше Ирины на 37 лет. Фото: Личная страница героя публикации из соцсети.

Любовь, похожая на пиар

- Вы вместе с ней снимались в телешоу, когда ее якобы выводили из запоя. Потом она заявила, что это все было постановкой.

- Частично - постановкой. Редакторы просекли фишку, что она выпивает, и решили усилить этот момент, сделать такой сюжет. Она согласилась - из-за денег. У нее тогда шли суды за наследство, нужны были средства на адвокатов.

- Но ведь у нее появился молодой гражданский муж, актер Денис Сердюков (исполнитель роли хоккеиста Александра Мальцева в фильме «Легенда № 17». - Ред.). Она с ним по ток-шоу ходила...

- Это не муж, а так. Несерьезные отношения. Думаю, что он с ней просто ради какого-то пиара был. Ему 43 года, а ни разу не был женат... Первое время она очень радовалась, думала, что любовь. Но потом все перешло в некие приятельские отношения.

На телевидении Цывина рассказывала, что собиралась родить от Дениса Сердюкова и воспользовалась услугами ЭКО. Но выносить не смогла и потеряла двойню, после чего погрузилась в очередную депрессию. Уверяла, что подумывает об уходе в монастырь. Сердюков же объяснял, что Ирина стала раздражительной, ее характер поменялся, он не выдержал и ушел.

Последние месяцы 55-летняя Ирина Цывина на шоу ходила в обнимку с 43-летним актером Денисом Сердюковым. Фото: Личная страница героя публикации из соцсети.

«Молодилась пластикой и жила в мужском монастыре»

- Мы с Ирой ездили недавно по святым местам, - говорит подруга Цывиной Ксения Хаирова (дочь актрисы Валентины Талызиной. - Ред.) - В декабре ездили с ней в Городецк в мужской монастырь и жили там несколько дней.

Денис Сердюков с ней постоянно был на связи. За три дня до смерти к ней гости приходили домой. Она накрыла стол. Но пила только воду - держала пост. До этого она варилась в наследственных делах с младшим Благонравовым (сыном ее последнего покойного мужа). Мне кажется, там кто-то Иру спаивал. Намеренно вводил в гроб.

Ее угнетало и то, что работы не было. Сейчас такая проблема у актрис нашего возраста. Чтобы хорошо выглядеть, она операции пластические делала - и блефаропластику (подтяжка век. - Ред.), и подтяжку лица, и живот она убрала липосакцией. И татуировку на животе наколола - там какие-то цепи, цветы. Я так понимаю, она шрамы маскировала. Это было прошлым летом.

Последний муж Иры Благонравов был тот еще подарок. Последние несколько лет его бизнес стал рушиться, пошли запои. Под конец было ужас что (сама Цывина рассказывала, что иногда муж ее бил. - Ред.). Конечно, это не прошло бесследно для ее нервной системы.

«Были мысли о суициде»

- Отца своих детей я не любила, - признавалась Цывина в интервью. - Стала с ним жить, просто чтобы занять пустоту. После Евстигнеева понимала, что мужчину такого уровня мне больше не встретить. Своего сына я назвала Женей в честь него. А вот Сашу Благонравова я очень любила. Но он в конце жизни вел двойную жизнь. Как-то по пьяной лавочке рассказал про одну женщину Галину, к которой его тянет. Я знала, что она его деловой партнер, а вот что любовница, нет... Саша открыл их переписку в социальной сети и показал мне. Они обменивались десятками сообщений в день. Галя спрашивала, с каким настроением мой благоверный проснулся, как позавтракал, как добрался до работы. Приглашала в свой дом в Барвихе, знакомила его со своими внуками.

Потрясло, что он даже пытался подружить меня с ней. Представляете, любовница мужа приходила на все мои спектакли! Бывала у меня дома и даже зачем-то тайком забрала мой мобильник, а через два дня вернула, удалив все контакты. Тогда я всерьез задумалась о самоубийстве. И даже поделилась своим отчаянием с ближайшей подругой Татьяной Васильевой. Она спасла меня, убедив, что самое главное в моей жизни - двое моих детей...

5 ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ

«В полосе прибоя» - Светлана Сергеевна Лозовая, лейтенант милиции

«Елки-палки!» - Ира

«Принцесса цирка» - Лера

Сериалы

«Папины дочки» - мать Юрия Антонова

«Полицейский с Рублевки» - завуч элитной школы

СПРАВКА КП

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года в Минске.

В Москве в 1981 году зарегистрировала фиктивный брак (он продлился до 1985 года) с сокурсником Школы-студии МХАТ Владиславом Толдыковым, чтобы получить столичную прописку. В 1986 году стала женой народного артиста Евгения Евстигнеева. Известный супруг был старше ее на 37 лет. В 1992 году Евстигнеев умер.

В 1993 году в третий раз вышла замуж за американца родом из Прибалтики Георгия (в Америке стал Джорджем) Пусепа - выпускника Щукинского училища. Переехала к нему в США. Родила двоих детей: сына Евгения (1994 г. р.) и дочь Зиновию (1997 г. р.). В 2002 году вернулась в Москву. Пусеп увез дочь Зину за границу. Отсудить девочку Цывина не смогла - добилась только права на регулярные свидания с Зиной.

Четвертым мужем актрисы стал бизнесмен, ее сосед по даче Александр Благонравов. Он усыновил сына Цывиной, дав ему свою фамилию. Через 11 лет брак рухнул. В 2017 году Благонравов умер, а его сын от первого брака начал судебную тяжбу с Ириной Цывиной за наследство.

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