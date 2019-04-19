В Раде раскрыли планы Порошенко стать премьер-министром Украины
Президент Украины Петр Порошенко в случае проигрыша во втором туре президентских выборов собирается баллотироваться в Парламент и стать премьер-министром страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
"Главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Порошенко. Дело в том, что он, понимая, что уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план - он хочет быть премьер-министром Украины", - цитирует его слова радио "НВ".
Более, считает Геращенко, Порошенко заинтересован в досрочных выборах в Верховную Раду, потому что рассчитывает сохранить голоса, которые он получил за время президентской агитации.
По последним данным опросов, проведенных на Украине, за лидера первого тура Владимира Зеленского собираются голосовать 71% избирателей, а за Порошенко - 25%.
Напомним, дебаты кандидатов в президенты Украины состоятся 19 апреля 2019 года на стадионе в Киеве. В этот день на сайте kp.ru с 19:00 по московскому времени мы будем транслировать видео главной политической схватки Украины на русском языке. Трансляцию поединка с 19 часов также будет вести Радио «Комсомольская правда».
ИСТОЧНИК KP.RU