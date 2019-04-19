2019-04-19T13:07:10+03:00
Звезды

"Мне стало только хуже": Нетребко сделала заявление о своей болезни

Всемирно известная оперная дива отменила концерты
Ольга ЛИБГАРДТ
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У всемирно известной оперной дивы Анны Нетребко гастрольный и концертный график расписан на годы впередУ всемирно известной оперной дивы Анны Нетребко гастрольный и концертный график расписан на годы впередФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Анна Нетребко вынуждена отказаться от концертов в Берлине. Причиной стала болезнь 47-летней оперной примы.

великому сожалению моя многодневная битва с сильнейшим вирусом окончилась поражением и по приезде в Берлин мне стало только хуже. По этой причине я вынуждена отказаться от выступления в концертах в Берлинской филармонии с Маэстро Баренбоймом. К сожалению, повышенной сложности репертуар, который я исполняю, не позволяет мне петь с ларингитом... Надеюсь на скорое выздоровление", - обратилась к поклонникам Анна Нетребко.

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По приезде в Берлин мне стало только хуже...
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Администрация Берлинской государственной оперы также выступила с заявлением: "Анна Нетребко страдает острым ларингитом, что не позволяет ей петь на концертах вместе с Берлинской государственной капеллой под руководством Даниэля Баренбойма". Приму заменит другая российская оперная певица и солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина.

У всемирно известной оперной дивы Анны Нетребко гастрольный и концертный график расписан на годы вперед. Звезда радует своими выступлениями многомиллионную армию поклонников по всему миру.

Поклонники, узнав о болезни любимицы, в комментариях дали ей множество полезных советов и рецептов, чтобы побыстрее вылечиться и встать на ноги. Особо неравнодушные даже посоветовали Анна народные способы лечения ларингита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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