"Мне стало только хуже": Нетребко сделала заявление о своей болезни

Анна Нетребко вынуждена отказаться от концертов в Берлине. Причиной стала болезнь 47-летней оперной примы.

"К великому сожалению моя многодневная битва с сильнейшим вирусом окончилась поражением и по приезде в Берлин мне стало только хуже. По этой причине я вынуждена отказаться от выступления в концертах в Берлинской филармонии с Маэстро Баренбоймом. К сожалению, повышенной сложности репертуар, который я исполняю, не позволяет мне петь с ларингитом... Надеюсь на скорое выздоровление", - обратилась к поклонникам Анна Нетребко.

anna_netrebko_yusi_tiago По приезде в Берлин мне стало только хуже...

Администрация Берлинской государственной оперы также выступила с заявлением: "Анна Нетребко страдает острым ларингитом, что не позволяет ей петь на концертах вместе с Берлинской государственной капеллой под руководством Даниэля Баренбойма". Приму заменит другая российская оперная певица и солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина.

У всемирно известной оперной дивы Анны Нетребко гастрольный и концертный график расписан на годы вперед. Звезда радует своими выступлениями многомиллионную армию поклонников по всему миру.

Поклонники, узнав о болезни любимицы, в комментариях дали ей множество полезных советов и рецептов, чтобы побыстрее вылечиться и встать на ноги. Особо неравнодушные даже посоветовали Анна народные способы лечения ларингита.