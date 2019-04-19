Футболиста Аяза Гулиева, который сломал нос пешеходу-американцу, лишили прав на 4 месяца

Мировой судья московского района Красносельский сегодня разбирал «дело футболиста Гулиева». Ну как дело... Пока - протокол об административном правонарушении.

Напомним, в Москве сейчас судят футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их обвиняют в побоях и хулиганстве, совершенном группой лиц. (Ну вы помните: вышедшая из стрип-клуба компания сначала отмутузила незнакомого водителя, а потом в кофейне Кокорин стукнул стулом сотрудника Минпромторга Дениса Пака, а его младший брат Кирилл добавил федеральному чиновнику пощечину).

И вот в разгар этого суда в похожую историю вляпался еще один футболист. 22-летний полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев 10 апреля на Краснопрудной улице проехал перекресток на красный свет. В этот момент по «зебре» уже пошли люди. Одного из пешеходов Гулиев задел своим внедорожником. Тормознул. Выскочил из авто. И вместо извинений налетел на пострадавшего с кулаками. Позже выяснилось, что жертвой спортсмена-драчуна стал 29-летний американец Майкл Коул. Иностранцу Гулиев сломал нос!

Как ни странно, уголовное дело на Гулиева заводить не стали. Только административку - за то, что на «запрещающий сигнал светофора» проехал. В «Спартаке» игрока якобы оштрафовали на 5 миллионов рублей (это примерно его месячная зарплата) и отлучили от тренировок основного состава. Но это неточно. В клубе детали наказания не комментировали. Сказали только, что штраф направят на благотворительность.

Видео с камер: футболист Спартака Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный . Видео с камер: футболист Спартака Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный . Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. https://t.co/bXGu2edwwP

И американец со сломанным носом с Гулиевым замирился. Публично выступил в соцсетях с заявлением: «Он иногда не может контролироваться себя, но по всей видимости у парня бьётся сердце и есть совесть...»

Сегодня спартаковец приехал в судебный участок мирового суда на заседание по езде на красный свет. Ему грозило лишение водительских прав на полгода. Гулиев просил не забирать у него документы на вождение. Мол, красный свет он не заметил. А судья не поверил и лишил его прав на 4 месяца. С журналистами герой футбола перекинулся только парой фраз.

- Просто я торопился. На тренировку. Ну... Прав лишили. Все правильно.

И пошел вдоль улицы. Пешком.

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