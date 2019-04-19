Американец, которому футболист «Спартака» Гулиев сломал нос, опубликовал чеки денежных переводов

Гражданин США Майкл Коул, избитый на днях полузащитником московского «Спартака» Аязом Гулиевым, сообщил у себя в соцсетях, чем для него закончилась эта история.

Напомним, 10 апреля Гулиев на внедорожнике проехал через перекресток на красный свет, задев по касательной на переходе одного из пешеходов. Вместо извинений спортсмен догнал человека и нанес ему несколько ударов по лицу. Позже стало известно, что пострадавший - 29-летний американец Майкл Коул и у него сломан нос. По слухам, «Спартак» оштрафовал Аяза Гулиева на 5 миллионов рублей и временно отстранил от тренировок и матчей основного состава. Еще спустя двое суток Гулиев через видеоролик извинился за свой поступок.

Американец Майкл Коул поделился сканами чеков в соцсети.

На днях выступил в соцсетях и Коул. Он писал у себя в Фейсбуке, что инцидент с Гулиевым исчерпан.

«Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ей воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в Республике Дагестан и столько же общественным организациям здесь в Москве».

Сегодня американец опубликовал в соцсетях квитанции денежных переводов.

«Деньги переведены Благотворительному фонду «Инсан» (Махачкала) для проекта «Я опекун», Ангару Спасения и Международному Мемориалу (Москва)», - сообщил Коул.

В чеках указаны адресаты: общественная организация поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви «Милосердие», фонд «Инсан» (помощь сиротам и малоимущий) и правозащитный центр «Международный Мемориал» (занимается жертвами политических репрессий). Назначение: добровольное пожертвование М. Коула и А. Гулиева. Суммы во всех трех случаях на чеках замазаны. Удасется прочитать только «тысяч рублей».

Напомним, что мировой судья сегодня лишил Аяза Гулиева водительских прав на 4 месяца (максимум за такое нарушение - лишение на полгода) и оштрафовал на 2 тысячи рублей.

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