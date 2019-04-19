2019-04-19T20:29:30+03:00
Выборы президента Украины 2019

Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады из Киева: «Нет, это - не политКВН и не дебаты, это - полит-ток-шоу»

Об этом журналистка-политик заявила в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Елена Бондаренко.Елена Бондаренко.
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Во время дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского наш обозреватель Александр Гамов позвонил депутату Верховной Рады V-VII созывов Елене Бондаренко. Известный политик оценила встречу кандидатов в президенты Украины на стадионе в Киеве.

- Елена, а вы в Киеве?

- Да.

- Смотрите?

- Да.

- Как вам?

- Ну, интересно. Формат необычный для Украины. Это впервые такое у нас.

- Кто больше готов к дебатам?

- На самом деле это не классические дебаты, больше кандидаты сейчас соревнуются в острословии. Они совершенно не обсуждают (ни один, ни другой) будущее страны.

А самое страшное, что ни один из них ничего не предлагает. Они пока друг друга только обвиняют, пикируются, ловят друг друга на лжи, на передергивании и показывают свое острословие.

- И долго это будет продолжаться?

- Честно? Я не смотрела по регламенту, сколько должны…

- Нет, я имею в виду, - может быть, они на деловой тон перейдут. Или будут в КВН играть?

- Мне сложно сказать. Мы же с вами обсуждаем это в течение самих дебатов. Я с вами «говорю одним ухом», а вторым пытаюсь все-таки уловить, что там происходит.

- Это политический КВН или нет?

- Нет, это не КВН, это скорее… Даже не знаю, с чем это сравнить. Это, скажем так, больше

Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады: «Нет, это - не дебаты и не политКВН, но - политшоу. Соревнуются в остротах, а по делу - ничего!».Александр ГАМОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дебаты Порошенко и Зеленского: политический «батл века» в прямом эфире

Встреча кандидатов в президенты Украины началась 19 апреля 2019 года на стадионе в Киеве. Прямую онлайн-трансляцию смотрите на сайте kp.ru и слушайте на Радио «Комсомольская правда» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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