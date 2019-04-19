Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады из Киева: «Нет, это - не политКВН и не дебаты, это - полит-ток-шоу»
Во время дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского наш обозреватель Александр Гамов позвонил депутату Верховной Рады V-VII созывов Елене Бондаренко. Известный политик оценила встречу кандидатов в президенты Украины на стадионе в Киеве.
- Елена, а вы в Киеве?
- Да.
- Смотрите?
- Да.
- Как вам?
- Ну, интересно. Формат необычный для Украины. Это впервые такое у нас.
- Кто больше готов к дебатам?
- На самом деле это не классические дебаты, больше кандидаты сейчас соревнуются в острословии. Они совершенно не обсуждают (ни один, ни другой) будущее страны.
А самое страшное, что ни один из них ничего не предлагает. Они пока друг друга только обвиняют, пикируются, ловят друг друга на лжи, на передергивании и показывают свое острословие.
- И долго это будет продолжаться?
- Честно? Я не смотрела по регламенту, сколько должны…
- Нет, я имею в виду, - может быть, они на деловой тон перейдут. Или будут в КВН играть?
- Мне сложно сказать. Мы же с вами обсуждаем это в течение самих дебатов. Я с вами «говорю одним ухом», а вторым пытаюсь все-таки уловить, что там происходит.
- Это политический КВН или нет?
- Нет, это не КВН, это скорее… Даже не знаю, с чем это сравнить. Это, скажем так, больше
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады: «Нет, это - не дебаты и не политКВН, но - политшоу. Соревнуются в остротах, а по делу - ничего!».Александр ГАМОВ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Дебаты Порошенко и Зеленского: политический «батл века» в прямом эфире
Встреча кандидатов в президенты Украины началась 19 апреля 2019 года на стадионе в Киеве. Прямую онлайн-трансляцию смотрите на сайте kp.ru и слушайте на Радио «Комсомольская правда» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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