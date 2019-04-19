Александр Проханов: Порошенко на дебатах выглядел объевшимся кровавых бифштексов, а Зеленский – голодным. Вот и вся разница

- Александр Андреевич, вам удалось посмотреть хотя бы частичку дебатов?

- Я даже в них участвовал. Вы разве не видели меня там?

- Я видел. Поэтому и звоню. А на чьей стороне был Проханов?

- Я был на прохановской стороне. И весь стадион рукоплескал, когда я показывал обоим кандидатам русский кукиш.

- Что касается борющегося Донбасса, эта тема звучала, но почему в таком спекулятивном ключе прорабатывалась - что одним, что другим кандидатом?

- Все позиции кандидатов были по существу одни и те же.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS

Просто Порошенко выглядел таким сытым, упитанным, наевшимся мяса человеком. Говорил уверенно, сочно взмахивая рукой, как будто он только что перед дебатами съел несколько кровавых бифштексов.

А Зеленский выглядел голодным, не наевшимся. Ему еще предстоит наесться. Поэтому он был как бы натощак, он был легкий и в глазах у него сверкал голодный блеск.

Но, в сущности, они говорили об одном. Кто бы из них ни выиграл, Украина будет продолжать свой антирусский курс, они будут продолжать свое движение в Европу, в НАТО и делать это, размахивая жупелом русофобии. Здесь не будет никакого облегчения - ни Донбассу, ни Крыму, ни России, ни украинскому народу.

- И что же - никаких перемен?

- Единственное, что может измениться, мне кажется, - это методы их войны с нами.

Александр Проханов.Фото: Евгения ГУСЕВА

Если Порошенко уповал на армию и бряцал все время оружием, занимался постоянным обстрелом Донбасса и засылкой тайной диверсионной агентуры в Крым... То Зеленский - как человек СМИ - будет прибегать к так называемой мягкой силе. Будет информационная война, усилятся информационные атаки, по-видимому, будут приглашены опытные стратеги этой технологической войны.

И война будет переведена в поле идеологии.

- То есть?

- Идеология сегодняшней Украины - это идеология Запада, это либеральная идеология. И эта идеология будет на самый разный манер предлагаться, раскрашиваться и расцвечиваться. И они, - Запад и украинцы, будут конкурировать с нами с помощью, повторяю, новых аргументов и новых технологий.

- И нам к этому уже надо готовиться...

- Да! И мы не должны оставаться - перед ними - на уровне старых наших представлений.

Поэтому, единственным, как мне кажется, нашим средством борьбы с этой новой информационной политикой Зеленского должно стать формулирование новой русской идеологии, - то, что я называю «русской мечтой».

Мы должны взглянуть своим глубинным русским осмысленным взглядом на себя, свою историю и на мировую историю. И этот взгляд, это осмысление должно быть зафиксировано не как случайное выступление одной или двух патриотических газет, одного или двух патриотических ораторов, а как базовая основа сегодняшнего русского курса Государства Российского.

Из этой базовой основы исходит и Арктика, и Дальний Восток, и наше крымское направление... И наше очищение, которое мы начинаем, вымарывая из нашего общества мусор и сор, помойки социальные.

Вот какие переживания вызвали во мне эти дебаты.

- А все-таки кто победит: «объевшийся» или тот, который идет на выборы натощак?

- Думаю, что, конечно, «тощак» уже победил. И поэтому так веселится, так глумится. Здесь

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704296" frameborder="0"></iframe> Александр Проханов: "Ну, поспорили - один, похоже, объелся накануне бифштексами, второй - идет на выборы натощак. Но Донбасс мы в обиду не дадим!".Александр ГАМОВ

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