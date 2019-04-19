Жириновский заявил, что Порошенко победил Зеленского на дебатах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко победил кандидата на этот пост Владимира Зеленского в ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

- Они оба мне неприятны за их антирусскую позицию. Но чисто технически если смотреть на эти дебаты, то выиграл, конечно, Порошенко. Потому что он все-таки говорил, чувствовалось, что человек знает, о чем он говорит. То они анализы сдают, то на колени становятся. Это чисто показное что-то. Нигде в мире я не видел, чтобы кандидаты в президенты на колени становились. Главное, виновен тот же Порошенко в гибели людей, и он тоже становится. Сперва убиваем, потом просим прощения. Но они ничего не сказали о том, что они хотели бы сделать. Это все только «Рошен», конфеты, Коломойский, кот в мешке. Это все такое легкое. Это не дебаты. Они хотели их превратить, но никто из них ничего не говорил. Вопросы тоже были: что вы скажете, да или нет, ответьте? Слабенько. Если взять птиц, то Зеленский – это воробей, а Порошенко – черный ворон. Но это не соколы, не ястребы, не орлы, - сказал Жириновский.

Также политик заявил, что Порошенко был более артистичен и выглядел "как мастер".

- Пусть мастер, делающий неприятную для нас продукцию, но он ее может делать. А там цеплялись они просто за конфетки, за обертку. Начали играть гимн Украины, а Зеленский не слышит, целуется с женой. Пытается изобразить, что у них как у американцев. У американцев дебаты шли между сенатором, конгрессменом, губернатором. Огромный опыт работы. И по 70 лет им было. Хиллари Клинтон семьдесят и Трампу. А здесь сорок лет, он нигде не был, - отметил лидер ЛДПР.

Говоря о том, поможет ли это качество действующему президенту Украины во втором туре выборов, Жириновский отметил, что команда Порошенко может сфальсифицировать результат голосования.

- Если он [Порошенко] все-таки очень хочет остаться, то они могут сфальсифицировать выборы, показать дебаты на стадионе, что большинство людей все-таки за Порошенко. Потому что рассчитывать на то, что они смогут получить большинство на выборах в Раду, превратить Украину в парламентскую республику, сделать президента декорацией, - это трудно, это опасно. Потому что, вступив в должность, Зеленский может начать аресты через прокурора, через судейские органы. Им это опасно – оставаться пока до выборов в Раду. Ситуация неустойчивая. Мы еще не знаем, может, утром еще сообщат, что по дороге домой Зеленский попал в аварию или что-то случилось с Порошенко. Мы же не в Киеве. А утром нам скажут что-то такое. Все неустойчиво. Они же не хотели встречаться, они были на разных трибунах. Потом они оказались на одной трибуне. Это все игра, все не очень внятное. Классики нет. Вот если с танцами сравнивать, то в Европе вальс танцуют, а здесь – украинский брейк. Даже не гопак, хотя бы национальные элементы. И по-украински говорят. Но ничего не говорят про то, что… не дают правильную оценку прошлому. Друг друга обвиняют: у тебя олигархи, у него олигархи. У тебя деньги, а у тебя там деньги. Немножко неприятно, - добавил Жириновский.

- Я бы со стороны Зеленского сказал: Петр Алексеевич, вы обещаете вернуть Крым. Вы же понимаете, что это война с Россией. И Украины вообще не будет. Как вы собираетесь отвечать за гибель Украины? Янукович ответил за то, что Крым ушел в Россию. Но если вы попытаетесь вернуть, то Украины вообще не будет. Что вы собираетесь делать? Перестаньте обманывать. Вы же пять лет уже обманываете. Вы говорите, но этого же никогда не будет. Что вы предполагаете? У вас есть план войны? Или вам обещало НАТО оказать помощь? Это вопрос, где он за пять лет ничего не сделал. А сейчас говорит: мы вернем Крым. Ну что, избиратели Украины дураки, что ли? Или высокая зарплата для учителей. Или еще что-то. Сейчас военные вопросы главные.

Зеленскому тот же Порошенко может сказать: Владимир Александрович, как вы остановите войну? Какие переговоры? Я вел их пять лет. Нормандский формат. И французы помогали, и немцы, и даже американцы подключились. Ничего не получится. Вы что думаете, что если вы приедете вместо меня в Брюссель, Берлин или Париж, вы чего-то добьетесь? Все же зависит от Москвы. Вы готовы лечь под Москву? Вы готовы склониться перед Путиным? Вы понимаете, что только он в Москве решает все эти вопросы? Или вы будете тоже бегать, как я, снова делить церковь и радоваться безвизу? Но если я не выполнил ничего, вы-то как сделаете что-либо? Меня знает вся Европа, я был министром экономики, депутатом был. Вы нигде не были. Вы ничего не делали. Снимались в кино, делали передачи. Хорошо, так может быть. Но вы дайте конкретную программу, каким образом через все переговоры вы добьетесь того, чтобы прекратить войну.

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