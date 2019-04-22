Для России Зеленский станет хуже Порошенко

Порошенко был удобным Москве президентом Украины в течение этих наших пяти тяжелых посткрымских лет с дешевой нефтью и некими санкциями. Он и отлично формировал образ врага, раскручивая украинский фашизм и Бандеру. По сути, он ничем кроме антироссийских (удобных и ему, и России) лозунгов не отличался от своего предшественника Януковича. Только был он немного умнее последнего - изгоняют Порошенко на демократических выборах и с заработанными деньгами.

Зеленский может стать для сегодняшней власти России ещё хуже Порошенко. Хуже настолько, что это будет сложно обратить Украину в удобный и привычный нам образ врага. Он просто будет нас игнорировать и интегрировать свою страну с западом. Рушить всю эту привычную Украине с 1991 по сегодняшний день коррупционную систему. Не будет при нем никаких игр с нацистами, не будет заявлений про «прощай немытая Россия», будет методичное строительство сильной Украины по примеру Польши.

У нас есть шанс на отношения с Зеленским, Украиной и цивилизованным миром, если мы проведём внутри себя политические и экономические изменения. Ведь, как мне кажется, запад через Украину, воспринимаемой там (особенно в США) как западная часть России, хочет нас, Россию, интегрировать обратно в мировую цивилизацию. Не оторвать от востока (всё больше уверен что США и Китай договорятся в своих отношениях и ролях в мире 21 века), а вернуть в понятный, цивилизованный мир. Да, в нем мало осталось от международного права образца Ялты и Потсдама 1945 года с апгрейдом Хельсинки 1975 года. Но пенять мы здесь можем только сами на себя. Да, сегодня в отсутствии международного права работает только право сильного. Но будут новые правила. И только от нас зависит какое место мы займём в них.

Есть всё же вероятность, что Россия сделает из Зеленского такого же Януковича или Порошенко. И будем тогда мы с вами продолжать слушать эти бесконечные сказки про раскольников и фашистов с факелами в Украине. Но я не верю в это. Похоже, сегодняшнее решение украинского народа, чётко даёт понять Зеленскому и «новой власти» Украины, что они с Россией даже в эти придуманные игры играть не хотят. Украинцы хотят решения реальных проблем, а не телевизионной жвачки.

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