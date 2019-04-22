2019-04-24T13:12:35+03:00
Политика

Для России Зеленский станет хуже Порошенко

Наш колумнист размышляет, как теперь будут жить Москва и Киев [видео]
Никита ИСАЕВ@radio_kpполитик
Поделиться:
Комментарии: comments117
Владимир Зеленский празднует победу.Владимир Зеленский празднует победу.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Порошенко был удобным Москве президентом Украины в течение этих наших пяти тяжелых посткрымских лет с дешевой нефтью и некими санкциями. Он и отлично формировал образ врага, раскручивая украинский фашизм и Бандеру. По сути, он ничем кроме антироссийских (удобных и ему, и России) лозунгов не отличался от своего предшественника Януковича. Только был он немного умнее последнего - изгоняют Порошенко на демократических выборах и с заработанными деньгами.

Зеленский может стать для сегодняшней власти России ещё хуже Порошенко. Хуже настолько, что это будет сложно обратить Украину в удобный и привычный нам образ врага. Он просто будет нас игнорировать и интегрировать свою страну с западом. Рушить всю эту привычную Украине с 1991 по сегодняшний день коррупционную систему. Не будет при нем никаких игр с нацистами, не будет заявлений про «прощай немытая Россия», будет методичное строительство сильной Украины по примеру Польши.

У нас есть шанс на отношения с Зеленским, Украиной и цивилизованным миром, если мы проведём внутри себя политические и экономические изменения. Ведь, как мне кажется, запад через Украину, воспринимаемой там (особенно в США) как западная часть России, хочет нас, Россию, интегрировать обратно в мировую цивилизацию. Не оторвать от востока (всё больше уверен что США и Китай договорятся в своих отношениях и ролях в мире 21 века), а вернуть в понятный, цивилизованный мир. Да, в нем мало осталось от международного права образца Ялты и Потсдама 1945 года с апгрейдом Хельсинки 1975 года. Но пенять мы здесь можем только сами на себя. Да, сегодня в отсутствии международного права работает только право сильного. Но будут новые правила. И только от нас зависит какое место мы займём в них.

Есть всё же вероятность, что Россия сделает из Зеленского такого же Януковича или Порошенко. И будем тогда мы с вами продолжать слушать эти бесконечные сказки про раскольников и фашистов с факелами в Украине. Но я не верю в это. Похоже, сегодняшнее решение украинского народа, чётко даёт понять Зеленскому и «новой власти» Украины, что они с Россией даже в эти придуманные игры играть не хотят. Украинцы хотят решения реальных проблем, а не телевизионной жвачки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что ждать России и Донбассу от президента Зеленского?

Актер Владимир Зеленский идет по стопам своего киношного героя Василия Голобородько. Кресло главы государства он уже почти завоевал. Но подружится ли новый президент с Москвой? Что будет делать с русским языком на Украине? Об этом «КП» поговорила с публицистом Георгием Бовтом. (подробности)

Ночь выборов 2019 на Украине: прямая онлайн-трансляция

На Украине завершился второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов. Мы ведем прямую онлайн-трансляцию ночи выборов 2019 на Украине (подробности).

Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Греции телеоператор погиб из-за самодельной петарды
В США неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви, один человек погиб
В Москве водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В первые же дни проката фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В ОБСЕ после стрельбы в Калифорнии призвали мировых лидеров осудить все формы нетерпимости
На досрочных выборах в Испании лидируют социалисты
Сборная России завоевала серебро чемпионата мира по хоккею среди юниоров
На Шри-Ланке запретят носить одежду, закрывающую лицо
Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
Эксперты рассказали, в каких странах россияне чаще всего покупают жилье
Совбез Украины планирует ликвидировать «Укроборонпром»
Отец Ассанжа заявил, что Эквадор обменял Джулиана на кредит от МВФ
Девять человек претендуют на пост президента Казахстана
В Китае начали бороться с игровой зависимостью
В Сети появилось видео с места взрыва в Петербурге
Вблизи с Нотр-Дамом эксперты зафиксировали загрязнение свинцом