Опоздавшая на концерт Успенская заявила о неожиданных обстоятельствах

Певица Любовь Успенская успокоила публику после того, как появились сообщения об отмене концертов и госпитализации артистки. Знаменитость заявила, что обстоятельства оказались "превыше".

"Дорогие друзья, спешу уведомить вас о том, что по техническим причинам нам пришлось отменить концерты в Барнауле и Омске. Мы приносим свои извинения за неудобства, но, к сожалению, иногда обстоятельства превыше", - обратилась к поклонникам Любовь Успенская.

Она заверила, что "никто не заболел и не оказался госпитализированным, как пишут некоторые издания". "С 24 апреля тур по ранее заявленным городам продолжится без изменений. В города, где были отменены концерты, мы обещаем вернуться в скором времени с вашими любимыми песнями!", - пообещала 65-летняя звезда эстрады.

cygo_vevo Любовь Успенская в микро-шортах и шелковой накидке

В свою очередь, директор Успенской в интервью радио "Комсомольская правда" назвал слухи о госпитализации певицы чушью. " Чушь все это собачья. Все нормально. Просто элементарно опоздали на самолет. Это все какой-то идиот придумал эту чушь", - заявил разгневанный Виталий Макаров.

uspenskayalubov_official Люба Успенская - не женщина, а мечта

В феврале этого года Любови Успенской исполнилось 65 лет. Но по ней и не скажешь. Артистка настолько тщательно следит за своей внешностью и здоровьем, что ее фигуре могут позавидовать молодые девушки.

Сайт kp.ru писал о том, что недавно артистка предстала перед поклонниками в довольно откровенном наряде. Она надела дерзкие шортики-супермини, блестящий пиджак с широкими плечами и леопардовые ботфорты. Певица решилась на столь смелый поступок ради съемок клипа на совместную с молодым певцом CYGO песню "Черная роза".