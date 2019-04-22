В Кремле рассказали, будет ли Путин работать с Зеленским

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон поспешили поздравить Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины еще до объявления официальных итогов голосования. А вот Владимир Путин торопиться не стал.

- Пока преждевременно говорить о поздравления Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать, - пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Судить можно будет только по конкретным делам, и результаты выборов еще не подведены.

При этом он ответил, что хотя сам ход выборов и вызывает вопросы, Россия не собирается объявлять их нелегитимными.

- В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более что этот выбор весьма очевиден, - сказал Песков. - Вместе с тем легитимность выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не было предоставлено возможности голосовать 3 миллионам граждан Украины, которые проживают в России

Зеленский уже после объявления результатов экзитполов и признания поражения Порошенко заявил, что видит своей первоочередной задачей возвращение на Украину моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе.

- Насчет моряков мы уже говорили, что есть определенные юридические процедуры, которые необходимы для этого, - пояснил пресс-секретарь Владимира Путина. - Они как нарушители государственной границы под следствием, а любое следствие завершается судом. То есть должно быть некое решение суда. Есть процедуры, которые прописаны в законе.

Журналисты поинтересовались - смотрел ли Путин в минувшую пятницу нашумевшие дебаты между Зеленским и Порошенко.

- Непосредственно, когда шли дебаты, у него не получилось, он тогда как раз занимался делами Читинской области, - объяснил Песков. - Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю, успел ли он посмотреть ее или нет.

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