48-летняя Наоми Кэмпбелл в купальнике верхом на кролике Playboy поздравила с Пасхой

Наоми Кэмпбелл опубликовала провокационное фото, на котором она позирует в купальнике. Пикантности снимку добавляет тот факт, что он посвящен Пасхе.

"Счастливого Пасхального понедельника", - подписала соблазнительное фото Наоми Кэмпбелл. Поклонники отметили, что манекенщица не стареет и по-прежнему выглядит сногсшибательно.

naomi Happy Easter Monday

О том что супермодель 90-х востребован по сей день, свидетельствует ее участие в Неделях моды. На днях Кэмпбелл стала звездой Недели моды в Нигерии. 48-летняя манекенщица прошлась по подиуму в пиджаке на голое тело.

Наоми Кэмпбелл появилась сразу в нескольких ярких образах. Самыми запоминающимися стали выходы "черной пантеры" в пиджаках, под которыми не оказалось белья.

arisefashionweek В одном из дефиле Кэмпбелл надела костюм с анималистическим принтом

В одном из дефиле Кэмпбелл надела костюм с анималистическим принтом. Кроме того, Наоми показалась перед публикой в серебристой двойке. Наряд позволил лицезреть глубокое декольте иконы стиля 90-х.

naomicampbellonline Наоми показалась перед публикой в серебристой двойке

Манекенщица уверена в себе настолько, что недавно даже показала в Инстаграме, как она выглядит без парика. Известно, что роскошные локоны модели - это многочисленные парики, которые она надевает, прежде чем появиться перед публикой.