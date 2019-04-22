2019-04-22T20:10:48+03:00
Звезды

48-летняя Наоми Кэмпбелл в купальнике верхом на кролике Playboy поздравила с Пасхой

Супермодель показала идеальное тело
Ольга ЛИБГАРДТ
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Супермодель 90-х востребован по сей деньСупермодель 90-х востребован по сей деньФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Наоми Кэмпбелл опубликовала провокационное фото, на котором она позирует в купальнике. Пикантности снимку добавляет тот факт, что он посвящен Пасхе.

"Счастливого Пасхального понедельника", - подписала соблазнительное фото Наоми Кэмпбелл. Поклонники отметили, что манекенщица не стареет и по-прежнему выглядит сногсшибательно.

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Happy Easter Monday
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О том что супермодель 90-х востребован по сей день, свидетельствует ее участие в Неделях моды. На днях Кэмпбелл стала звездой Недели моды в Нигерии. 48-летняя манекенщица прошлась по подиуму в пиджаке на голое тело.

Наоми Кэмпбелл появилась сразу в нескольких ярких образах. Самыми запоминающимися стали выходы "черной пантеры" в пиджаках, под которыми не оказалось белья.

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В одном из дефиле Кэмпбелл надела костюм с анималистическим принтом
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В одном из дефиле Кэмпбелл надела костюм с анималистическим принтом. Кроме того, Наоми показалась перед публикой в серебристой двойке. Наряд позволил лицезреть глубокое декольте иконы стиля 90-х.

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Наоми показалась перед публикой в серебристой двойке
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Манекенщица уверена в себе настолько, что недавно даже показала в Инстаграме, как она выглядит без парика. Известно, что роскошные локоны модели - это многочисленные парики, которые она надевает, прежде чем появиться перед публикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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