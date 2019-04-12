48-летняя Наоми Кэмпбелл с обнаженной грудью спустилась в метро

Наоми Кэмпбелл спустилась в нью-йоркское метро. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что 48-летняя "черная пантера" позировала на перронах с обнаженной грудью.

На Неделе высокой моды в Париже Наоми Кэмпбелл вышла на подиум Valentinо в прозрачном платье, которое не оставляло простора для воображения: сквозь него была полностью видна грудь манекенщицы. Теперь супермодель появилась топлес в рекламной кампании модного дома, посвященной сумкам.

maisonvalentino Наоми Кэмпбелл без белья спустилась в метро

Знаменитый дуэт fashion-фотографов Инез ван Ламсвеерд и Винуд Матадин для съемки спустились вместе с Наоми в нью-йоркское метро. Кэмпбелл позировала на перронах.

На модели не было белья. На ее плечи был лишь наброшен длинный золотой плащ. Выглядит Наоми Кэмпбелл сногсшибательно. Впрочем, для модели такой наряд - отличный повод продемонстрировать миру, что в свои 48 лет она по-прежнему в прекрасной форме.

maisonvalentino На плечи супермодели был наброшен длинный золотой плащ

Манекенщица уверена в себе настолько, что недавно даже показала в блоге, как она выглядит без парика. Роскошные локоны модели - это многочисленные парики, которые она надевает, прежде чем появиться перед публикой.

Отсутствие волос у любимой ничуть не смущает ее нового возлюбленного. Супермодель встречается с певцом Лиамом Пейном. Он моложе своей избранницы на 23 года. Разница в возрасте 25-летнего экс-солиста One Direction не смущает. В прошлом году он расстался с актрисой Шерил Коул, которая старше его на десять лет. В союзе у бывших влюбленных родился сын Беар.