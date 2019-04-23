2019-04-23T13:49:26+03:00
Выборы президента Украины 2019

"Вам дан исторический шанс объединить нацию": Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой

И выразил надежду на прекращение дискриминации Украинской церкви
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой в выборах.Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой в выборах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

- Примите поздравления по случаю Вашего избрания на высокий и ответственный пост Президента Украины.Народ Украины, поддержавший Вашу кандидатуру, связывает с Вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений. Убежден, что обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения уровня жизни людей возможно лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге, - говорится в послании Святейшего.

Письмо Патриарха Кирилла в адрес избранного президента Украины.

Письмо Патриарха Кирилла в адрес избранного президента Украины.

При этом предстоятель Русской православной церкви выразил надежду на прекращение дискриминации Украинской православной церкви.

- Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви.

Милостивый Бог да споспешествует Вам в добрых делах и начинаниях, подаст мудрость и укрепит в предстоящих трудах на благо народа Украины, - заключил Патриарх.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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