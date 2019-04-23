"Что это за тренд, живых людей превращать в мертвых": Варум возмущена своим лицом

Анжелика Варум возмутилась своим видом после фотосессии в глянцевом журнале. Певица заявила, что нельзя полностью уничтожать личность в погоне за недостижимым идеалом.

Анжелика Варум высказалась за естественную красоту, отметив, что современные издания злоупотребляют ретушью. По словам артистки, "фотошоп" нужно использовать минимально.

"Увидев обложку, я расстроилась. Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий при печати получается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намека на эмоции?! Что это за тренд, живых людей превращать в «мертвых»?", - возмутилась Анжелика Варум в своем блоге, опубликовав снимок обложки журнала, которому ранее дала интервью.

avarum Варум пришла в шок от своего лица

Певица отметила, что была очень рада пообщаться с журналисткой, но положительные эмоции улетучились, когда она увидела собственное фото. "Я не против деликатной ретуши, но нельзя же полностью стирать личность, кладя ее под каток безжалостного фотошопа?! И все это в погоне за каким-то эфемерным стандартом", - не унималась 49-летняя Варум.

Певица извинилась за свой эмоциональный комментарий и несдержанность перед творческой группой журнала. "Знаю, все старались. Спасибо! Но не высказаться на эту тему - значит поддержать тенденцию обезличивания", - констатировала популярная исполнительница.

На публикацию отреагировала журналист, которая брала интервью у Анжелики Варум. "Поспорю, хоть и не люблю этого. Нет никакого воскового чудища. Красивая глянцевая обложка. И материал прекрасный. Мое журналистское сердце радуется. Читаешь и не оторваться", - написала она.

В ответ Певица еще раз извинилась и заявила: " В моем возрасте и с моим педантизмом мне уже пора на покой, видимо. Обложки для молодежи", - заключила знаменитость.