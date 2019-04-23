Адвокат Януковича рассказал, вернется ли экс-президент на Украину

После победы Владимира Зеленского на украинских выборах многие российские звезды навострились паковать чемоданы. Думают, что их вычеркнут из «черных списков». И тут поползли слухи, что и экс-президент Украины собирается вернуться на Родину.

- Ну, мастерство заголовка. Но суть комментария остается прежней. Мы рассчитываем исключительно на свои силы, а не на смену президента, и собранных доказательств более чем достаточно для процессов против власти и в Украине, и в международных организациях! Президент Виктор Янукович временно пребывает на территории РФ в связи с его политическим преследованием со стороны оппонентов, - рассказал «КП» адвокат Януковича Виталий Сердюк. - Его родина - Украина, он много раз заявлял, что его долг - найти путь к прекращению войны и примирению наших граждан, над этим он активно работает. Мы как защита делаем все, чтоб опровергнуть незаконные, бездоказательные обвинения в его адрес, привлечь к ответственности реальных виновников трагедии на Майдане, обеспечить возможность честного процесса и дальнейшего проживания президента Виктора Януковича в Украине, на родине. Многое уже сделано, ещё больше предстоит сделать.

А вот экс-премьер Украины Николай Азаров в скорейшее возвращение не верит.

- Янукович хочет вернуться на Украину. Но в неопределенном времени, - рассказал «КП» Азаров. - Причем тут Зеленский? Зеленский еще не вступил в должность. Режим Порошенко возбудил дутые уголовные дела. Пока их не закроют, об этом даже и речи не может идти.

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