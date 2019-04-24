Андрей Туманов: Дачник не голодранец - он золотой человек для властей, который платит за всё!

- Информация о том, что резко выросло число объявлений «продам дачу», появилась в последние дни, но ощущение, что это — устойчивый тренд последних лет...

- Да, такая ситуация начала складываться не сегодня, и даже не вчера. Сейчас отчетливо видно: есть переизбыток предложений о продаже над спросом на дачные участки - в разы.

- В чем главные причины?

- Дачные товарищества в наше время — это, в большинстве случаев, такая территория анархии. Дачники зачастую выпадают из правового поля. Нет, конечно, если вам повезет с председателем и с соседями — это очень хорошо. Ну, а если не повезет — ваша жизнь превратится в непрерывную муку.

- Вы не преувеличиваете?

- Нет, и никакой прокурор, никакая полиция вам не помогут в решении ваших дачных проблем. При том все всё прекрасно знают.

- Считается, что лучше горожанину купить домик в деревне, чем в дачном товариществе...

- Да, потому что дачник ущемлен в своих правах по отношению к сельскому жителю! И масса дачников спит и видит, как бы им стать сельскими жителями. Потому сегодня, когда люди выбирают жизнь за пределами большого города, то они выбирают ИЖС — это просто выгоднее. Но и в деревнях предложение домов на продажу большое - вот туда и уходит основной спрос.

- Раньше считалось — есть дача (двухэтажный домик плюс 6-8-10 соток) — и жизнь удалась.

- Для большинства - и не важно, москвич или омич — дача давным-давно превратилась в пуп земли. Это долгое время считалось чуть ли ни единственным, что россияне заработали за свою жизнь. Единственная ценность, которую детям и внукам можно оставить (помимо бабушкиной квартиры). И столько в этот домик и в участочек при нем было вложено сил, денег — что просто жалко бросать. Казалось, бросать (продавать) просто невыгодно — потому люди и продолжают это тянуть до сих пор.

- Но сейчас ведь все можно купить в ближайшем магазине, и не тратить по два-три часа на дорогу на дачу, не нужно с утра до ночи кверху попой на грядках торчать?

- Все-таки изменились способы хозяйствования. Когда мои мама и папы были живы, на нашем участке кругом была масса огородных культур. А сейчас у меня в основном — это фруктовый сад и картошка. Кто-то сад и сегодня сажает. Кто-то декоративные культуры разводит.

- До сих пор дача для москвича, питерца — это место, куда можно вырываться каждую неделю продышаться, пусть это и накладно, разве нет?

- Дача — это твои шесть-десять соток, именно твои. Это не столичные парки-скверы. Представьте, если 10 или 15 миллионов граждан, живущих в Москве, в субботу и в воскресенье ринутся в 10-15 московских парков… Ну, и что там будет твориться? Потому без дачи жителям мегаполисов все равно не обойтись. И власти должны это понимать.

- Что именно понимать?

- Что дача даже более выгодна властям, чем простым гражданам. Это оттягивает на выходные сотни тысяч людей с мая по сентябрь - а пенсионеры вообще на все лето уезжают из столицы. И при том мы платим на даче за все - за вывоз мусора, за коммуналку, за свет, за дороги. Дачник — это золотой человек для властей. Который, при том, еще и на баррикады не ходит.

- Да какие баррикады — у него же колорадский жук, опыление, закрутки.

- Ну да, дачник сидит у себя на даче — помидоры-огурцы в банках крутит, да еще и на всякие массовые акции не ходит. Государство на дачника молиться должно! Его не то что сгонять с земли — для него супер-льготы предоставлять надо! Но, пока государство жадное и глупое, оно не понимает ценность дачника. И все делает в ущерб себе. Надо же сказать дачникам: да вы только работайте, только сидите на этой земле!

- Человек, обремененный недвижимостью — это совершенно другой человек?

- Конечно, это не голодранец, которого все время тянет к бунту. Вот у меня дачный стаж почти полвека — я лет с десяти начал на участке активно работать. Раньше был значок «50 лет в КПСС». Считайте, что меня скоро надо будет награждать нагрудным знаком «50 лет на даче»!

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