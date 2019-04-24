2019-04-24T18:37:35+03:00
Экономика

Мы стали беднеть медленнее

Росстат "подарил" каждому жителю нашей страны по 11 900 рублей
Михаил ЗУБОВ
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Наши доходы падают с довольно высокого уровня, который был обеспечен тучными нефтяными годамиНаши доходы падают с довольно высокого уровня, который был обеспечен тучными нефтяными годамиФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Главная статистическая служба страны пересчитала реальные доходы россиян по новой методике. Если по-старому выходило, что в сравнении с 2013-ым годом жители нашей страны стали беднее на 10, 9% то теперь получается, что - всего на 8,3%. Соответственно, Росстат нашел в наших карманах 1,75 трлн рублей, которые прежде не учитывались. Если поделить эту сумму на 147,8 миллионов россиян, то получится, что каждый из нас стал богаче на 11,9 тысяч.

Сама методика расчета менялась для того, чтобы показать, что мы не беднеем, а хоть немного богатеем. Но ничего не получилось. Выиграли два процентных пункта, и не более того.

- Официальная статистика заявляет, что наша экономика растет. И она же говорит, что при этом реальные доходы населения падают. Это вызывает диссонанс, неудобство, - сказал «КП» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. - Поэтому захотели это дело исправить, Росстату поручили по новой методике все пересчитать, что он и сделал. Но если доходы на самом деле падают, то как ни считай, картина не изменится.

По мнению Николаева, такое падение уровня доходов населения не катастрофично. Оно происходит плавно, «размазано» на шесть лет. В сравнении с резким, стрессовым обрушением благосостояния в начале 90-х годов прошлого века - это не беда. Тем более, что наши доходы падают с довольно высокого уровня, который был обеспечен тучными нефтяными годами.

В итоге некоторое обеднение, которое патриотически настроенным массам можно объяснить самостоятельной внешней политикой страны, не вызывает протестных настроений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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