Бюджет и проктология: Можно ли победить бедность в России

Тут на днях новость прошла - ученым удалось сфотографировать черную дыру в космосе. Невероятная штука! Но, не знаю, как у вас, а у меня почему-то это вызвало мысль не столько о науке, и не столько о космосе, сколько о бюджете Российской Федерации.

Поделился я этой своей мыслью с друзьями в Фейсбуке.

Мой коллега, доктор медицинских наук и профессор, известный детский хирург, Дмитрий Тарусин согласился: точная ассоциация.

Я ему и отвечаю: "Несмотря на невероятность события (сфотографировать черную дыру) я думаю, что это все же было проще сделать, чем визуализировать черную дыру, в которую уходит бюджет России".

На что коллега мне написал в комментарии: "да нечего тут визуализировать. Она называется ...опа!"

Вот, думаю, тема неожиданно приняла медицинский уклон, и уточняю: "т.е. нужно к проктологам обращаться?"

Профессор мне отвечает: "только с целью зашить ее навсегда. Глядя на верхи, у меня, как у низового, возникает регулярное желание зашить ее. Можно даже методом снизу. Клиентов в чёрных мигающих машинах много. Я просто жду, когда меня пригласят исполнить эту операцию".

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА СТРАНЫ

Согласитесь, никто ведь под таким углом на проблемы наполняемости и расходования бюджета нашей страны еще не смотрел. Естественно, у меня мысль работает, как это все из виртуальной в реальную плоскость перевести. Начинаю обдумывать организационные формы: Министерство проктологии (бюджета), Советник Президента Российской Федерации по вопросам проктологии (бюджета).

Шутки шутками, но ведь проблема то действительно серьёзнее некуда - народ в регионах нищает не по дням, а по часам. Уже и президент в своём послании к Федеральному Собранию (еще год назад) призвал бороться с бедностью.

Ведь "Бедность - главная проблема страны".

Программы опять же какие-то - по этой самой борьбе с бедностью.

Я, когда слышу от нашей власти про программы, которые должны жизнь народа коренным образом улучшить, все время вспоминаю нашу учительницу по физике. Учеба моя школьная проходила в рабочем гетто на окраине Ташкента. Учителя были неплохие, но предметников не хватало. В частности, с преподавателями физики была проблема. И по физике у нас... Сложно было, в общем. Помню, целый урок пыталась она нам объяснить, как найти модуль равнодействующей силы. Всю доску исписала сложными расчётами. Но никто ничего не понял - даже я.

Но, к счастью, я тогда уже начал к репетитору по физике ходить - готовился к поступлению в медицинский институт. В общем, я знал. Там все просто - равнодействующую находят через сложение векторов. Решение я написал на доске - в три строчки. И весь класс все понял.

Вот с нашими государственными проблемами все примерно также: все можно решить просто, например, попробовать меньше воровать.

Но нет! Нам госпрограммы нужны. чтобы чиновники могли украсть еще капельку.

ДВА ПОТОКА МИМО КАССЫ

Говоря хирургическим языком, нужно просто зашить дыру, через которую утекает бюджет.

"Комсомолка" уже публиковала материалы о том, как десятки, и даже сотни миллиардов долларов утекают мимо бюджета.

Есть два огромных потока мимо кассы.

Один - это выведение из России денег через схемы "серого импорта". Когда я писал колонку под названием "Как профинансировать терроризм в России", я не знал, что, оказывается, глава Центробанка России, Эльвира Набиуллина, еще в конце января написала письмо Путину о том, как из России выводятся огромные деньги - через оптовые рынки, которые поголовно торгуют без кассовых аппаратов, только за наличные, которые конвертируются и выводятся за рубеж. Президент дал поручение правительству и ФСБ принять меры, после чего начались обыски на рынках "Садовод", ТЦ "Москва", и т.д.

По версии ЦБ, из Китая и Вьетнама товары идут в Киргизию и Казахстан, где декларируются по заниженной - раз в десять - стоимости. Киргизия - член ЕАЭС, Казахстан - в Таможенном союзе. Т.е. товары из Киргизии и Казахстана ввозятся в Россию беспошлинно.

Разница, понятно, оседает в карманах торговцев и выводится из России.

В своей колонке я прикинул оборот одного из таких оптовых рынков - получается несколько десятков миллиардов долларов в год.

Там арендные платежи одного только рынка - от шестисот миллионов до миллиарда долларов - в год. Черным налом, разумеется. Ну, а чтобы такую аренду отбить, сколько нужно товара продать? Контрафактного и контрабандного. "В апреле 2018 года глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов заявил, что оборот самых крупных столичных рынков составляет порядка 600 млрд рублей в месяц".

То есть - 110 миллиардов долларов в год! Это - только Москва! И, повторюсь - все это - мимо кассы. В бюджет, если что-то попадает, то мизер - не более одного процента. Остальное - выводится из России.

Второй мощный поток мимо бюджета - это недополученные в результате труда мигрантов налоги, и деньги, которые мигранты вывозят из России к себе на родину. По налогам на фонд заработной платы гастарбайтеров бюджет недополучает 1,8 триллиона рублей, а вывозят из страны мигранты валюты более чем на 5 триллионов рублей. В долларах это будет около 100 миллиардов.

Подчеркну: это - по минимуму. Потому что считаю только зарплату. Кроме денег, которые мигранты получают в виде зарплаты, есть еще доходы от бизнеса мигрантов, которые подсчитать практически нереально.

К примеру, возьмём точку, торгующую шаурмой в Москве. Допустим, там работает 5 человек, и зарплата у каждого - 50 000 в месяц. Кто-то скажет, что много, а я отвечу: да не важно, сколько платит хозяин точки этим работникам - по 15 000 или по 50 000. Точка дает в месяц прибыли около миллиона рублей. И с этих денег не платятся или почти не платятся налоги, и деньги уходят из страны. То же самое на оптовых рынках, магазинах, кафе, овощных лавках, которые держат гости из Средней Азии.

ЧЕРНАЯ ДЫРА

Но всё это - недополучение денег доходной частью бюджета. А что же с расходной частью? С той самой "черной дырой"?

А тут все тоже несложно.

Кроме обычных расходных статей бюджета - на образование, на здравоохранение, на оборону, и так далее, есть РАСПИЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК ЧИНОВНИКОВ - ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ!

Гениальная с точки зрения казнокрадов вещь.

Оцените!

Помните, я в своей колонке подсчитал, что в результате труда мигрантов бюджет недополучает 1,8 триллиона рублей налогов. И эта сумма в четыре (!) раза больше, чем весь бюджет российского здравоохранения.

Теперь посмотрим, сколько стоит один "инфраструктурный проект". Например, "новая концепция автодороги Джубга - Сочи" должна обойтись бюджету в... 1,6 триллиона рублей!

Это почти те же самые четыре бюджета на здравоохранение.

"Распильщики и откатчики" бюджетных денег, то есть, попросту, жулики и казнокрады, красиво расскажут вам, что "инфраструктурные проекты" (строительство дорог, мостов и т.д.) помогают бороться с безработицей, бедностью, и всегда были (исходя из мирового опыта) рецептом борьбы с социальными бедствиями в кризис. Вспомним США в годы Великой Депрессии, или ту же Германию после Первой Мировой войны. Там тоже строили дороги.

Но это - у них. А у нас - всё ровно наоборот.

Почему?

А кто будет строить эти самые дороги? Угадайте с трёх раз?

Правильно! Те же самые гастарбайтеры из Средней Азии! Как уже было со всеми мегапроектами, на которые ушли просто космические суммы.

Вот только несколько из них:

- Строительство олимпийских объектов и инфраструктуры в Сочи - 1,5 триллиона рублей (по неофициальным данным - больше: одна только автодорога Адлер - Красная Поляна - 50 миллиардов долларов, т.е. те же 1,5 триллиона),

- Подготовка к саммиту АТЭС во Владивостоке - 20 миллиардов долларов или 670 млрд рублей при цене доллара на тот период.

- Космодром "Восточный" - 300 миллиардов рублей.

- Крымский мост - 250 миллиардов рублей.

Почти весь фонд заработной платы при строительстве таких объектов уходит из страны! Да что там - почти все деньги, потраченные на эти стройки, уходят из страны. Ведь то, что зарабатывает подрядчик, тоже выводится - в офшоры.

Вот вам и черная дыра.

Имея такую "черную дыру" в бюджете, с бедностью можно бороться вечно. Потому что на все эти "программы по борьбе с бедностью" будет выделяться несколько миллиардов рублей, в то время, как на мегапроекты тратятся триллионы, что в тысячу раз больше. Поэтому все эти программы - сплошное надувательство, видимость и позор. И без хорошего "проктолога", который эту "черную дыру" зашьёт, здесь не обойтись.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Традиционный российский вопрос: что делать?

Запретить труд мигрантов.

Потому что, как говорит политолог Михаил Делягин: «сейчас на таких работах (на которые подразумевается нанимать бедных) заняты мигранты. Поэтому вижу здесь определенный конфликт интересов. Например, сейчас дворником россиянину из российского региона в Москве не устроиться. Считаю, что наше государство должно служить интересам своих граждан, а не граждан сопредельных республик».

В общем, дороги можно и нужно строить - но только при двух условиях:

- если строить их будут граждане России

- и если казнокрады не будут воровать столько, что дороги будут стоить дороже, чем в США и Китае.

Если кто не знает - у нас самые дорогие дороги в мире. При том, что зарплата дорожных рабочих в России в 10 раз меньше, чем в США, дороги наши стоят столько же или даже дороже! При несравнимо худшем качестве.

И дорогие плохие, и денег нет!

Одна черная дыра!

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