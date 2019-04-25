Хабиб Нурмагамедов потребовал строго наказать полицейских, которые до смерти забили отца двукратного чемпиона ММА

Иначе как беспределом то, что случилось 11 апреля в подмосковном Орехово-Зуеве не назовешь. На глазах десятков очевидцев у входа в аптеку на улице Гагарина был зверски избит 46-летний Сулли Юнусилау, отец двукратного чемпиона по ММА Магомеда Юнусилау. Мужчина пытался спастись, спрятавшись в аптеке, он молил вызвать полицию. Но трое крепких мужчин в штатском сами оказались из органов.

Сын погибшего Магомед Юнусилау - успешный боец ММА.

- Они вытащили его на улицу, повалили на асфальт и жестоко били руками и ногами. Прохожие даже не пытались вмешаться, но вызвали скорую. Полицейские тем временем просто бросили его на асфальте и сбежали. Диагноз был серьезный: открытая черепно-мозговая травма. Спустя неделю он умер в больнице, - рассказал "КП" друг семьи Давид Исмаилов.

Сулли Юнисулау повалили на асфальт и жестоко били руками и ногами. Он скончался из-за последствий открытой черепно-мозговой травмы.

Только после смерти Сулли в дело вмешался Следственный комитет. Двое оперативников сейчас под домашним арестом, а зачинщик конфликта арестован на два месяца. Сам спортсмен случившееся с отцом никак не комментирует. А вот его земляк и кумир, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, просит наказать полицейских построже.

Хабиб Нурмагомедов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Не хочу критиковать, не хочу оскорблять, не хочу задеть кого-то, но как можно человека забить до смерти, и это действующие сотрудники сделали. Если человек нарушил, то ведь у нас в стране есть закон для этого, и нигде не написано, что надо забивать до смерти. Люди, которые представляют закон, должны быть примером для остальных. Надеюсь, эти преступники понесут наказание по всей строгости закона, - прокомментировал Хабиб. - Мухаммад, тебе, брат, терпения желаю. Родители это самое дорогое, что у нас есть в этой жизни.

Напомним, уголовное дело возбуждено по двум статьям: "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "превышение должностных полномочий с применением насилия".

- В ближайшее время всем троим будет предъявлено обвинение. Планируется назначение психиатрической и генетической экспертиз, а также проведение очных ставок и выход на место происшествия с очевидцами. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

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