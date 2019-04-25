Цветущая вдова Кобзона в 68 лет восхищает красотой

Нелли Кобзон считается эталоном женственности и красоты. 68-летняя вдова Иосифа Кобзона после смерти любимого супруга решила не замыкаться в себе. Она посещает светские мероприятия, а каждый ее выход в свет вызывает восхищение у публики.

Многие отмечают, что Нелли Михайловна похорошела и посвежела. Особенно это было заметно на Московском кинофестивале. Нелли Кобзон блистала на красной дорожке в легком пальто, расшитом бисером. Как всегда элегантная и утонченная, в ярких и стильных нарядах, - от цветущей вдовы Кобзона глаз не отвести.

Секрет красоты, по собственному признанию вдовы певца, с которым она прожила почти полвека, прост. Нелли Михайловна не раз заявляла. что она всегда при деле, всегда в тонусе.

Сегодня ее поддерживают дети Андрей и Наталья, а она помогает им растить внуков. Их у Нелли Кобзон семеро.

"Они невероятно ко мне внимательны, оберегают меня от всего. Ну и друзья, конечно, тоже. Вы знаете, люди действительно настолько хорошо относились к моему мужу, что эта любовь перешла на меня, за что я ему опять же очень благодарна", - рассказывала вдова певца в одном из интервью.

Нелли Кобзон блистала на красной дорожке в легком пальто, расшитом бисеромФото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы справиться с невосполнимой утратой, она взвалила на свои плечи одно из главных дел супруга. Иосиф Кобзон помогал всем, кто к нему обращался. Нелли Михайловна возглавила фонд имени народного артиста. Поначалу ее испугал объем работы, которую выполнял на этом поприще Иосиф Давыдович. Но Нелли Кобзон не унывает и верит в успех, тем более ныне покойный супруг одобрил бы ее решение.

Как писал сайт kp.ru, Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью. На церемонию прощания с артистом пришли тысячи человек.