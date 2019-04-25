«Вон тот футболистишка ударил меня стулом»: Кокорин рассказал, за что пытался ещё раз напасть на чиновника Пака

В Пресненском суде сегодня допросили футболиста Александра Кокорина, фигуранта громкого дела о «побоях» и «хулиганстве, совершенном группой лиц».

Прокурор Светлана Тарасова попросила ещё раз рассказать об эпизоде в кофейне. Ну, где повздорившего с шумной компанией чиновника Пака Кокорин-старший ударил стулом. Началось с того, что друг Мамаева Протасовицкий пошутил про то, что кореец Пак похож на корейского певца Псая. Пак обиделся и ответил матерным словом.

«У МЕНЯ НЕ БЫЛО ЦЕЛИ ЕГО БИТЬ»

- Вспомните алгоритм ваших действий, - просит Тарасова.

- Удар. Стулом.

- А поподробнее?

- Я сижу. Я его не обсуждаю. Я его не обзываю. Я развернулся, чтобы уходить. Услышал, что мой брат выясняет отношения, услышал это оскорбление. Взял стул, хотел с ним (с Паком, - Авт.) поговорить.

- Хотели подсесть?

- Подсесть или колено на стул поставить. У меня не было цели его бить. Я слышал только одно матерное слово.

- Куда вы ему попали?

- Я ему попал - я так думаю - по левому боку и в левую руку.

- На записи видно, что это была голова.

- Когда тебя бьют, ты держишься за это место. Пак за голову не держался.

- Но Пак говорит, что вы били его стулом по голове. Почему вы его не спросили во время опроса в суде, зачем он вас оговаривает?

- Когда я увидел, что он зачитал свои показания из дела - слово в слово, смысл был у него спрашивать?

- Является ли для вас нормой, за оскорбление в ваш адрес следует физическое наказание?

- Никогда в жизни я бы больше не взялся за стул.

Кокорин рассказал, за что пытался ещё раз напасть на чиновника ПакаФото: Михаил ФРОЛОВ

«Я С РОЖДЕНИЯ ТАКОЙ, ВЕСЕЛЫЙ»

На записи с камер кофейни было видно, что после взмаха стулом Кокорин вроде как отходит от Пака. Но потом возвращается.

- Я попытался его ударить рукой, - объясняет Кокорин. - Но передо мной кто-то стоял. И получилось, что я его толкнул.

- За что?

- Он обсуждал нас со своими знакомыми. Он сказал: «Вон тот футболистишка ударил меня стулом». Он не мне сказал, своим знакомым, но я услышал.

В суде Александр Кокорин рассказал, что с Паком они примирились. И что сам футболист извинился перед чиновником не меньше четырёх раз! Первый - спустя несколько минут после удара стулом. Там же, в кофейне. По словам Кокорина, они с Паком пожали друг другу руки.

- По поводу примирения, которое якобы произошло, - продолжала прокурор Тарасова. - В суде Пак это отрицал, сказал, что никакого примирения не было, и уходя, ваш брат его продолжал оскорблять.

Кокорин ответил размыто:

- Я руку Паку пожал. До этого я пожал руку администратору кафе.

- Почему вы на видео улыбались?

- Я с рождения такой, веселый.

- Это правда, - подтвердила адвокат Стукалова.

Павел Мамаев перед началом судебного заседания. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

О СЛОВЕ «ПЕТУХ»

Вернулись к эпизоду с водителем Соловчуком. К нему по ошибке после выхода из клуба «Эгоист» села подруга Мамаева, подумав, что это такси. Тот попросил выйти. Якобы девушка спросила: «Вы водитель Александра или кого-то из ребят?». Тот якобы ответил: «Таких петухов не вожу». Об этом девушка рассказала Павлу Мамаеву. Он - другу Кокорину. Ну, они и пошли разбираться.

Что имел в виду Соловчук непонятно. Сам водитель вообще заявил, что ничего такого не говорил. Но на уголовном жаргоне «петух» - это пассивный гомосексуалист, низшая ступень тюремной иерархии.

- Почему для вас, футболиста, ранее не судимого, оскорбительно слово «петух»? - очередной вопрос Кокорину от прокурора.

- Я подошёл, спросил, почему моя фамилия фигурирует из его уст? Я не понимал.

- А то, что Куропаткин на вас садился это нормально? (Этот эпизод попал на видео - приятель футболистов забрался к Кокорину на коленки, - Авт.).

- Не нормально, - согласился футболист.

ПИТЕР ПРОТИВ МОСКВЫ

- Как вы думаете, почему два человека в разных местах спровоцировали агрессию вашей компании?

- Я не раз об этом думал. Была куча факторов, которые сошлись в ту ночь. Мы не должны были там находиться, должны были разъехаться, - сказал Кокорин и начал развивать тему в неожиданном направлении: - Почему в Москве люди, не знающие меня, позволяют себя говорить такие слова в мой адрес? В Питере такого не произошло бы.

Что он имел в виду, футболист не объяснил. Может быть речь шла о том, что Санкт-Петербург - культурная столица России. Напомним, сам Кокорин вырос в деревне Валуйки Белгородской области. С 9 лет жил в Москве - сначала в спортинтернате, а когда вырос и начал зарабатывать, купил себе и родителям квартиры. В Петербург переехал в 2016-м, подписав контракт с «Зенитом».

- Все-таки ответьте на мой вопрос, - настаивала гособвинитель.

- Меня спровоцировал только Денис Пак. Я был уже эмоционально заведён. Поэтому так получилось.

К допросу подключилась судья. У неё уточняющие вопросы про инцидент с водителем Соловчуком.

- В разговоре с девушкой водитель вашу фамилию произнёс?

- Я не помню дословно. Но со слов Паши я так понял, что какой-то водитель сказал в наш адрес это слово.

- А вам не все равно, что про вас думает какой-то Соловчук?

Кокорин задумался.

- Сейчас я бы к нему не подошёл. А тогда я был уставший и выпивший.

- А Пак, когда вы его второй раз пытались ударить? Вас оскорбило его слово «футболистишка»?

- Я возмутился, что он говорил друзьям, что он ничего не делал, а только мы все начали. Я был на эмоциях. Я не удержался. Я это признаю.

По прогнозам, судебный процесс по громкому делу протянется ещё как минимум до середины мая.

КСТАТИ

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