Небензя: Россия не навязывает жителям Донбасса свое гражданство

В нью-йоркской штаб-квартире ООН прошло заседание Совбеза ООН, созванное по запросу Украины, обеспокоенной вступлением в силу российского закона, упрощающего процедуру получения гражданства РФ жителями восточных областей Украины.

Великобритания, Германия, Франция, Польша и Бельгия – страны ЕС – выступили с традиционным совместным заявлением в поддержку Киева, осудив российское решение.

Но зам.генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло все же отметила, что многие жители восточных областей Украины не смогли воспользоваться своим избирательным правом на выборах президента своей страны, поскольку такая возможность им не была предоставлена.

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил собравшимся, что согласно всем международным конвенциям о правах человека предоставление гражданства является суверенным правом любого государства, и никто не может произвольно быть лишен своего гражданства, равно как не может быть лишен права изменить его.

Небензя отдельно подчеркнул, что Россия приняла решение не лишить украинского гражданства жителей восточных областей Украины, а лишь упростить для них процедуру получения гражданства РФ, причем без каких-либо требований отказа от гражданства Украины. «Сотни тысяч людей уже подали свои просьбы о принятии в гражданство Российской Федерации. Мы этих людей не отталкивали, а просто упростили для них процесс… Люди сами решат – воспользоваться ли им этим правом или нет. Наша страна им ничего не навязывает, а предлагает им добровольно и самостоятельно принять такое решение», - сказал он, напомнив, что немалое число беженцев с востока Украины уже находится на территории РФ, испытывая серьезные трудности в повседневной жизни.

«Для официального Киева количество таких обращений станет своеобразной лакмусовой бумажкой в плане отношения жителей восточных областей Украины к властям», - подытожил Небензя.

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