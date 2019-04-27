Максим Галкин в шоке от результатов шоу «Голос.Дети»

«Считаю, что достойными победителями были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими голосами. Я в шоке от результатов. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр «Голоса»! – написал о своих эмоциях в инстаграме Максим Галкин.

Ведущий высказал мнение большинства телезрителей, обсуждая с подписчиками в социальных сетях финал телевизионного вокального конкурса «Голос. Дети», который состоялся в минувшую пятницу. Максим рассказал, что вся его семья отправляла эсэмэски в поддержку Ержана: «Вчера мощно, не по-детски убедительно зазвучал голос единственного победителя. И в нашем доме – это Ержан Максим! Браво!» А когда объявили, что по результатам зрительского телеголосования победила дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова, то Галкин даже записал видео для сторис (видеосообщение в инстаграме).

maxgalkinru Ержан Максим - победитель!

«Я потрясен тем, как пел Ержан Максим: природный, невероятный голос. Я просто поражен! Я могу сказать, что это очень нервно. И я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно. Особенно, когда несправедливо!» - не сдержал эмоций Максим Галкин.

Максим рассказал, что вся его семья отправляла эсэмэски в поддержку Ержана

Тысячи людей разделяют мнение Галкина, считая, что соперники Микеллы Абрамовой были гораздо сильнее. Стас Садальский также не побоялся высказаться: «Доченька Алсу победила в конкурсе «Голос. Дети» и получила 1 млн рублей... Ну кто бы сомневался, что не победит. Конечно, у дочери Алсу неплохой тембр и поет хорошо, но какие более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети там были! Жаль их всех...»

Другие наши артисты пока никак не комментируют неожиданную победу дочери Алсу. Наставница Нино Чеснер, Микеллы Абрамовой и Роберта Багратяна на «Голосе» певица Светлана Лобода свои эмоции после неожиданного даже для нее финала выразила публикацией фотографии в инстаграме. Она разместила снимки только двух своих финалистов - Нино Чеснер и Роберта Баграмяна, сопроводив их сердечками. И ни единого слова при этом: и так все понятно.

После эфира Микелла дала первое интервью, в котором рассказала, что у нее в планах записать несколько песенФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, еще на стадии нокаутов Лобода дала путевку в финал не Абрамовой, а более сильным участникам. Тем не менее дочь Алсу в «Голос» вернули после дополнительного раунда – зрители решали, кто из участников вернется в проект.

За несколько часов инстаграм-публикацию Лободы прокомментировали тысячи зрителей «Голоса». «Светлана, вы тактично молчите, но понятно, что вас разрывает изнутри от несправедливости. Спасибо за искренность!» «Это смешно! Так не уважать детей! Украсть победу у Ержана и Нино. Победители ОНИ!» - такие настроения преобладают на странице наставницы.

Незадолго до финала проекта «Голос. Дети» сразу группа звезд выразила поддержку дочери Алсу. За Микеллу Абрамову дружно выступили в соцсетях Ольга Бузова, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Наташа Королева и другие артисты. Даже Филипп Киркоров высказывался о вокальных данных дочки Алсу: «У Микеллы очень узнаваемый, трогательный тембр голоса. Буду за неё болеть, «держать кулачки».

У победительницы пятого сезона «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой в инстаграме 34 тысячи подписчиков, но комментарии к последнему посту у девочки закрыты. Закрыла комментарии в инстаграме и Алсу, так как волна возмущения только нарастает.

После эфира Микелла дала первое интервью, в котором рассказала, что у нее в планах записать несколько песен и поделилась эмоциями от финала: «Прямой эфир намного сложнее. Потому что там уже ничего не вернуть назад…».

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