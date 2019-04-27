Мама финалиста детского «Голоса» Валерия Кузакова: «Если Абрамовых устраивает победа с такой оглаской — это их право»

В суперфинале шестого сезона шоу «Голос.Дети» встретились два мальчика и одна девочка. Победила девочка и вроде бы это должно обрадовать джентльменов. Пропустили даму вперед. Но результаты голосования вызвали обратную реакцию: Микелла Абрамова, спевшая совсем не идеально, с гигантским перевесом обошла Ержана Максима и Валеру Кузакова, который в прошлом году даже кастинг в шоу не прошел, а в этот раз рванул аж до финала. Мама самого стремительно прогрессирующего вокалиста предельно корректно дала «КП» понять, почему все остались обескуражены финалом шоу.

- Не могу взять на себя ответственность комментировать выступление Микеллы, я не педагог по вокалу, - объясняет Наталья Кузакова. - Но перекос голосов и правда невероятный. Мы не ожидали такого. Потому что отклик на Валеру был очень большой, до сих пор нам пишут слова поддержки. Я очень надеюсь, что Первый канал отстоит свою порядочность и авторитет, проверит данные голосования и вынесет решение. Они отвечают за достоверность и справедливость этого голосования. Это очень важно. Пусть разбираются. Конечно, для нас наш ребенок самый сильный. Но есть мнение народного опроса. Я не буду никого критиковать. Но если такая победа устраивает Абрамовых, победа с такой оглаской, то это их право. Может, они провели голосование лучше — задействовали больше людей и финансов. У нас таких возможностей нет. Мы и так всего добьемся сами.

Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова и Пелагея - Любо, братцы, любо!.

- Ночью вам писали зрители?

- Конечно! Вообще, изначально мы были огорчены тем, что голосование идет в прямом эфире, когда в Якутии глубокая ночь (эфир по Москве закончился ближе к полуночи, когда в Сахе было шесть утра — Авт.). Разница часовых поясов сказалась. Дальний Восток и Якутия не могли полноценно выразить мнение — люди спали. Первый канал объяснил, что так было всегда и ничего не поделать.

Валерий Кузаков - Как молоды мы были.

Не исключено, что и для канала было удивлением увидеть такой результат в финале. Они же берут голые цифры по сообщениям и обязаны их обнародовать. Как шли эти СМС? Надо выяснять. Есть масса ресурсов, которые за деньги автоматически забивают эфир эсэмэсками. Надеюсь, это возможно установить. Я бы хотела. Наша позиция, что победить должен сильнейший — Нино Чеснер, к примеру. Она была бы достойной суперфиналисткой команды Светланы Лободы. Считаю, что проиграть сильному не стыдно. А когда есть сомнения по поводу вокальных данных победителя...не знаю. Как преподаватель судить не могу. Я люблю эмоции и ярких детей.

Голоса распределились таким образом

- Валера сильно расстроился? Плакал?

- В прошлом году он даже не прошел кастинг. А в этом уже в финале. Понимаете, как сильно он старался и работал? Это прорыв. Уже понятно, что двигаемся в правильном направлении. Когда Пелагея взяла нас в финал, мы посовещались и решили, что это круто. Хотя в интернете, конечно, ходили сомнения по поводу нас.

- Какие?

- У Валеры академический вокал, не все понимают такую музыку. К тому же он открыто заявил, что занимается у Любови Казарновской. Мы действительно брали уроки. Она увидела в нем хороший природный диапазон голоса и слух (Любовь Юрьевна по этическим соображениям отказалась прокомментировать «КП» финальные выступления детей — Авт.). Начали писать, мол, Казарновская тащит в финал Кузакова. Что Валера — никакущий. А он читал все это, понимаете? Какой стресс. Ведь он привык быть любимчиком, стараться и получать по заслугам. Слава Богу, что он сам доказал всем состоятельность. Теперь мне пишут «беру свои слова обратно, извините».

- Считаете его выступление в финале качественным?

- Возможно, в арии Левко из оперы «Майская ночь» он не до конца раскрылся — нам достался маленький фрагмент песни, самые низкие ноты. Надо понимать тонкости, чтобы оценить. Повторюсь, я не специалист.

- То есть все же расстроился?

Валерий Кузаков - Ария Левко из оперы Майская ночь .

- Вы видели его в эфире. Он улыбался. И держался хорошо. После окончания эфира, когда вынесли торт, залез в него по локоть. Ушел счастливый, довольный и уставший. Мы поехали домой с ощущением легкости и радости. Как родители — с чувством гордости. Потому что для нас, простой и скромной семьи, это праздник. Мы убедились в прозрачности шоу Первого канала — мы никому не платили, не договаривались ни с кем, не «заносили». Верю этому проекту. Скандал — временное явление. Надеюсь, Первый канал разрулит.

- Но как? Переписывать эфир же никто не станет.

- Это дико дорого. А организовывать повторное голосование — абсурдно. Возможно, справедливо было бы принять решение семье Абрамовых. Лишь бы им было хорошо с этим. Все это сложно, мы на себе прочувствовали: не прошел сейчас наш ребенок — пишут хорошее, до этого проходил — поливали грязью. Да, мы не выиграли, но нам звонят и зовут в разные передачи. Если есть в ребенке талант, его заметят в любом случае. Помните Ярославу Дегтяреву? Она не выиграла, но она везде. А бывают такие победители, что...ну и ладно.

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