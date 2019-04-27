Бардак не только в «Голосе»: как в телешоу манипулируют результатами SMS-голосования

Телезрители продолжают возмущаться победой 10-летней Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети». Дочь певицы Алсу победила с большим отрывом от соперников, что стало почвой для обвинений в фальсификации результатов. Первый канал обещает провести расследование и сообщить телезрителям, насколько честным было голосование. Стоит отметить, что в канун финала шоу голосовать за Микеллу агитировали многие звезды российского шоу-бизнеса. Пока суд да дело, «КП» вспоминает похожие скандалы в других популярных проектах на нашем ТВ.

Ведущие проекта «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения БородинаФото: скриншот видео

«Дом-2»

Телешоу выходит в эфир уже 15 лет. Раньше на «Доме-2» было полно конкурсов, а победителей по моде последних лет выбирали телезрители. Призы назначались приличные – машины, квартиры, поэтому в борьбе за них все меры были хороши.

Часто скандалы разгорались на конкурсе «Человек года». Больше всего обвинений звучало в адрес Андрея Чуева. Телезрители несколько месяцев обсуждали, что Чуев победил нечестно, однако организаторы не нашли нарушений в процессе голосования. Землячка Чуева из Старого Оскола - некая Наталья Трефилова, уверяла, что ее подруге положили на телефонный счет 4000 рублей для того, чтобы та голосовала за Андрея. За это она якобы получила 1000 рублей.

Действительно, ходили слухи, что Чуев платил многочисленным знакомым, чтобы они просили отдавать голоса за него. За его победу было отправлено сообщений на общую сумму 2,8 млн. руб. По слухам, отправляли по 100 сообщений с конкретных 560 номеров. В шутку голосование называли «SMS-атакой друзей». Чуев получил приз – квартиру в Новой Москве.

На «Голосе улиц» объявили о перезапуске голосования из-за накрутокФото: скриншот видео

«Голос улиц»

Осенью 2017 года проект канала «Пятница!» «Голос улиц» объявил о перезапуске голосования из-за накруток. Это случилось еще на предварительном этапе отбора в шоу.

На «Голос улиц» прислали около 50 000 видеозаявок. Из них музыкальные редакторы отобрали 300 штук, все видео опубликовали на сайте телеканала. В следующий этап должны были пройти только 100 видео по итогам голосования на сайте. Зафиксировав явную накрутку голосов, организаторы отменили результаты, а член жюри Баста сделал официальное заявление: «Мы за честное голосование, поэтому приняли решение запустить повторное голосование. Теперь оставить свой голос за участников проекта можно, пройдя обязательную авторизацию в социальной сети «ВКонтакте». Проголосовать можно за неограниченное количество участников проекта, но за каждого только один раз».

Наставник шоу "Танцы" Егор Дружинин был недоволен зрительским голосованиемФото: скриншот видео

«Танцы»

Недовольство по поводу зрительского голосования в шоу «Танцы» (ТНТ) высказывал его экс-наставник, хореограф Егор Дружинин. Он часто возмущался итогами SMS-голосования, называл его необъективным, даже покидал шоу из-за того, что зрители выбрасывали из проекта сильных участников его команды. В беседе с «КП» Дружинин объяснял, что часто по итогам зрительского голосования выбывают более профессиональные танцовщики. Именно это стало одно из причин того, что Дружинин окончательно ушел из проекта «Танцы»: «Когда мы начинали проект, я надеялся, что в нем все будет прозрачно, что это будет праздник танца, пронизанный духом здорового соперничества и взаимного уважения. Куда там! Развернулась настоящая война, в которой все средства хороши. Я – пацифист, поэтому мне там не место. Накопилась усталость и от того, что ты все время должен прощаться с хорошими танцовщиками».

Доминик Джокер возмутился итогами популярного шоу «Битва хоров»Фото: скриншот видео

«Битва хоров»

Победителя в популярном шоу «Битва хоров» на канале «Россия 1» выбирали телезрители, голосуя с помощью SMS и звонков. В финал второго сезона телепроекта в 2013 году вышли подопечные Олега Газманова из Краснодарского края, хор Алтайского края и Сибири – команда Доминика Джокера, а также хор из Санкт-Петербурга с наставником Виктором Дробышем.

После финала Доминик Джокер опубликовал в социальных сетях видео с результатами онлайн-голосования за 6 минут до его окончания: за хор Краснодарского края – 373777, за Алтай и Сибирь – 37286, за Санкт-Петербург – 35344 голосов. Когда через 6 минут голосование закончилось, у Краснодарского края цифра чуть подросла – 374607, и у Алтайского края тоже – 37311, а у Санкт-Петербурга вдруг скакнула до небес – 144404. Доминик Джокер возмутился: «Смотреть всем! Самое «честное голосование»! Правда, вскоре свою запись наставник удалил, и скандал не получил развития.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705773" frameborder="0"></iframe> Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

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