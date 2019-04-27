Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в "Голосе"

Прошло 20 часов после объявления победителя 6-го сезона телепроекта "Голос. Дети". Волна зрительского негодования продолжает накрывать соцсети, поэтому Первый канал собрал совещание. Напомним, что зрители возмущаются несправедливой на их взгляд победой 10-летней Микеллы Абрамовой. Тысячи возмущенных людей пишут комментарии в социальных сетях, на сайтах СМИ, выражая негодования в связи с тем, что победа дочери Алсу была нечестной. Большинство телезрителей считают, что соперники Микеллы Абрамовой были сильнее и выступили гораздо лучше. Поэтому многие считают, что ее победа путем смс-голосования была нечестной.

Константин Эрнст сделал официальное заявление о расследовании итогов финала "Голоса"Фото: Евгения ГУСЕВА

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сделал следующее заявление: «За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в «Голосе» системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить.

Публикация итогового протокола – самый первый шаг, за которым последуют другие. Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу «Голос.Дети». Количество поданных голосов - единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права. Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену «Голоса» на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем".

Итоги зрительского голосования в финале шоу «Голос.Дети» 26 апреля 2019 года

Протокол голосования опубликован на сайте Первого канала.

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