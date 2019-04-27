2019-04-27T18:27:40+03:00
Звезды

Детский "Голос" попросили закрыть

Сенсационный результат голосования в финале шоу спровоцировал травлю 10-летней дочери Алсу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Микелла Абрамова выиграла в финале и суперфинале шестого сезона "Голос. Дети". Фото Максима ЛиМикелла Абрамова выиграла в финале и суперфинале шестого сезона "Голос. Дети". Фото Максима Ли
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После объявления победительницы шоу "Голос. Дети" - 10-летней дочери Алсу - соцсети буквально взорвались. Такого количества негативных комментариев трудно представить. Пользователи, посчитавшие результаты конкурса несправедливыми, обрушили свой гнев сначала на известную певицу, а потом все переросло в волну нападок на Микеллу Абрамову. По мнению телезрителей, девочка не достойна первого места.

Никто и предположить не мог, что шестой сезон популярного музыкального шоу "Голос.Дети" завершится грандиозным скандалом. По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна, происходящее не лезет ни в какие рамки, но когда-то это должно было произойти. Конкурсы сродни ярмарке тщеславия, а дети в данном случае - жертвы.

"На мой взгляд после этого скандала шоу «Голос. Дети» надо закрывать. Хватит калечить психику детей подобной несправедливостью. Дети - это существа с неустоявшейся психикой, физиологией, и любая конкуренция негативно на них отражается", - заявил в интервью "КП" эксперт.

Мнения по поводу победы и справедливости могут быть разные, уверен Манукян. "Но то что сейчас началось в адрес 10-летней девочки - это просто отвратительно. Это для всех урок. Всегда жаль детей, которые не выиграли. Но в данной ситуации жаль Микеллу, на которую и льется этот поток негатива", - констатировал член экспертного совета.

При этом Манукян высказался и насчет результатов шоу. "Дочь Алсу, конечно, пела в финале откровенно слабо. Это заметили абсолютно все. Зачем детей втягивать в этот мир несправедливого шоу-бизнеса в столь юном возрасте, я не понимаю", - посетовал он.

Как писал сайт kp.ru, Микелла Абрамова выиграла в финале и суперфинале шестого сезона "Голос. Дети". Десятилетняя дочь Алсу и банкира Яна Абрамова набрала больше всего зрительских голосов на голосовании 26 апреля. В финале, в который вышли девять человек, она спела "Love the Way You Lie" Эминема и Рианны. А в суперфинале, куда прошли трое, исполнила композицию "Ты здесь" Дианы Гурцкой. Узнав о своей победе, Микелла искренне удивилась, а ее родители, наблюдавшие за всем из зала, обнялись. На награждении девочка расплакалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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