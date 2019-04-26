"Она все отдала искусству. Потому что у нее больше ничего в жизни не было": Коллеги вспоминают Элину Быстрицкую

Ушла из жизни Элина Быстрицкая. Гордая, статная, любящая Аксинья из "Тихого Дона". Звезда Малого театра. Одна из самых красивых и любимых советских актрис. Ей был 91 год.

О том, какой она была при жизни, и какой останется в сердцах миллионов, вспоминают ее коллеги по кино и театральной сцене.

"Девчонкой-подростком она попала на войну. И пронесла это через всю жизнь": Андрей Житинкин, режиссер

Последнюю главную роль в театре Элина Быстрицкая сыграла в постановке Андрея Житинкина «Любовный круг» в Малом театре по пьесе Сомерсета Моэма.

- Когда я ей предложил главную роль, она очень обрадовалась. Это ведь только кажется, что у нее очень счастливая судьба. Она иногда годами ждала главных ролей. И вот это был тот случай, когда после 8-летнего перерыва она сыграла эту главную роль, и сыграла, знаете, необыкновенно. Почему? Потому что все привыкли видеть ее такой гран-дамой, такой красавицей. И роли у нее были всегда героические. А здесь надо было сыграть яркую характерную роль, такую, знаете, гран-кокет, кокетку в прошлом, леди Кити.

И я понял по той жадности, с которой она репетировала и играла, что она, конечно, не наигралась в характерных ролях, и никто и не знал, насколько она яркая комедийная, может быть, актриса. Видите, как складывается иногда судьба, когда актер или актриса – заложник собственного имиджа. Кстати, всегда ее провожали – зал вставал в финале, была овация, только стоя ей хлопали, поскольку это была неожиданная Быстрицкая.

Все говорят, что у нее был сложный характер. В работе она растворялась полностью и не жалела себя. Кстати, могу сказать, что до последних дней (вы, наверное, знаете, она уже не играла в театре роли) она приезжала в театр обязательно каждый год 9 мая и на сборном концерте исполняла две-три песни под такой очень легкий, ностальгический аккомпанемент, вкладывала душу. Потому что она прекрасно понимала, о чем она пела. Она девчонкой была на фронте и вытаскивала мальчишек с поля боя, бинтовала их... Она была обыкновенной санитаркой. Девчонкой-подростком она попала на войну, причем сама. Вы представляете, какой у нее характер? И она пронесла это через всю жизнь.

Режиссер Андрей Житинкин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такие вещи для нее были святыми, и она всегда отстаивала интересы нашей страны и наших людей, она возглавляла нашу советскую федерацию гимнастики, ездила на все соревнования, билась за наших девчонок. Вообще многие не знают, насколько она была в жизни другой, нежели на экране. На самом деле она была очень душевный человек. Закрытый, всех тайн Быстрицкой мы все равно не узнаем. Но одно я могу сказать, я свидетельствую. Она всю свою жизнь (это не высокие слова) положила на алтарь искусства. Потому что у нее больше ничего в жизни не было, даже личной жизни у нее не было такой яркой. Она все отдала искусству. И я думаю, поэтому ее в Малом театре будут помнить всегда, вернее навсегда. Она уже осталась навсегда в истории Малого театра, - сказал режиссер в эфире радио "Комсомольская правда".

"Элина Авраамовна была человеком совершенно другой эпохи": Полина Долинская, актриса Малого театра

- Мне посчастливилось играть с ней в спектакле «Горе от ума», стоять с ней на одной сцене. Действительно, нет слов, потому что ушла эпоха. Не верится в это. Элина Авраамовна была безумной красоты, голубых кровей, она, конечно, человек совершенно другой эпохи. Все мы смотрели на нее снизу вверх широко открытыми глазами, с восхищением. Женщина большого достоинства, грации, мужества. Просто нам повезло, что мы в одно время с ней жили и имели счастье чему-то у нее научиться, - вспоминала актриса в эфире радио "Комсомольская правда".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705528" frameborder="0"></iframe> Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

"Она прожила очень достойную и красивую жизнь": Борис Клюев, актер Малого театра

Много лет Борис Клюев и Элина Быстрицкая играли на одной сцене. Последний раз артисты общались 4 апреля, в день рождения Элины Авраамовны.

- Она тогда уже не могла говорить. Тут ничего не поделаешь. Беда и болезнь. Её сестра, Соня, со мной разговаривала, - вспоминает артист в беседе с RT. - Она прожила очень достойную и красивую жизнь. Она замечательный, чудесный человек. Красивая женщина, талантливая, удивительно упорная, с удивительным характером.

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