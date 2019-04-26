2019-04-26T13:42:47+03:00
Звезды

"Она все отдала искусству. Потому что у нее больше ничего в жизни не было": Коллеги вспоминают Элину Быстрицкую

Народная артистка скончалась на 92 году жизни
Ольга БОРСКАЯЕлена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Элина Быстрицкая в фильме "Тихий Дон".Элина Быстрицкая в фильме "Тихий Дон".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ушла из жизни Элина Быстрицкая. Гордая, статная, любящая Аксинья из "Тихого Дона". Звезда Малого театра. Одна из самых красивых и любимых советских актрис. Ей был 91 год.

О том, какой она была при жизни, и какой останется в сердцах миллионов, вспоминают ее коллеги по кино и театральной сцене.

"Девчонкой-подростком она попала на войну. И пронесла это через всю жизнь": Андрей Житинкин, режиссер

Последнюю главную роль в театре Элина Быстрицкая сыграла в постановке Андрея Житинкина «Любовный круг» в Малом театре по пьесе Сомерсета Моэма.

- Когда я ей предложил главную роль, она очень обрадовалась. Это ведь только кажется, что у нее очень счастливая судьба. Она иногда годами ждала главных ролей. И вот это был тот случай, когда после 8-летнего перерыва она сыграла эту главную роль, и сыграла, знаете, необыкновенно. Почему? Потому что все привыкли видеть ее такой гран-дамой, такой красавицей. И роли у нее были всегда героические. А здесь надо было сыграть яркую характерную роль, такую, знаете, гран-кокет, кокетку в прошлом, леди Кити.

И я понял по той жадности, с которой она репетировала и играла, что она, конечно, не наигралась в характерных ролях, и никто и не знал, насколько она яркая комедийная, может быть, актриса. Видите, как складывается иногда судьба, когда актер или актриса – заложник собственного имиджа. Кстати, всегда ее провожали – зал вставал в финале, была овация, только стоя ей хлопали, поскольку это была неожиданная Быстрицкая.

Все говорят, что у нее был сложный характер. В работе она растворялась полностью и не жалела себя. Кстати, могу сказать, что до последних дней (вы, наверное, знаете, она уже не играла в театре роли) она приезжала в театр обязательно каждый год 9 мая и на сборном концерте исполняла две-три песни под такой очень легкий, ностальгический аккомпанемент, вкладывала душу. Потому что она прекрасно понимала, о чем она пела. Она девчонкой была на фронте и вытаскивала мальчишек с поля боя, бинтовала их... Она была обыкновенной санитаркой. Девчонкой-подростком она попала на войну, причем сама. Вы представляете, какой у нее характер? И она пронесла это через всю жизнь.

Режиссер Андрей Житинкин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссер Андрей Житинкин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такие вещи для нее были святыми, и она всегда отстаивала интересы нашей страны и наших людей, она возглавляла нашу советскую федерацию гимнастики, ездила на все соревнования, билась за наших девчонок. Вообще многие не знают, насколько она была в жизни другой, нежели на экране. На самом деле она была очень душевный человек. Закрытый, всех тайн Быстрицкой мы все равно не узнаем. Но одно я могу сказать, я свидетельствую. Она всю свою жизнь (это не высокие слова) положила на алтарь искусства. Потому что у нее больше ничего в жизни не было, даже личной жизни у нее не было такой яркой. Она все отдала искусству. И я думаю, поэтому ее в Малом театре будут помнить всегда, вернее навсегда. Она уже осталась навсегда в истории Малого театра, - сказал режиссер в эфире радио "Комсомольская правда".

"Элина Авраамовна была человеком совершенно другой эпохи": Полина Долинская, актриса Малого театра

- Мне посчастливилось играть с ней в спектакле «Горе от ума», стоять с ней на одной сцене. Действительно, нет слов, потому что ушла эпоха. Не верится в это. Элина Авраамовна была безумной красоты, голубых кровей, она, конечно, человек совершенно другой эпохи. Все мы смотрели на нее снизу вверх широко открытыми глазами, с восхищением. Женщина большого достоинства, грации, мужества. Просто нам повезло, что мы в одно время с ней жили и имели счастье чему-то у нее научиться, - вспоминала актриса в эфире радио "Комсомольская правда".

Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

"Она прожила очень достойную и красивую жизнь": Борис Клюев, актер Малого театра

Много лет Борис Клюев и Элина Быстрицкая играли на одной сцене. Последний раз артисты общались 4 апреля, в день рождения Элины Авраамовны.

- Она тогда уже не могла говорить. Тут ничего не поделаешь. Беда и болезнь. Её сестра, Соня, со мной разговаривала, - вспоминает артист в беседе с RT. - Она прожила очень достойную и красивую жизнь. Она замечательный, чудесный человек. Красивая женщина, талантливая, удивительно упорная, с удивительным характером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Худрук Малого театра Юрий Соломин рассказал о последних днях жизни Быстрицкой

Раз в неделю актрису навещали коллеги и медики из театра (подробности)

Внук Шолохова о Быстрицкой: Она для многих из нас этой самой Аксиньей и осталась на всю жизнь

- С Элиной Авраамовной доводилось встречаться неоднократно, - начал разговор с корреспондентом газеты «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» Александр Михайлович (подробности)

Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой

Все, что она делала, было "просто замечательно", сказал режиссер (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Элина Быстрицкая: Досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Светлана Немоляева: Первую роль я получила за круглые щеки
Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева 18 апреля отметила день рождения. В интервью «КП» ведущая актриса Театра Маяковского рассказала о знакомстве с мужем Александром Лазаревым, любимых ролях и фильмах
Новости 24
В Госдуме объяснили, в каком случае Россия подпишет ядерный договор
ЦБ РФ: перенос повышения НДС в цены в основном завершен
Вице-спикер Рады упрекнула Зеленского за отдых с семьей в Турции
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Россия подготовила технико-экономическое обоснование для моста в КНДР
В Подмосковье 83-женщина заживо сгорела в сарае, который сама случайно подожгла
СБ Украины расследует призывы журналиста к свержению конституционного строя
"Вот почему тебе никогда ничего не идет": На Asos нашли фотографии, на которых одежда стянута зажимами для бумаги
Путин подарил Си Цзиньпину плакат «Российско-китайское сотрудничество» 1956 года
Захарова рассказала, как российские паспорта защитят жителей Донбасса
Минтруд: Выдача российских паспортов жителям Донбасса не станет нагрузкой на пенсионную систему
Россия предложила КНДР упростить визовые процедуры для наших туристов
Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку: отменены сотни рейсов
В Москве произошел пожар в 23-этажном жилом доме
Император Японии в последний раз появился на публике перед отречением
Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой
В Лигу Чемпионов предложили ввести дивизионы для слабых и сильных клубов
В Раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспорта
В Совфеде отреагировали на призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Подмосковный «Холдинвестбанк» лишился лицензии
Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре
Ким Чен Ын досрочно завершил свой визит в Россию
Причина смерти Элины Быстрицкой: актриса умерла после продолжительной болезни
В "Нафтогазе" считают, что Россия готовится к "газовой войне"
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности губернаторов