Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

Последний день перед Пасхой, главным православным праздником 2019 года, называют Великой или Страстной субботой. В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих. Они будут вспоминать телесное погребение Иисуса Христа, погрузившись в печаль и тихую скорбь.

Что нужно знать о Страстной субботе

Великая суббота - шестой день Страстной седмицы и последний день Великого поста. В этот день православные верующие вспоминают погребение и пребывание во гробе тела Иисуса Христа, а также готовятся к Пасхе - главному христианскому празднику в году. Страстная суббота - единственная постная суббота в году. Но, если в Страстную пятницу рекомендовалось придерживаться строгого поста, то на следующий день разрешается послабление, чтобы полноценно встретить Пасху. Считается позволительным есть горячую пищу без растительного масла и запивать вином.

Схождение Благодатного огня

Церковь напоминает о том, что Иисус закончил свою земную жизнь. Но близок радостный миг его воскресения. Вот-вот наступит Пасха - Светлое Христово Воскресение, которую в 2019 году православные встретят 28 апреля. Считается, что именно в Страстную или Великую субботу происходит то, что с трепетом ждут все верующие мира: схождение Благодатного огня. Чудо ежегодно происходит накануне Пасхи в храме Гроба Господня. Около 15:00 по московскому времени Благодатный огонь, который, согласно христианскому учению, символизирует "истинный свет", выносят из кувуклии. Это небольшая мраморная часовня в центре ротонды храма Воскресения Христова. Кувуклия возведена над гробом Иисуса и приделом ангела. Церемония схождения Благодатного огня в кувуклию символизирует воскресение Христа. Священники и верующие, собравшиеся в храме, с волнением ждут этой минуты. От вынесенного Иерусалимским патриархом огня верующие зажигают свечи, которые озаряют приделы храма. Считается, что в первые минуты огонь Божий почти не обжигает и является целебным. Вот почему в первые минуты после радостного события верующие в прямом смысле этого слова умываются огнем. Затем лампады, зажженные от Благодатного огня, отправляют в православные храмы по всему миру, в том числе в Россию.

Что можно делать в Великую субботу

Великая суббота посвящена отдыху и тихой скорби: самое страшное уже произошло. По традиции к этому дню вся подготовка к Пасхе уже должна быть закончена. Нужно молиться, освящать пасхальные куличи, погрузиться в богоугодные размышления. В этот день нужно задуматься о своем прошлом и будущем, переосмыслить жизненные приоритеты и ценности, попросить прощения у Бога, а также у всех близких и друзей. Будет правильно посетить церковное богослужение, которое начинается с раннего утра и продолжается в течение всего дня. Причем вечером оно переходит во всенощную, а затем уже и наступает Светлое Воскресение. Из самых известных обрядов Великой субботы, в котором принимают участие как священники, так и миряне, - крестный ход с плащаницей, которую под песнопения несут вокруг храма.

Что запрещено делать в Великую субботу

Поскольку этот день посвящен печальным событиям, описанным в Евангелиях, то нельзя предаваться праздному веселью, сквернословить и ссориться. Плотские утехи в этот день считаются великим грехом. Уборка в доме, а также стирка уже запрещена. В последний раз уборка проводилась в Чистый четверг и уже вплоть до следующего воскресенья после Пасхи убирать дома нельзя. Готовиться к Пасхе в этот день тоже нельзя. Все подготовительные дела к нужно закончить на неделе. Под строгим запретом все скоромные продукты, запрещено также пробовать готовые пасхальные блюда. Самый строгий запрет в Великую субботу касался металлических предметов: их, как и в Великую пятницу, категорически запрещалось брать в руки. Запрет связан с тем, что Христа прибили к кресту металлическими гвоздями. В этот день запрещено охотиться и ловить рыбу. Нельзя поминать умерших. В Великую субботу, как и на Пасху, нежелательно ходить на кладбища. Кладбище лучше всего посетить на Радоницу, которая в 2019 году наступит во вторник, 7 мая.

Приметы в Страстную субботу

Какая погода в Страстную субботу, таким и лето будет. Нежелательно что-то одалживать, будь то деньги, продукты или любые хозяйственные мелочи. Тем самым можно отдать чужому человеку свою удачу и благополучие. Если в Великую субботу опустить в воду крашеное яйцо, освященное в церкви, вода становится целебной. В ночь с субботы на воскресенье желательно не ложиться спать, тем более что в это время в храмах проходят Пасхальные богослужения. Считается, что тот, кто будет бодрствовать, обеспечит себе здоровье и удачу на будущий год, а незамужняя девушка - счастливый брак. Предки верили, что в эту ночь счастье ходит рядом, поэтому очень важно его не проспать. Для многих тяжело дается пост, особенно последние дни, которые наиболее строгие. Но духом очистится именно тот, кто выдержит испытание. Ведь скоро наступит Пасха и все будут приветствовать друг друга со словами: "Христос Воскрес" и "Воистину Воскрес".