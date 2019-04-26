Битва за наследство Элины Быстрицкой: кому достанутся квартира, загородный дом и коллекция антиквариата

Не стало неподражаемой Аксиньи из «Тихого Дона»: легендарная советская актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Последние месяцы Элина Авраамовна тяжело болела и практически не вставала с постели, поэтому из Израиля за ней приехала ухаживать родная сестра Софья Шегельман, которая младше артистки на 9 лет. Тогда-то и всплыла наружу некрасивая и запутанная история борьбы за наследство Элины Быстрицкой.

В СОСЕДЯХ - ПОЗНЕР И ЛАНОВОЙ

Актриса, чьи главные кинороли были сыграны в далеких 50-60 годах, баснословного богатства не нажила. Элина Авраамовна - обладательница всевозможных государственных наград и театральных регалий, народная артистка СССР, педагог, всю себя отдала творчеству. Более 60 лет Быстрицкая служила в Малом театре, и хотя при жизни считалась его легендой, зарабатывала по нынешним меркам, весьма скромно.

При этом жилищные условия одинокой артистки (детей у Быстрицкой не было) были весьма приличными. После развода с мужем Николаем Кузьминским, сотрудником министерства внешней торговли, с которым актриса прожила 27 лет, ей осталась квартира в центре Москвы. Говорят, супруг, уличенный в изменах, сделал все, чтобы Элина ни в чем не нуждалась — ушел с одним чемоданом, впоследствии купив себе скромную «однушку».

Сестра актрисы Софья Шегельман с мужем и правнуками. Фото из личного архива

Кроме того, Быстрицкая владела загородным домом во Внуково, куда при всей своей непубличности однажды даже пустила журналистов. На фото из особняка артистки — классический советский интерьер: паркет «елочкой», ковры на полу, старенькие телевизор и магнитофон, полированный стол и резные стулья в гостиной. Без шика, но просторно и с достоинством. Кстати, в соседях звезды числятся Владимир Познер и Василий Лановой.

Среди ценного имущества звезды «Тихого Дона» упоминают и коллекцию антиквариата, о которой, впрочем, ничего не известно. По одним данным, Быстрицкая увлекалась живописью, по другим — коллекционировала старинный форфор.

Не стало неподражаемой Аксиньи из «Тихого Дона»

"ПРИГРЕЛА ЗМЕЮ НА ГРУДИ"

Когда в прошлом году сестра Элины Авраамовны приехала в Москву, выяснилось немало некрасивых подробностей. Сначала в доме не смогли найти паспорт артистки, затем выяснилось, что пропали ценные вещи. Но это было только начало. Оказалось, что Элина Авраамовна составила завещание, в котором все имущество отписала своему продюсеру и помощнице Ксении Рубцовой. Та, действительно, была с артисткой последние годы. Когда Быстрицкая в силу возраста начала сдавать, поселилась в ее квартире, покупала лекарства, нанимала сиделок. Правда, у Софьи Шегельман к качеству (как и к мотивам) такой помощи — масса вопросов. Тем более, что сестра — единственная родственница артистки, и по закону (если иное не указано в завещании) — ее прямая наследница. Скандал двух близких женщин актрисы закончился тем, что Рубцову обвинили в воровстве, а Шегельман — в алчности.

Элина Авраамовна - обладательница всевозможных государственных наград и театральных регалий, народная артистка СССР, педагог, всю себя отдала творчеству

- Ксения несколько лет была продюсером моей сестры, и мы были уверены в ее добросовестном и дружеском отношении, - признавалась «Комсомолке» сестра актрисы. - Но пользуясь плачевным состоянием сестры и получив доверенность на ведение всех дел, она в 2017 году в несколько приемов сняла со счетов Элины очень крупную сумму… Мы подали заявление в полицию.

В свою очередь соседи Быстрицкой (не исключено, что с подачи Рубцовой) в один голос называли Шегельман охотницей за наследством: «Эта родственница, как черт из табакерки, объявилась лишь когда Элина Авраамовна попала в больницу. Увидела, что ей ничего не светит, и закатила дикий скандал. Ксюшу называет шарлатанкой: мол, сестрица пригрела змею на груди. А в чем та виновата? В том, что и в радости, и в горе находилась рядом?».

Споры за имущество развернулись задолго до смерти актрисыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- В первую очередь, надо понять есть ли завещание, оценить его подлинность, - рассказал «КП» адвокат Александр Федотов. - По закону, наследство получат именно те, кто указан в завещании. Но при одном условии: если противоборствующей стороне не удастся доказать, что документ был составлен в неадекватном состоянии, когда, например, человек болел и не отдавал себе отчет. Это довольно проблематично, но возможно. И если это случится, тогда имущество отойдет к наследникам первой очереди: детям, супругам, родителям. Если их нет, тогда имущество получат дриегие родственники — в данном случае, та самая сестра.

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Версия сестры артистки: У Элины Быстрицкой увела деньги помощница

Элине Быстрицкой был 91 год. Последнее время она тяжело болела, не вставала с постели, теряла зрение, жаловалась на сердечные боли. Актриса была одинокой женщиной, бездетной. Младшая сестра артистки София Шегельман постоянно живет в Израиле и не могла часто приезжать в Москву. Заботу об актрисе взяла на себя ее концертный директор Ксения Рубцова (экс-директор ансамбля Зыкиной, «Дома Зыкиной» и бывшая помощница певицы — Ред.). Говорят, Быстрицкая так прониклась к ней, что высказала желание указать Рубцову в завещании. (подробности)