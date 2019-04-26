Версия сестры артистки: У Элины Быстрицкой увела деньги помощница

Элине Быстрицкой был 91 год. Последнее время она тяжело болела, не вставала с постели, теряла зрение, жаловалась на сердечные боли. Актриса была одинокой женщиной, бездетной. Младшая сестра артистки София Шегельман постоянно живет в Израиле и не могла часто приезжать в Москву. Заботу об актрисе взяла на себя ее концертный директор Ксения Рубцова (экс-директор ансамбля Зыкиной, «Дома Зыкиной» и бывшая помощница певицы — Ред.). Говорят, Быстрицкая так прониклась к ней, что высказала желание указать Рубцову в завещании.

А не так давно сестра актрисы, София Шегельман приехала - и обнаружила, что со счетов Элины Быстрицкой пропала крупная сумма денег...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705499" frameborder="0"></iframe> Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в фильме "Тихий Дон".

«У Рубцовой была доверенность»

Мы позвонили на домашний номер актрисы. Трубку взяла ее сестра, София Шегельман.

- Скажите, отчего умерла Элина Авраамовна?

- Господи, от паспорта! Человеку был 91 год. Это старость…. Умерла не дома, в больнице. Я потеряла самого родного человека.

- Говорят, вы обвиняете Ксению Рубцову, ее концертного директора и помощницу?

- Да, совершенно верно – Рубцова обокрала мою сестру. Я написала заявление на нее. Идет следствие. И Ксения Рубцова признала свою вину в хищении крупных денежных сумм со счетов моей сестры. Но еще суда не было.

- А как Рубцова могла снимать деньги с личного счета Элины Быстрицкой?

- Имела доверенность от нее. Получила эту доверенность законным образом, но незаконным образом ей воспользовалась... Рубцова сняла большие суммы со счетов моей сестры без ее ведома. Кроме того, в доме сестры пропали вещи. Но пока я не готова это обсуждать.

Обидела «Бурановских бабушек»

- Помните скандал, когда пропали бриллианты Зыкиной? - говорит София Шегельман. - По этому делу и Рубцову опрашивали, темная история («Комсомолка» много писала об этом громком деле. Бриллианты частично присвоила помощница Людмилы Зыкиной, Татьяна Свинкова. Кстати, они очень хорошо знакомы с Ксенией Рубцовой. Именно Свинкова привела в ансамбль Зыкиной свою подругу – Ксению Рубцову, позже ставшую концертным директором Элины Быстрицкой — Авт.).

Потом Рубцова стала продюсером «Бурановских бабушек». Тех самых, что ездили в 2012 году на «Евровидение». А потом эти бабули получили отставку. Когда они стали невыгодны Рубцовой, она себе набрала новых бабушек, помоложе. (При этом старому, звездному составу запретили выступать под именем «Бурановских бабушек» - Ред.). Очень некрасивая история.

Элина Быстрицкая (слева) с сестрой Софьей. Фото из семейного архива

«Подала на меня в суд»

- Кстати, недавно Рубцова подала на меня в суд - якобы это я взяла у нее деньги и вовремя не отдала! Суд назначен на 15 мая. Но я никогда в жизни у нее ничего не занимала! - продолжает сестра актрисы. - Это ложь, как многое другое, что от нее исходит. Вот что меня волнует. В апреле прошлого года, когда я приехала на юбилей Элины, Рубцова мне пожаловалась, что не хватает денег на жизнь, на то, чтобы вести расхода в доме моей сестры и так далее. А я в Москве получаю пенсию небольшую – примерно 20 тысяч рублей. И я Рубцовой дала доверенность на право получать мою пенсию. Сказала, мол, берите и пускайте в дело. Теперь я боюсь, что суду она скажет, мол, эту доверенность я ей дала, чтобы возвращать некие долги, которых у меня, разумеется, перед ней нет. Голова кругом… Так это все неприятно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705528" frameborder="0"></iframe> Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

ЗВОНОК КОНЦЕРТНОМУ ДИРЕКТОРУ

«Никаких комментариев!»

Звоним самой Ксении Рубцовой.

- Вас обвиняют в краже денег Элины Быстрицкой...

- Никаких комментариев! - резко ответила бывшая помощница актрисы.

СКАЗАНО

Коллега Быстрицкой Зинаида Кириенко:

«Последнее время Элина не могла со мной разговаривать»

- Мы снимались с Элиной в фильме «Тихий дон». И с тех пор приятельствовали, - рассказала "КП" актриса Зинаида Кириенко. - Пару недель я позвонила ей. Но взяла трубку ее сестра, которая из Израиля приехала. Сказала, что Элина, к сожалению, не может подойти.

- Вы знаете, что у нее пропали деньги?

- Когда мы говорили с ее сестрой, она мне сказала, что есть там неприятности, воровство. Самой-то Элине уже ни квартиры, ни деньги не были нужны.

- Вы снимались с Быстрицкой в «Тихом Доне», что вспоминаете со съёмок?

- Съёмки проходили сложно. Сергей Герасимов был режиссер от бога, но и спуску не давал. Помню, как заставил Элину заплакать.

Снималась сцена, где Григорий со Степаном схватились в драке во дворе, а Аксинья (ее играла Быстрицкая) под телегой спряталась и оттуда за дракой наблюдала.

Сергей Апполинарьевич посмотрел на ее личико. Ему хотелось, чтобы она плакала. А Элина не очень этого хотела. Тогда режиссер накричал на нее очень мощно. И когда она нарыдалась под телегой, сказал оператору: "Володя, давай снимать, она готова».

Софья Шегельман с мужем и правнуками. Фото из личного архива

ВОСПОМИНАНИЯ

Ради роли в «Тихом Доне» поправилась на 15 кг

Прославившую ее роль Аксиньи в картине «Тихий Дон» Сергея Герасимова Быстрицкая «увела» у Нонны Мордюковой. За Быстрицкую проголосовал автор романа Михаил Шолохов. Мордюкова, по ее словам, чуть не наложила на себя руки и при встрече прошипела: «У, проклятая, сыграла все-таки».

Быстрицкая вспоминала, что специально для роли Аксиньи ей пришлось поправиться аж на 15 кг, чтобы выглядеть, как настоящая казачка, «кровь с молоком».

Элина Быстрицкая в фильме "Тихий Дон".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В те годы я была тоненькой, гибкой девушкой - все актрисы следят за фигурой, - вспоминала Быстрицкая. - Но Аксинья была совершенно иной - сильная, зрелая женщина. Для меня сверхзадачей стало набрать вес, поправиться. И не просто добавить килограммы, а изменить фигуру, но так, чтобы ее не испортить, не обезобразить. И я стала в безмерном количестве поглощать сметану, мед, орехи, другие высококалорийные продукты. Обязательными были зарядка, гимнастика - нельзя позволить себе стать рыхлой, сдобной. Через относительно короткое время я добавила пятнадцать килограммов... Когда начались съемки, выяснилось, что я панически боюсь лошадей, не могу заставить себя сесть в седло.

С. А. Герасимов и так и сяк убеждал меня, потом пригласил трех казачек из соседних станиц дублершами. Такого унижения я не выдержала. Посмотрела, как лихо они гарцуют, села в седло, и лошадь пошла рысью. В седле я удержалась. Главное - преодолеть страх, я всегда это знала!

«Воду училась носить бедрами»

Оказалось, к примеру, целое искусство - носить воду ведрами так, чтобы она не плескалась и чтобы встречным казакам нравилось. Меня этому учила баба Уля: «А ты неси бедрами... Бедрами неси...»

Я никак не могла вначале понять, как это ведра с водой можно «нести бедрами», если они на коромысле. А баба Уля давала мне «режиссерские» указания:

- Ты понимаешь, энту воду надо не просто таскать, а чтобы Гришке пондравилось!

Наконец после многих попыток баба Уля довольно произнесла:

- Вот, поняла наконец, как нести энту воду так, чтобы казаки на тебя пялились, глаза ломали.

Трудно даже представить, сколько я в те дни перестирала, перечистила, перемыла! Мне надо было во что бы то ни стало стать казачкой - женщиной, которая имеет дело с землей, водой, которую обвевают ветры и обжигает солнце, и которая много и тяжело работает, оставаясь любимой и желанной. Я плясала с казаками, пела с ними и в конце концов вписалась в их круг, как вписываются в пейзаж.

Не могла иметь детей, потому что надорвалась на войне

Элина Быстрицкая девочкой, в 13 лет, пошла работать санитаркой в военный госпиталь.

«Я тоже хотела защищать Родину, - вспоминала о себе в книге «Элина Быстрицкая. Звезды на небе». - И через неделю после начала войны, в конце июня, пошла в госпиталь, в котором служил мой отец. Вначале на довольствие меня не ставили, сделали это потом, когда увидели, что я не сбежала ни от крови, ни от боли. Так я стала помогать армии, и эта служба продолжалась довольно долго.

Наш госпиталь был сортировочным, и раненые поступали непрерывно. Я тоже выходила на приемку и чувствовала себя очень достойно оттого, что выполняю наравне со всеми тяжелую работу. Как мне удавалось с напарницей поднимать носилки с ранеными, сейчас представить просто не могу. В госпитале надорвалась и потом не могла иметь детей… Со временем меня наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями за участие в войне. И даже вручили значок «Сын полка» - звания «Дочь полка» не было.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92 году жизни.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Измену мужа не простила

«...С будущим мужем, Николаем Ивановичем, меня познакомил его друг, работавший в журнале «Советский экран». Влюбилась я тогда со всей пылкостью своей натуры, - вспоминала Быстрицкая в своей книге. - Обыватели и закоренелые сплетники утверждали, что он был генералом, чуть ли не родственником Н. С. Хрущева. А Николай Иванович работал в отделе переводов Министерства внешней торговли...

Через четыре дня после знакомства Николай Иванович сделал мне предложение, и я без колебаний приняла его. Я была свободна, он к этому времени разведен, так что помех для брака не имелось...

Жилось мне в те годы трудно. После замужества стало легче. У Николая Ивановича был очень хороший вкус. Из своих поездок за рубеж привозил какие-то модные вещи, и я могла появляться изысканно одетой.

Я была счастлива. Может, именно в те годы я осознала, как много значит для актрисы личная жизнь. В душе я надеялась на чудо: вдруг вопреки всем медицинским диагнозам у меня появится ребенок. Но если чудеса и случаются, то только не со мной».

- У меня был очень красивый и интересный муж, - рассказывала аткриса о своей личной жизни. - Все шло хорошо, пока не узнала, что я у него не одна. И все разрушилось. Прожили 27 лет. Простить измены не смогла. Я вообще никогда не прощаю предательства. Никому!

После развода я почувствовала себя вырвавшейся на свободу. Конечно, было обидно и горько. Но я самостоятельна и умею организовать свою жизнь. В любом случае я пришла к выводу, что следовало развестись раньше - так было бы лучше для меня. Развод назревал, но я не хотела замечать очевидное. Я говорила себе: «Все нормально, Элина!» Но что уж тут нормального! Понимала, что должна расплатиться за многолетнее терпение.

Я никогда об этом не говорила , но я отдала мужу все, что у меня было. Не потому что мне это было не нужно, а потому что не хотела, чтобы меня что-либо связывало с прошлым. А взамен я осталась свободной... Ему была нужна не я, а та атмосфера, которая складывалась вокруг меня. Его перестало интересовать все, кроме того, что он - муж «той самой Быстрицкой». Его не волновали ни мои заботы, ни мои болячки, ни мои хлопоты, ни мои трудности. У него были свои интересы, и они сводились к встречам с «дамочками». Господи, кажется, я сбиваюсь на пошлость, но что делать, если это правда...

Строптивый характер

Про ее суровый и неуживчивый характер ходили легенды.

В фильме «Неоконченная повесть» партнером Быстрицкой был Сергей Бондарчук. "Тогда он был молодой, красивый, еще не забронзовевший. У меня не сложились с ним отношения, и это мне потом долго аукалось", - вспоминала Быстрицкая. По сюжету они должны были играть любовь, а в жизни друг друга терпеть не могли. Ругались до крика на площадке, так что режиссер снимал крупные планы Быстрицкой отдельно от Бондарчука.

После этого Бондарчук, став режиссером, категорически отказывался приглашать Быстрицкую даже на пробы.

К слову, с Михаилом Шолоховым, который очень высоко оценил работу актрисе в "Тихом Доне" Быстрицкая тоже не поладила.

В загранпоездке в 1967 году актриса отчитала и дала отпор высокопоставленному чиновнику, который ее домогался. В отместку он добился, чтобы ее перестали пускать за границу.

Кстати, из Киевского института театрального искусства, куда Элина Быстрицкая поступила вопреки воли родителей-медиков, ее едва не исключили за хулиганство. Перед выступлением второкурсник свистнул ей из пищалки в ухо и получил пощечину. За это ее и разбирали на комсомольском собрании. Возникли и проблемы и при распределении. Главный режиссер Херсонского драмтеатра, приехавший набирать выпускников, ткнул в Элину пальцем и сказал, чтобы пришла в семь вечера в ресторан. «Не приду!» - заявила гордячка, и ее не взяли на работу. Не попала Быстрицкая и в Театр им. Моссовета: кто-то из сокурсников наябедничал режиссеру, что она якобы всюду болтает, будто станет его любовницей... В результате она попала в Вильнюсский драмтеатр, а позже перешла в московский Малый театр, в котором прослужила всю жизнь.

Пережила желтуху

"Меня пригласили на пробы в фильм «Убийство на улице Данте». Снимал его Михаил Ильич Ромм, и я была счастлива, что попала к нему, - написала актриса в своей книге. - Пришла на «Мосфильм» готовиться к очередной съемке, а мне вдруг гример говорит: «Что это такое у вас с глазами?» - «А что с ними?» - «У вас желтые белки». Я внимательно посмотрелась в зеркало - в самом деле... Врачи поставили диагноз: инфекционная желтуха, и я попала в больницу. Полтора месяца меня ждали, чтобы продолжить съемки. Возвратилась из больницы и не смогла работать. У меня был упадок сил, я растолстела, ни в один костюм не влезала. Видимо, я схватила инфекционную желтуху во время гастролей театра. Скорее всего, в Баку. Эта болезнь очень сильно изнуряет и тяжело проходит, ее последствия долго дают о себе знать. Ну что делать? Я безумно переживала, ночи напролет лежала с открытыми глазами и с тяжелым сердцем. Мне становилось ясно, что сниматься не смогу. Мои коллеги по фильму раньше меня это поняли, но не торопили с решением, хотели, чтобы приняла его сама.

КСТАТИ

Восхищалась Маргарет Тэтчер

Несколько лет назад Элина Быстрицкая дала в интервью «Комсомолке».

- У вас есть пример для подражания, ваш авторитет?

- Долгие годы мне очень нравилась Маргарет Тэтчер. Много лет назад я была у нее в гостях. Это единственный случай, когда я попросила автограф.

- Вы на протяжении всей жизни смогли сохранить внутренний стержень. Это, наверное, сложно?

- Ничего сложного нет. Не надо делать того, к чему душа не лежит. Непросто этому принципу следовать. Но я в этом смысле иду до конца.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Консьерж дома, где жила актриса, уверяет, что когда ее забирали в больницу, было ясно – это конец (подробности)

ПАМЯТЬ

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