Как Алсу продвигает дочь Микеллу на сцену: концерты, фестивали и дружба со звездами
29 апреля дочери Алсу Микелле Абрамовой исполнилось 11 лет. Вместо поздравлений в социальных сетях продолжается атака на ее семью. Миллионы поклонников вокального телеконкурса ждут реакции семьи Алсу на скандал, который случился после объявления победителя шоу «Голос. Дети».
Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом голосов, победив детей, которые выступили гораздо лучше. Тысячи людей в социальных сетях, как и многие звезды, называют победителем Ержана Максима. Но за Микеллу Абрамову поступило намного больше платных звонков и смс-сообщений. Дочь Алсу обошла Ержана на 80 тысяч голосов. Первый канал признал результаты голосования «аномальными» и заказал их проверку известной международной компании. Никакой реакции семьи Алсу до оглашения результатов этой проверки не будет. А пока мы расскажем, как известная певица помогает дочери Микелле Абрамовой построить музыкальную карьеру.
Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?
МИКЕЛЛА - ФАНАТ «ГОЛОСА»
У Алсу и бизнесмена Яна Абрамова трое детей: две дочери и сын. Родители поддержали желание дочери Микеллы стать певицей еще несколько лет назад. 11-летняя Микелла и ее сестра 12-летняя Сафина учатся в Москве в международной школе, где уделяется усиленное внимание изучению иностранных языков. Сафина - в 7-м классе, а Микелла - в 6-м. Нагрузки большие, но девочки успевают посещать дополнительные занятия в Школе ментальной арифметики и уроки иностранных языков. Также у сестер Абрамовых в расписании детская музыкальная школа им. Гнесиных и бальные танцы.
Кстати, в этой семье поющая не только мама, но и папа. Алсу рассказывала в интервью, что муж Ян часто ей говорит: «Если бы мне не пришлось заниматься бизнесом, я бы стал музыкантом!» Ян прекрасно играет на пианино и замечательно разбирается в музыке».
У дочерей Алсу разный характер. Сафина играет на скрипке и пианино, поет, но любит это делать в домашнем кругу. А вот Микелла предпочитает выступать на публику, девочка хочет стать певицей или артисткой. У ребенка боевой характер, не случайно в классе ее выбирали старостой, а в школьном театральном кружке для нее всегда находятся роли в постановках.
«Микелла, мне кажется, уже практически состоявшаяся звезда. Недавно она сама сочинила песню: и слова, и музыку, и сама аккомпанировала себе на гитаре», - рассказывала Алсу в интервью.
Если Алсу начала петь в 15 лет, то дочь Микеллу она отдала в «Голос. Дети» в 10 лет. По мнению звездной мамы девочка - «готовый артист», так как у нее нет страха перед камерой, она не стесняется выступать и уверенно держится на сцене.
Микелла с сестрой и родителями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Микелла фанатела от проекта «Голос. Дети» и мечтала попасть в шоу давно. Но родители только сейчас решили, что ребенок готов к телевизионной сцене. А первые шаги были сделаны давно.
Микелла Абрамова. Ты здесь - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.Видео: The Voice Kids Russia/Голос Дети
МИКЕЛЛУ ЖДУТ НА ФЕСТИВАЛЯХ
Первые шаги на большую сцену Микелла сделала в 2016-м году. Девочка с сестрой и мамой участвовала в записи программы «Рождественская песенка года» с композицией «Зимний сон». В ноябре прошлого года на концерте Алсу в Кремле девочки вновь вышли на сцену со звездной мамой.
Алсу с Сафиной и Микеллой исполняют "Зимний сон"на премии «Гражданская инициатива». Февраль. 2019 год. Фото - кадр ОТР.
Микелла выступала с оркестром в зале им. Чайковского и в Центре Павла Слободкина, принимала участие А накануне финала «Голоса» на РЕН ТВ и на «Пятом канале» показали сюжеты о «большом и светлом музыкальном будущем Микеллы Абрамовой». К примеру, 24 апреля на «5 канале» выпустили репортаж о том, что дочь певицы Алсу выступит на фестивале «Очарование джаза» в Московском международном Доме музыки. Мероприятие будет через полгода, а народный артист России Анатолий Кролл уже в красках расписал, как он счастлив, что девочка будет участвовать в «Очаровании джаза». Вы не поверите, но Кролл заметил ее талант в шоу «Голос. Дети» и тут же позвонил с приглашением Алсу на свой проект. Кроме того, артист задумался: а не позвать ли ему Микеллу на проект «Джаз под Рождество» в «Зарядье». Содержание других телесюжетов мы пересказывать не будем, но и в них из уст звезд звучат похвалы в адрес «маленькой, но уже такой талантливой» артистки.
За минувшие двое суток у Микеллы Абрамовой прибавилось 10 тысяч подписчиков в инстаграме - теперь их больше 40 тысяч. Ребенок публиковал фото, к примеру с Алексеем Чумаковым с такой подписью: «Обсуждали с дядей Лешей очень важные дела. Я очень благодарна судьбе и своим родителям, что у меня есть возможность советоваться и учиться у таких неповторимых артистов как Алексей Чумаков».
Микелла и Алексей Чумаков.
Артисты обеспечили девочке поддержку перед голосованием, а значит дополнительные голоса.
Микелла часто отвечает на вопросы подписчиков в инстаграме. Рассказывает, что увлекается игрой на фортепиано, занимается вокалом с раннего детства, знает русский, английский, иврит и китайский, а ее любимые духи Gucci Rush. На вопрос кем ты хочешь стать, девочка уже давно отвечает: «Певицей».
Учитывая реалии шоу-бизнеса, можно предположить, что этот скандал сделал Микеллу Абрамову знаменитой на всю страну, а значит надо ждать песен, клипов и концертов. Тем более, что в своем первом интервью после победы в «Голос. Дети» ребенок обещал выпустить в ближайшее время несколько песен.
Певица Алсу с дочкой Микеллой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
МИКЕЛЛА И НЕРЕАЛЬНЫЙ ФИНАЛ
Депутат Государственной Думы Оксана Пушкина предложила свой «женский взгляд» на этот скандал. Скорее всего, подобная развязка этой музыкальной драмы в реальной жизни невозможна. Кстати, когда-то Пушкина снимала выпуск своей авторской программы «Женский взгляд» с Алсу.
«Я благодарю всех. В этом шоу я много трудилась и проверила себя на прочность. Я доказала себе, что могу попробовать свои силы на мировом музыкальном олимпе. У меня, благодаря моим родителям, есть такая возможность! Поэтому я делю голоса, которые были отданы за меня, поровну между моими друзьям, отдаю свою победу и денежный приз лучшему из лучших. Это будет справедливо. Спасибо всем! Пожелайте мне удачи!» Мне очень хотелось услышать именно эти слова от красивой, интеллигентной и талантливой девочки Микеллы Абрамовой, - пишет на своей странице в инстаграме Оксана Пушкина. - Но для этого нужны дальновидные, креативные, современные продюсеры и решительные родители, желающие, прежде всего, добра своему ребенку. Все остальное-эмоции и реальность времени. «Ранимая детская душа», «амбиции родителей», «деньги правят миром» и т.д. Детей не затащишь ни на спортивный ковер, ни на лед, ни на сцену, если они этого не хотят. Если они хотят, взрослым надо им помогать. Помогать преодолевать. Личность формируется, преодолевая! Я желаю тебе, Микелла, ярких побед! У тебя все впереди! Детство, к сожалению, закончилось. Но испытания даются по силам. Умней. Мудрей. Верь в себя! Держись, девочка! Все только начинается. P. S: К слову, Мисс Вселенная Оксана Федорова навсегда осталась в памяти у многих, как единственная победительница мирового конкурса красоты, отказавшаяся от Короны. Творит. Любима. Счастлива!»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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