Как Алсу продвигает дочь Микеллу на сцену: концерты, фестивали и дружба со звездами

29 апреля дочери Алсу Микелле Абрамовой исполнилось 11 лет. Вместо поздравлений в социальных сетях продолжается атака на ее семью. Миллионы поклонников вокального телеконкурса ждут реакции семьи Алсу на скандал, который случился после объявления победителя шоу «Голос. Дети».

Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом голосов, победив детей, которые выступили гораздо лучше. Тысячи людей в социальных сетях, как и многие звезды, называют победителем Ержана Максима. Но за Микеллу Абрамову поступило намного больше платных звонков и смс-сообщений. Дочь Алсу обошла Ержана на 80 тысяч голосов. Первый канал признал результаты голосования «аномальными» и заказал их проверку известной международной компании. Никакой реакции семьи Алсу до оглашения результатов этой проверки не будет. А пока мы расскажем, как известная певица помогает дочери Микелле Абрамовой построить музыкальную карьеру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705773" frameborder="0"></iframe> Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

МИКЕЛЛА - ФАНАТ «ГОЛОСА»

У Алсу и бизнесмена Яна Абрамова трое детей: две дочери и сын. Родители поддержали желание дочери Микеллы стать певицей еще несколько лет назад. 11-летняя Микелла и ее сестра 12-летняя Сафина учатся в Москве в международной школе, где уделяется усиленное внимание изучению иностранных языков. Сафина - в 7-м классе, а Микелла - в 6-м. Нагрузки большие, но девочки успевают посещать дополнительные занятия в Школе ментальной арифметики и уроки иностранных языков. Также у сестер Абрамовых в расписании детская музыкальная школа им. Гнесиных и бальные танцы.

Кстати, в этой семье поющая не только мама, но и папа. Алсу рассказывала в интервью, что муж Ян часто ей говорит: «Если бы мне не пришлось заниматься бизнесом, я бы стал музыкантом!» Ян прекрасно играет на пианино и замечательно разбирается в музыке».

У дочерей Алсу разный характер. Сафина играет на скрипке и пианино, поет, но любит это делать в домашнем кругу. А вот Микелла предпочитает выступать на публику, девочка хочет стать певицей или артисткой. У ребенка боевой характер, не случайно в классе ее выбирали старостой, а в школьном театральном кружке для нее всегда находятся роли в постановках.

«Микелла, мне кажется, уже практически состоявшаяся звезда. Недавно она сама сочинила песню: и слова, и музыку, и сама аккомпанировала себе на гитаре», - рассказывала Алсу в интервью.

Если Алсу начала петь в 15 лет, то дочь Микеллу она отдала в «Голос. Дети» в 10 лет. По мнению звездной мамы девочка - «готовый артист», так как у нее нет страха перед камерой, она не стесняется выступать и уверенно держится на сцене.

Микелла с сестрой и родителями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Микелла фанатела от проекта «Голос. Дети» и мечтала попасть в шоу давно. Но родители только сейчас решили, что ребенок готов к телевизионной сцене. А первые шаги были сделаны давно.

Микелла Абрамова. Ты здесь - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.Видео: The Voice Kids Russia/Голос Дети

МИКЕЛЛУ ЖДУТ НА ФЕСТИВАЛЯХ

Первые шаги на большую сцену Микелла сделала в 2016-м году. Девочка с сестрой и мамой участвовала в записи программы «Рождественская песенка года» с композицией «Зимний сон». В ноябре прошлого года на концерте Алсу в Кремле девочки вновь вышли на сцену со звездной мамой.

Алсу с Сафиной и Микеллой исполняют "Зимний сон"на премии «Гражданская инициатива». Февраль. 2019 год. Фото - кадр ОТР.

Микелла выступала с оркестром в зале им. Чайковского и в Центре Павла Слободкина, принимала участие А накануне финала «Голоса» на РЕН ТВ и на «Пятом канале» показали сюжеты о «большом и светлом музыкальном будущем Микеллы Абрамовой». К примеру, 24 апреля на «5 канале» выпустили репортаж о том, что дочь певицы Алсу выступит на фестивале «Очарование джаза» в Московском международном Доме музыки. Мероприятие будет через полгода, а народный артист России Анатолий Кролл уже в красках расписал, как он счастлив, что девочка будет участвовать в «Очаровании джаза». Вы не поверите, но Кролл заметил ее талант в шоу «Голос. Дети» и тут же позвонил с приглашением Алсу на свой проект. Кроме того, артист задумался: а не позвать ли ему Микеллу на проект «Джаз под Рождество» в «Зарядье». Содержание других телесюжетов мы пересказывать не будем, но и в них из уст звезд звучат похвалы в адрес «маленькой, но уже такой талантливой» артистки.

За минувшие двое суток у Микеллы Абрамовой прибавилось 10 тысяч подписчиков в инстаграме - теперь их больше 40 тысяч. Ребенок публиковал фото, к примеру с Алексеем Чумаковым с такой подписью: «Обсуждали с дядей Лешей очень важные дела. Я очень благодарна судьбе и своим родителям, что у меня есть возможность советоваться и учиться у таких неповторимых артистов как Алексей Чумаков».

Микелла и Алексей Чумаков.

Артисты обеспечили девочке поддержку перед голосованием, а значит дополнительные голоса.

Микелла часто отвечает на вопросы подписчиков в инстаграме. Рассказывает, что увлекается игрой на фортепиано, занимается вокалом с раннего детства, знает русский, английский, иврит и китайский, а ее любимые духи Gucci Rush. На вопрос кем ты хочешь стать, девочка уже давно отвечает: «Певицей».

Учитывая реалии шоу-бизнеса, можно предположить, что этот скандал сделал Микеллу Абрамову знаменитой на всю страну, а значит надо ждать песен, клипов и концертов. Тем более, что в своем первом интервью после победы в «Голос. Дети» ребенок обещал выпустить в ближайшее время несколько песен.

Певица Алсу с дочкой Микеллой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

МИКЕЛЛА И НЕРЕАЛЬНЫЙ ФИНАЛ

Депутат Государственной Думы Оксана Пушкина предложила свой «женский взгляд» на этот скандал. Скорее всего, подобная развязка этой музыкальной драмы в реальной жизни невозможна. Кстати, когда-то Пушкина снимала выпуск своей авторской программы «Женский взгляд» с Алсу.

«Я благодарю всех. В этом шоу я много трудилась и проверила себя на прочность. Я доказала себе, что могу попробовать свои силы на мировом музыкальном олимпе. У меня, благодаря моим родителям, есть такая возможность! Поэтому я делю голоса, которые были отданы за меня, поровну между моими друзьям, отдаю свою победу и денежный приз лучшему из лучших. Это будет справедливо. Спасибо всем! Пожелайте мне удачи!» Мне очень хотелось услышать именно эти слова от красивой, интеллигентной и талантливой девочки Микеллы Абрамовой, - пишет на своей странице в инстаграме Оксана Пушкина. - Но для этого нужны дальновидные, креативные, современные продюсеры и решительные родители, желающие, прежде всего, добра своему ребенку. Все остальное-эмоции и реальность времени. «Ранимая детская душа», «амбиции родителей», «деньги правят миром» и т.д. Детей не затащишь ни на спортивный ковер, ни на лед, ни на сцену, если они этого не хотят. Если они хотят, взрослым надо им помогать. Помогать преодолевать. Личность формируется, преодолевая! Я желаю тебе, Микелла, ярких побед! У тебя все впереди! Детство, к сожалению, закончилось. Но испытания даются по силам. Умней. Мудрей. Верь в себя! Держись, девочка! Все только начинается. P. S: К слову, Мисс Вселенная Оксана Федорова навсегда осталась в памяти у многих, как единственная победительница мирового конкурса красоты, отказавшаяся от Короны. Творит. Любима. Счастлива!»

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