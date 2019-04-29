Элину Быстрицкую похоронили рядом с Людмилой Гурченко

Гроб с телом Элины Быстрицкой был установлен на сцене, которой она отдала больше полувека. На заднике расположился оркестр Малого театра. Живая музыка сопровождала траурную церемонию. На прощании были худрук Малого театра Юрий Соломин, актеры Борис Клюев, Валерий Баринов, Василий Бочкарев, Ирина Муравьева, Александр Калягин, Николая Дупак, политик Геннадий Зюганов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин… И сотни зрителей, которые полюбили Быстрицкую главным образом за ее Аксинью из «Тихого Дона» и Лелю из «Добровольцев».

Юрий Соломин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

К микрофону подходили желавшие сказать прощальные слова. И не было выступавшего, который бы не отметил царственную красоту Элины Авраамовны. Ее называли примой Малого театра, ярким бриллиантом в его короне, иконой донского края. Было сказано еще много эпитетов, почти каждое выступление заканчивалось стихами. Не удержался от лирики даже руководитель Следственного комитете РФ Александр Бастрыкин. А еще он напомнил, что Быстрицкая была в звании казачьего полковника. На Дону ее Аксинью не забудут никогда.

Бастрыкин разговаривает с сестрой Быстрицкой - Софьей Шегельман.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда говорили, что ни возраст — Быстрицкой был 91 год, ни даже смерть не смогли ничего сделать с ее великой красотой, становилось понятно, почему на гражданской панихиде главным образом выступали актеры-мужчины. Из актрис, пусть не из труппы Малого театра, взяла слово Зинаида Кириенко. Она напомнила, что именно она подсказала режиссеру Сергею Герасимову пригласить на роль Аксиньи Быстрицкую: «У нас с Элиной не было повода для соревнования. В фильме «Тихий Дон» я играла Наталью. И ни тогда, ни после не претендовала на роль красавицы. Поэтому мы с Элиной всегда друг к другу относились с симпатией. Перезванивались. Приходили на юбилеи. Я не думала, что однажды мне придется говорить прощальные слова в ее адрес».

Прощание с актрисой на сцене Малого театра.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В театре ее называли железной леди, сильной и талантливой одновременно. Она умела держать дистанцию не только со зрителями, но и со своими коллегами. Актер Василий Бочкарев рассказал, как он понимает характер Быстрицкой:

«Идет война. Элине 13 лет и она хочет что-то делать для победы. В военкомате ее спрашивают, что она может для фронта. Она отвечает: «Для фронта я могу делать все». Вместе со своим отцом, военным врачом, она прошла войну с санитарным поездом, спасала раненых. Элина Авраамовна говорила, что правило ее жизни: душу отдай Богу, жизнь отдай отчизне, а честь — никому. Это было завещание ее отца.

Она сохранила достоинство и понимание, что мы живем в великой стране со всеми ее трудностями и победами, заботами и успехами. Быстрицкая была не просто красивой женщиной, она была красивым человеком. С упорной строгостью служила своему театру и своей Родине. Она была очень доступной для тех, кто с ней умел разговаривать. Однажды после спектакля Элина Авраамовна вышла из служебного подъезда, и одна зрительница бросилась ей в ноги: «Царица!»

Элину Быстрицкую похоронили рядом с Людмилой Гурченко на Новодевичьем кладбище.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Давайте скажем ей спасибо за то достоинство, с которым она прожила свою жизнь и выполнила свое предназначение перед Богом и перед людьми».

В конце гражданской панихиды зазвучала голос Элины Быстрицкой. Она пела песню из фильма «Добровольцы» - «А годы летят, наши годы, как птицы, летят...»

По традиции Народную артистку СССР проводили аплодисментами. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Людмилой Гурченко.