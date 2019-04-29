Самый грустный день: Дочери Алсу исполнилось 11

29 апреля Микелле Абрамовой исполнилось 11 лет. Каждый год в этот день певица Алсу публиковала в соцсетях трогательные посты о любимой дочери. Но только не в этот раз. По всей видимости, победа в вокальном шоу должна была стать главным подарком для девочки. А вышло так, что победа есть, но получился самый печальный ее день рождения.

Накануне Микеллу не позвали на ужин с Аллой Пугачевой, куда пригласили четверых ее соперников. Наставница Светлана Лобода дала понять, что считает ее победу несправедливой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705855" frameborder="0"></iframe> Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети».

Вместо торта и воздушных шариков - тысячи и тысячи гневных комментариев в десятках СМИ. Ее победная «Ты здесь» погребена под дизлайками.

Микелла Абрамова. Ты здесь - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.Видео: The Voice Kids Russia/Голос Дети

Эта история все больше напоминает третьеразрядный сериал, сочиненный бездарным, вдобавок спившимся сценаристом. Так не бывает, так не должно быть.

В день ее 11-летия новостные ленты всколыхнул Первый канал - объявивший, что к проверке результатов зрительского голосования привлекли крутейшую компанию в области киберпреступлений. До того, как фирму с международной репутацией Group IB попросили заняться делом ребенка, она была известна сотрудничеством с Интерполом, ФСБ и Следственным комитетом. Технарям предстоит выяснить, могли ли злоумышленники в принципе взломать систему голосования, и нет ли там следов накруток. Результат расследования обещают сделать публичным.

А в это время в далеком Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев торжественно принимает Ержана Максима - мальчика, который проиграл Микелле в суперфинале.

ХРОНИКА БЕЗУМИЯ

Как юной певице ломали жизнь

«КП» рассказывала, что задолго до финала многие звезды эстрады принялись нахваливать Микеллу и призывали за нее голосовать. Эти призывы охотно перепечатывали десятки СМИ. Но это еще не все. Складывается впечатление, что была организована нелепая, чудовищная и настолько же грандиозная рекламная кампания в пользу Микеллы. Апофеозом стал, пожалуй, сюжет на канале РЕН ТВ, где певица Зара рассказывает о необыкновенной одаренности Абрамовой. В мире ТВ жесткая конкуренция и невозможно представить, чтобы один федеральный канал рекламировал другой, но Зара с улыбкой говорит о том, что Микелла участвует в шоу «Голос» на Первом канале. Еще один сюжет вышел на Пятом канале.

В редакцию «КП» поступило факсимиле письма, где руководитель крупнейшей в Москве компании по продаже автомобилей вежливо просит «помочь друзьям компании победить в шоу «Голос. Дети» и указывает номера для звонков и SMS. Это письмо якобы получили все сотрудники фирмы (подлинность документа проверяется).

Было задействованы все возможности, вплоть до чата школы ментальной математики, где учится Микелла.

Да, мамы и папы других участников наверняка тоже просили близких и друзей отдать свои голоса за их ребенка. Но у них не было ТАКИХ возможностей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705773" frameborder="0"></iframe> Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

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Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети»

На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой Пугачевой (подробности)