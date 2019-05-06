2019-05-06T10:04:03+03:00
Происшествия

Друзья о бортпроводнике, который спасал людей из горящего самолета в Шереметьево: "Он всегда помогал и был рядом"

Максим Моисеев с юношеских лет мечтал работать в авиации
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Погибший в пожаре бортпроводник Максим Моисеев.Погибший в пожаре бортпроводник Максим Моисеев.
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На рейсе Москва-Мурманск в тот трагичный день, 5 мая, когда самолет вернулся в аэропорт Шереметьево, работал борпроводник Максим Моисеев. О нем говорят, как о герое. Он спасал людей из горящего самолета до последней минуты. Хотя официально его гибель пока не подтверждена, в списке выживших его фамилии нет.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Друзья находят о бортпроводнике Максиме Моисееве, который не бросил пассажиров, только самые добрые слова. А родственники не хотят верить, что он погиб.

- Списков погибших еще нет, - говорит родственница.

Максиму Моисееву всего 22 года. Закончил кадетское училище и ушел в армию, позже поступил заочно в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации на авиационного техника. Бортпроводником он отработал всего 1 год и три месяца.

Погибшему Максиму Моисееву было всего 20 лет.

Погибшему Максиму Моисееву было всего 20 лет.

- Он самый надежный и отзывчивый человек которого я знаю. Он всегда помогал и был рядом. Храбрость и отвага в нем была всегда, - говорит друг Александр.

- Могу сказать, что человеком он был хорошим, честным и отзывчивым, никогда в беде не бросал и всегда шел до конца во всех смыслах, - говорит о погибшем бортпроводнике друг Андрей.

Ранее в СМИ сообщали, что это Максим Моисеев до последних минут спасал людей. Сам же он, по предварительным данным, не успел покинуть самолет. Вероятно, задохнулся от продуктов горения. Сразу же после трагедии следователи говорили журналистам, что среди 41 человека, которые числятся, в списках погибших, есть один член экипажа.

- На борту самолета находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа, - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская. - Из 78 человек, находившихся на борту самолету, 37 выжили. Из них 33 пассажира и 4 члена экипажа.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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