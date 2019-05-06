Попадание молнии и отказ электроники: Названа главная версия авиакатастрофы в Шереметьево

Причиной аварийной посадки самолета рейса Москва-Мурманск и его последующего возгорания могли стать множественные отказы электронного оборудования из-за попадания молнии. Именно такая версия авиакатастрофы в Шереметьево является приоритетной.

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - рассказал знакомый с ситуацией источник.

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Согласно его данным, аварийная посадка получилась довольно грубой, и лайнер четыре раза сильно ударился о взлетно-посадочную полосу. В результате одна из стоек шасси была разрушена, а ее детали, предположительно, попали в двигатель. Уже после этого турбина загорелась вместе с вытекшим из поврежденного бака топливом, передает "Интерфакс".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

Сайт kp.ru писал о том, что лайнер вынужден был приземлиться в аэропорту, так и не слив запасы авиакеросина, поскольку связь с диспетчерами была потеряна, а осуществлять маневры в таких условиях небезопасно. Однако тот факт, что при посадке самолет встал боком, и пламя не коснулось основных выходов, вероятно, спасло многим жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

К слову, выжить в этой аварии удалось лишь 37 пассажирам и членам экипажа. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, в том числе двое детей. Часть пострадавших все еще остается в больницах с ожогами и отравлением дымом. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое.

Следственный комитет России ведет расследование по факту случившегося. Ранее на месте ЧП уже были обнаружены "черные ящики", которые должны помочь в установлении причин аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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