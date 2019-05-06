2019-05-06T11:18:30+03:00
Происшествия

Попадание молнии и отказ электроники: Названа главная версия авиакатастрофы в Шереметьево

В самолет рейса Москва-Мурманск могла попасть молния, из-за чего электронное оборудование перестало работать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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При возгорании самолета в Шереметьево погиб 41 человекПри возгорании самолета в Шереметьево погиб 41 человекФото: ТАСС
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Причиной аварийной посадки самолета рейса Москва-Мурманск и его последующего возгорания могли стать множественные отказы электронного оборудования из-за попадания молнии. Именно такая версия авиакатастрофы в Шереметьево является приоритетной.

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - рассказал знакомый с ситуацией источник.

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Согласно его данным, аварийная посадка получилась довольно грубой, и лайнер четыре раза сильно ударился о взлетно-посадочную полосу. В результате одна из стоек шасси была разрушена, а ее детали, предположительно, попали в двигатель. Уже после этого турбина загорелась вместе с вытекшим из поврежденного бака топливом, передает "Интерфакс".

«Суперджет» загорелся после приземления.

Сайт kp.ru писал о том, что лайнер вынужден был приземлиться в аэропорту, так и не слив запасы авиакеросина, поскольку связь с диспетчерами была потеряна, а осуществлять маневры в таких условиях небезопасно. Однако тот факт, что при посадке самолет встал боком, и пламя не коснулось основных выходов, вероятно, спасло многим жизни.

Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

К слову, выжить в этой аварии удалось лишь 37 пассажирам и членам экипажа. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, в том числе двое детей. Часть пострадавших все еще остается в больницах с ожогами и отравлением дымом. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое.

Следственный комитет России ведет расследование по факту случившегося. Ранее на месте ЧП уже были обнаружены "черные ящики", которые должны помочь в установлении причин аварии.

Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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